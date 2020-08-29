Friday, 28 August 2020, 19:42 HKT/SGT Share: 安乐工程集团有限公司公布2020年中期业绩 致力创新发展及拓展海外巿场 推动业务持续增长

香港, 2020年8月28日 - (亚太商讯) - 安乐工程集团有限公司（「安乐工程」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股份代号：1977）为香港领先的机电工程服务供货商之一，于澳门、中国内地及美国均有业务，今天宣布截至2020年6月30日止（「期内」或「2020年上半年」）中期业绩，其业务在不明朗市场情况下仍持续增长。于期内，新冠肺炎（COVID-19）疫情对宏观环境造成挑战，然而集团的总收入仍按年上升17.4%至24.41亿港元，这有赖各业务板块包括屋宇装备工程、环境工程、信息、通讯及屋宇科技（ICBT），以及升降机及自动梯的收益增长。而整体维修保养合约的收益亦增长39.1%。毛利增加11.6%至4.07亿港元，毛利率为16.7%。公司拥有人应占溢利为1.069亿港元。董事会建议派发中期股息每股3.82港仙，派息比率为50%。



摘要

- 总收益上升17.4%至24.41亿港元

- 公司拥有人应占溢利为1.069亿港元

- 2020年上半年新接订单总值26亿港元

- 手头未完成合约总值达108亿港元，持续创新高较去年增长21.4%



于2020年上半年，集团获批155份标书，总值约为19亿港元。集团旗下四个业务板块的手头上未完成合约（包括维修工程、合约工程及销售商品）总值创历史新高，达108亿港元，较去年同期增长21.4%。集团亦取得总值26亿港元的新订单。



安乐工程集团有限公司主席潘乐陶博士表示：「2020年上半年新冠肺炎疫情肆虐，令全球经济活动停滞。凭借集团上下尽心竭力地发展业务，手头未完成合约价值再创新高。由于维修保养业务在波动的经济周期及大型承包项目建筑周期下所受的影响稍微，集团致力于期内加强发展有关业务，以提供更稳定的收入。集团将继续推行『新科技』、『新市场』及『新业务模式』策略，把握新订单和市场机遇 ;同时加强我们在市场的领导地位，务求推动集团可持续发展。」



于期内，屋宇装备工程业务的收益按年增长4.7%至13.51亿港元。截至2020年6月30日止，手头未完成合约总值按年增加19.7%至60.29亿港元。集团继续投资开发创科的应用，并透过采用综合建筑讯息仿真（BIM）技术，为机电工程开发预制及组装组件。而富山公众殓房项目所采用的安乐工程屋宇装备预制组件组装技术（ABSPM）已取得良好进展，预制及组装组件正在生产阶段。另外，位于香港科技园「创新斗室」项目亦首次应用了组装合成建筑法（MiC），预计于2020年底竣工。此类创新建造方法将可应用于日后其它相关项目上，以提高项目的安全、质量和效率。



环境工程业务于期内录得收益为4.99亿港元，按年增长10.8%，截至2020年6月30日的未完成合约总值为20.68亿港元。于国内以本集团技术取得六份合约，为项目的现有厂房设施进行升级，以符合国内的新环保标准。集团亦投得越南一个污水处理项目，成为香港及国内地区以外承接的第二个同类项目。集团还参与制定崭新的先进污水处理标准，名为《芬顿氧化法废水处理工程技术规范》。该项新标准已被纳入《中华人民共和国国家环境保护标准》，将为集团开拓更多有关高浓度有机污水处理设施的商机。



于期内，信息、通讯及屋宇科技（ICBT）业务录得收益为2.41亿港元，较去年同期增长11.9%。手头未完成的合约总值达8.88亿港元，按年上升35.5%。集团积极向市场推广自行研发的云端人工智能能源管理平台。此平台以月费模式营运，吸引众多卓越客户关注，部份客户已下订单，其它客户亦正在洽谈当中。集团积极推动智能运输，已接获首宗自动导引车（AGV）智能泊车系统的订单，现已进入安装阶段。集团亦正在拓展不停车缴费系统、电子道路收费系统及其它智能运输服务的商机。



凭借持续在香港机电工程署（「机电署」）注册升降机及自动梯承办商表现评级中荣获最高安全及服务质素评级，升降机及自动梯业务的订单不断稳步增长。此业务的收益于期内増加183.8%至3.51亿港元，而未完成合约总值上升345.6%至17.84亿港元。继2019年获香港升降机市场最大单一客户—香港房屋委员会（「房委会」）的首份订单后，集团于2020年上半年成功取得第二份订单。此外，集团已与欧亚和东欧地区的分销商签订了新协议，继续拓展海外市场，也在项目竞投上支持海外分销商参与包括在南韩、澳洲和墨西哥进行的地铁或铁路标书。于2020年3月，集团与美国纽约最大的独立电梯和自动扶梯公司之一 ─ Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）达成伙伴关系。展望未来，集团将继续物色其它前景理想的海外收购机会。



潘乐陶博士总结:「我们预期下半年全球经济仍然会受疫情所影响，但是有见于公共及私营业务的发展前景，集团对在逆境中把握市场机遇仍充满信心。除通过不断提高技术水平及技能来实现内部增长外，我们认为并购与自身优势互补的业务是快速拓展业务的有效方法。且为不同业务物色合作伙伴及合营机会，将有助我们扩大业务范畴及进行跨地域发展。集团将继续在创新、技术、流程改进及人才培育等方面投放更多资源，致力持续地提高生产力及竞争优势，以把握市场涌现的新商机，在巩固市场领先地位的同时，也能为股东带来更高的回报。」



有关2020年中期业绩详情，请参阅已呈交香港联合交易所有限公司的公告。

https://doc.irasia.com/listco/hk/analogue/interim/2020/intc.pdf



关于安乐工程集团有限公司

集团成立于1977年，总部设于香港，为香港领先的机电工程服务供货商之一，业务遍及澳门、中国内地及美国。集团为不同行业，包括公共和私营的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务，涵盖屋宇装备工程、环境工程、信息、通讯及屋宇科技，以及升降机及自动梯。集团同时制造及向全球销售升降机及自动梯，并持有美国纽约最大独立电梯和自动扶梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc. 的百分之四十九股权。集团联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司（股票代号：603912.SS）专门制造精密空调设备。







Aug 28, 2020 19:42 HKT/SGT

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