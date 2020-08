Monday, 31 August 2020, 11:22 HKT/SGT Share: 天能动力2020年中期业绩再攀高峰 公司拥有人应占溢利大幅增长40.42%至人民币8.37亿元

每股基本盈利增长40.42%



香港, 2020年8月31日 - (亚太商讯) - 中国最大的电动车动力电池供货商之一天能动力国际有限公司(「天能动力」或「公司」及连同其附属公司「集团」;股份代号:819.HK) 公布截至2020年6月30日止6个月(「报告期内」)之中期业绩。



2020年上半年,尽管外部形势复杂多变,集团主业仍然保持了总体平稳、稳中有进、稳中提质的发展态势。报告期内,集团实现销售收入约人民币226.35亿元,同比增长14.26%。毛利约为人民币21.16亿元,较去年同期上升14.23%。主要是销售量增加及电池毛利率增长。净利润约人民币8.60亿元,同比增长45.57%。



高端环保电池业务稳中求进



作为集团主营业务之一,高端环保电池业务为集团提供稳健的现金流。报告期内,其销售收入约人民币116.41亿元。公司现已形成以铅蓄电池为主,锂电池为辅的产品体系,应用领域涵盖动力、起动启停、储能等。其中,铅蓄电池已有160多年的历史,具有安全性高、资源再利用性好、性价比高、技术成熟、高低温性能优异等特点,市场竞争优势明显。因此,在全球市场范围内,铅蓄电池在二次电池中占据着主导地位,也是目前电动轻型车、电动特种车及汽车起动启停等交通工具、设备的主配电池,整体市场需求量仍将稳定增长。



未来,铅蓄电池的应用领域将不断丰富扩展,技术工艺将向高比能量、高性价比、高安全性不断发展,同时随着5G通信技术的深入应用,铅蓄电池亦将朝着可标识追溯、可远程控制、可物物互联等智能化的方向前行。



新能源电池快速发展



锂离子电池作为新能源电池之一,是集团重要的战略产业板块。报告期内,集团新能源电池业务取得营业收入约人民币4.03亿元,较上年同期增长58.08%。2019年11月天能与世界500强企业法国道达尔集团旗下帅福得(SAFT)签订合作协议,并成立了合资公司,专注于为中国和全球市场开发、制造和销售先进的锂离子电池。与帅福得的合作将有助于集团共享世界先进锂电企业在研发体系建设与管理、技术储备等方面的先进经验,提升集团全球化竞争实力。多年来,公司持续拓宽锂离子电池产品线,除动力领域外,公司锂电业务现已布局智慧储能、3C及备用电池产业。今年7月,在2020第七届中国国际光储充大会上,公司荣获「最佳系统集成解决方案供货商奖」及「最佳储能示范项目奖」双料大奖。



公司将进一步加大与国内外知名电池企业合作的力度,加深布局特种车辆锂离子动力电池、智能储能锂离子电池等市场,紧跟汽车启停锂电、锂硫电池、固态电池等产品的技术趋势及市场动态,使锂离子电池业务成为集团的核心产业之一,充分提升集团锂电业务的市场竞争力。



绿色新材料产业乘风而进



公司是业内最早布局循环产业的企业,经过十余年的技术积累和科学经营,绿色新材料已经成为公司业务三大板块之一,并在公司未来发展规划中占据重要地位。今年上半年,集团加快产业布局,重点发展大循环产业。报告期内,集团绿色新材料业务取得对外营业收入约人民3.97亿元。集团将继续发力循环产业,逐渐增加再生材料回收种类,同时向产业上下游进行延伸,向大循环产业集群的目标扎实推进。



全球布局战略,市场空间拓展



今年上半年,集团充分发挥各海外办事处的「桥头堡」作用,深挖东南亚、南亚、欧洲、中东非等地区的市场潜能,不断开拓新市场、新空间,并以海外事业部为平台,增进国际交流与合作。集团将继续加强与海外科研平台合作,整合全球顶尖的技术资源,打造全产业链的核心技术优势。同时,集团持续寻找上下游并购的机会,在合适的时机建立海外研发生产基地,并同步打造全球供应链体系,致力成为「全球领先的绿色能源解决方案商」。



资本发展



根据2020年7月6日召开的上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年第51次审议会议结果,天能电池集团股份有限公司之A股发行并于上海证券交易所科创板上市已获得上市委员会同意。



展望未来,董事会主席张天任先生表示:「集团将围绕「新材料、新结构、新工艺、新领域」的可持续发展战略,以「智能化、全球化、平台化」战略为方向,努力实现资本多元化并助力企业实业发展,全面推进质量变革、效率变革、动力变革。集团将以多年在电池行业积累的技术优势、制造体系优势、市场渠道优势、品牌优势及信息技术体系优势,巩固高端环保电池的国际领导地位,增强新能源电池的产品竞争力,打造死循环式绿色智能产业链,建设智慧能源服务体系,搭建物流供应链平台,积极拓展起动启停、储能等业务,持续培育燃料电池及新一代电池技术,致力于成为最受尊敬的世界一流新能源企业。」



关于天能动力国际有限公司

天能动力国际有限公司(「天能动力」)是中国新能源动力电池行业的领先企业,创始于一九八六年。二零零七年,天能动力以「中国动力电池第一股」在香港联合交易所有限公司主板上市。经过30多年的发展,现已成为以电动车环保动力电池制造与服务为主,集成储能配套为辅,集新能源汽车锂电池、汽车起动启停电池、风能太阳能储能电池的研发、生产、销售,以及废旧电池回收和循环利用、城市智能微电网建设、绿色智造产业园建设等为一体的大型高科技能源集团。2020年7月,在2020第七届中国国际光储充大会上,天能动力荣获「最佳系统集成解决方案供货商奖」及「最佳储能示范项目奖」双料大奖。







Aug 31, 2020 11:22 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network