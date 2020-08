Friday, 28 August 2020, 22:12 HKT/SGT Share:

来源 华讯股份有限公司 华讯公布2020年中期业绩 收益增长13.7%至722,800,000港元

业务转亏为盈录得纯利42,300,000港元

中期股息每股1.5港仙



香港, 2020年8月28日 - (亚太商讯) - 领先电子产品生产商及节能业务解决方案供货商华讯股份有限公司(「华讯」或「集团」)(股份代号: 833)今天宣布其截至2020年6月30日止六个月的未经审核中期业绩(「2020年上半年」或「期内」)。



集团于期内的收益上升13.7%至722,800,000港元(2019年上半年:635,700,000港元),主要由于电子产品营业额增长所带动。毛利及毛利率分别上升至147,300,000港元(2019年上半年:100,300,000港元)及20.4%(2019年上半年15.8%)。整体毛利率上升主要因为产品组合变更,加上集团致力加紧对生产成本和间接开支的控制,并提升生产效率。期内母公司拥有人应占溢利为42,300,000港元,而去年同期则录得亏损16,800,000港元。转亏为盈主要因为期内电子产品分部收益增长,以及并无出现有关去年截至2019年6月30日止六个月的减值亏损所致。



每股基本盈利为4.47港仙。为答谢股东的持续支持,董事会宣派中期股息每股1.5港仙。



业务回顾及前景



对于电子产品分部,销售收益总额包括销售电子制成品、塑料模具及组件及电子产品之其他组件。期内全球经济受到新型冠状病毒(「COVID-19」)爆发的不利影响。尽管第一季度的生产及销售收益受到COVID-19的严重影响,惟制造业务已于第二季度快速回复正常,且客户需求亦不断上升,尤其是对集团的靜電消毒噴霧器的需求。



受惠于静电消毒喷雾器的需求急升,其期内销售额飙升至144,500,000港元,带动电子产品的销售收益总额上升14.0%至721,000,000港元。集团洒水控制器产品的需求亦保持稳定,销售总额约达256,700,000港元。集团有信心静电消毒喷雾器及洒水控制器产品的需求将继续强劲,而且其销售收益将成为下半年的主要收入来源。另外,中国和欧洲客户的新产品预期将会推出市面,有助带动收益进一步增长。



香港的生物柴油产品及具能源效益的煤气炉头分部受COVID-19严重影响,销售收益总额约为1,000,000港元(2019年上半年:2,000,000港元),集团预期该分部将于下半年维持稳定。



至于节能业务分部,主要为蘇寧易購集團股份有限公司(「蘇寧」)零售店产生之节能收益,期内收益为800,000港元(2019年上半年:1,100,000港元)。集团为了集中资源于其核心制造业务,故此与苏宁协议终止苏宁零售店的安装工程,终止苏宁店铺的安装工程将不会对集团的整体营运和表现造成重大影响。



展望未来,集团对2020年下半年的表现持审慎乐观的态度。鉴于中美贸易争端持续及地缘政治局势升温,加上美国及其他国家对香港已经实施或将会实施的多项制裁影响仍不确定,集团将继续努力检视该等不确定性,并加紧控制生产成本及间接开支,以及提高生产效率,从而将毛利率最大化。



华讯主席林贤奇先生总结:「尽管经济及营运环境不明朗,但集团对主要业务电子产品分部的整体表现依然充满信心,相信其销售收益及溢利在2020年的表现将有所增强。有见市场因COIVD-19而对静电消毒喷雾器的需求日增,集团将致力掌握此增长机会,另外,集团将继续开拓与现有及潜在客户发展新产品和项目的商机,以缔造强劲的表现,并为全体股东带来最佳的回报。」



有关华讯股份有限公司(股份代号:833)

华讯股份有限公司主要从事设计及生产多款高质量且时尚的电子产品、供应生物柴油及节能煤气炉头产品,以及提供节能业务解决方案。此外,公司正多元化扩展业务至制造已注册专利的Wi-Fi产品及打印机。本公司为明晟(「MSCI」)香港微型指数成份股。有关详情,请浏览网页http://www.alltronics.com.hk/。



