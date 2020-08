Monday, 31 August 2020, 09:02 HKT/SGT Share: 海普瑞公布二零二零年中期业绩 2020年上半年收入及盈利实现可观增长

总收入增长24%,期内扣非净利润*增长669%



香港, 2020年8月31日 - (亚太商讯) - 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(股份代号:9989.HK;简称“海普瑞”或“集团”)公布截至二零二零年六月三十日止之六个月(“报告期内”)之未经审核综合中期业绩。



财务摘要

截至二零二零年六月三十日止之六个月:

- 总收入约为人民币2,635.6百万元,相比2019年同期增长约24.3%;

- 毛利约为人民币1,085.8百万元,同比增长47.9%;

- 毛利率为约为41.2%,较去年同期上升6.6个百分点;

- *归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润(“扣非净利润”)约为人民币505百万元,同比增长668.8%;

- 经调整归属于上市公司股东扣除非经常性损益扣非净利润(撇除除税后上市费用开支人民币32百万元)约为人民币532百万元



2020年上半年,新冠疫情全球快速扩散,对全球经济及各行各业造成巨大的打击。然而,集团于报告期内保持稳健的业务增长及盈利能力。截至二零二零年六月三十日止之六个月,集团业务录得收入人民币2,635.6百万元,较去年同期增长约24.3%;毛利录得人民币1,085.8百万元,增长47.9%;录得扣非净利润约为人民币505百万元,较2019年同期增长668.8%。



集团各业务表现显著提升

药物制剂业务销售额收入约人民币631.3百万元,较去年同期增长约37.1%,占集团总销售收入的24.0%。毛利增加31.1%至人民币272.8百万元,毛利率为43.2%。于报告期内,虽则此项业务在欧洲各个主要依诺肝素钠制剂市场受到新冠疫情不同程度的影响,但集团积极加强行销力度,一方面继续推动欧洲各国的医院销售渠道建设,一方面持续有效增强医院端向药店端渠道的溢出效应作用。二零二零年六月,集团旗下的依诺肝素制剂亦在瑞士获得销售批准,这是集团在整个欧洲市场的又一重大突破,瑞士市场的准入,是对集团产品质量的认可和肯定,亦进一步加速集团实现欧洲市场的全面覆盖。



API业务销售额收入约人民币1,459.1百万元,较去年同期增长约30%,占集团总销售收入的55.4%。毛利增加67.9%至人民币656.3百万元,毛利率由2019年同期的34.7%增加至45%。2020年上半年API业务增长及盈利表现突出,主要是集团与客户新制定的定价模式于报告期内开始见效,把近年生猪价格的影响致肝素原料药成本频繁波动,成功转移至客户端,肝素原料药业务的毛利水平也较去年同期得到明显改善。



CDMO 业务销售额收入约人民币386.8百万元,较去年同期增长约11%,占集团总销售收入的14.7%。毛利同比增加49%至人民币123.2百万元,毛利率同比增加8.1个百分点至31.9%。受惠于公司业务在微生物发酵和哺乳细胞培养业务线产能的同步提升及运营能力的进一步增强,以及集团与跨国公司的成功合作,该业务单元保持收入的良好增长势头,使集团CDMO业务发展稳步上扬。CDMO科学团队研发平均成本的下滑使毛利率增长边际效应显著。



新药研发进展稳定

报告期内,集团积极推进创新药研发工作,旗下两款新药Oregovomab及RVX-208都取得阶段性进展。全球首创的免疫疗法药物Oregovomab可用于晚期原发性卵巢癌的治疗;期临床实验组 PSF41.8个月,是对照组(12.2个月)的近3.5倍,我们正在密锣紧鼓筹备临床三期的入组工作,预计完成临床三期后,Oregovomab将成为治疗原发卵巢癌效果最好的一线疗法。另外,有适用于降低II型糖尿病人严重心血管事件发生率等的RVX-208于2020年2月获得美国FDA授予的突破性疗法认定,并于6月其关键性三期临床方案再获FDA批准,反映集团旗下的新药管道得到监管机构的认可和支持。



深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事长李锂表示,“冠疫情对各行各业造成深远影响,我们认为机遇与挑战并存。我们的药品、创新药研发及CDMO业务,受益于长期行业利好的驱动,取得了较好的增长。面对新冠肺炎在内的各类健康挑战,亦推动各国继续加大对医疗资源的投入和储备,将持续拉动对市场的需求。在另一方面,这些新挑战下市场呈现持续的不确定性,我们会继续密切监察市场的变化,亦会发挥自身布局全球的运营优势,把握趋势市场和时机,巩固和加强与客户的合作”,对于二零二零年下半年的规划,他又补充道“我们将适时调整战略,确保业务继续保持有序增长。同时,集团将继续按照年度目标的既定计划推进及落实下半年工作,朝着成为国际领先医药企业的战略目标稳步迈进。”



关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司是一家全球制药公司,业务范围涵盖药品生产及销售、创新药开发以及CDMO服务。公司的药品包括药物制剂(主要包括依诺肝素钠注射液),API产品(包括肝素钠API、依诺肝素钠API)及其他产品(主要包括胰酶API)。公司已在大中华区获得若干临床阶段创新候选药物的独家开发及商业化权利,正在开发这些药物用于治疗免疫系统轴相关疾病。公司亦正开发一种由公司自主研发的专有候选药物,目前处于临床阶段。公司通过全资子公司Cytovance Biologics, Inc. (“赛湾生物”)(该公司专门开发及生产重组药品及临界非病毒载体以及基因治疗的中间体)及通过全资子公司SPL Acquisition Corp.(“SPL”)(该公司为天然衍生药品的开发和生产提供服务)经营CDMO业务,提供研发、生产、质量管理及程序管理服务。







Aug 31, 2020 09:02 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 制药及生物技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network