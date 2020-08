Saturday, 29 August 2020, 08:38 HKT/SGT Share:

来源 中国金融发展(控股)有限公司 中国金融发展公布 2020年中期业绩 坚持布局科技金融 稳健发展传统业务

香港, 2020年8月29日 - (亚太商讯) - 中国金融发展(控股)有限公司(「中国金融发展」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」;股份代号:3623)欣然宣布截至2020年6月30日止六个月的未经审核综合中期业绩。



回顾期内,面对新冠肺炎疫情爆发带来的严峻考验,集团审时度势,采取审慎稳健的发展战略,一方面继续保持传统担保业务的稳定发展,另一方面以务实的态度发展其他业务。然而,由于环球经济持续受累于不明朗因素,多个行业的营商环境疲弱,集团主营业务的稳健发展无法抵消上述市场因素所带来的负面影响。回顾期内,集团的除税前亏损和期内亏损分别约为2.7百万元和17.5百万元(2019年上半年:除税前亏损和期内亏损分别约为19.9百万元和20.8百万元)。董事会建议不派发2020年度中期股息。



中国金融发展主席及执行董事张铁伟先生表示:「上半年,新冠肺炎疫情为环球经济带来前所未有的冲击。面对逆境,集团着力做好疫情防控,同时把握中央政府对中小微企业的金融扶持政策和大湾区蓬勃发展的契机,发挥自身优势,为客户提供更专业、高效的综合金融服务,务求与客户共同打赢疫情阻击战。」



担保业务方面,回顾期内,集团积极投入资源推动科技金融业务,以创新思维和技术为核心,探寻新的服务模式,以满足客户个性化的金融服务需求。集团受惠于中央政府对中小微企业的金融扶持政策的同时把握佛山市融资担保基金成立的契机,进一步优化担保业务,提升市场竞争力,为未来业务的拓展奠定稳固基础。



融资租赁、商业保理和大资管业务方面,由于市场不确定因素增加,集团以审慎和务实的态度持续审视业务,从而开源节流和提升效益。在多重利好政策的支持下,集团善用现有资源,在大湾区建设综合金融服务方面积极寻找商机,并加强与金融机构和科技金融公司的联系,共同探索多元化的合作模式,致力于为客户提供更高效、全方位的综合金融服务。



二零二零年上半年,尽管本集团的主营业务收入录得大幅上升,但由于期内需计提减值损失准备,本集团对联营企业的投资录得净亏损,及经营开支有所增加,导致录得净亏损。



展望未来,张铁伟先生表示:「随着国家持续加大力度扶持中小微企业和发展普惠金融,集团将把握契机,稳健发展传统担保业务,同时持续推动科技金融领域的发展,以响应市场需求。未来,集团将继续扎根大湾区,并根据市场发展机遇和长期战略规划,以投资、参股或收购的方式寻找新的涉农项目商业投资机会,务求提升业务灵活性和盈利能力,致力于为投资者及股东创造更丰厚的回报。」



关于中国金融发展(控股)有限公司

中国金融发展为全国领先的民营金融集团,属中国首家以担保业务为主体登陆香港主板的金融集团。公司已由上市之初的担保、小贷两种简单业务模式,及后增容升级为涵盖资产管理、基金管理、投资并购、融资租赁、融资担保、海外资本、房圈金融、小额贷款等多元综合金融服务平台。业务扎根于以佛山为中心的珠三角地区,为粤港澳大湾区发展提供综合、专业的金融服务。



如欲查询更多数据,请浏览中国金融发展(控股)网站:http://www.chinasuccessfinance.com/



