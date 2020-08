Friday, 28 August 2020, 18:57 HKT/SGT Share:

来源 隽思集团控股有限公司 隽思集团公布2020年中期业绩 经调整纯利增加66.0%至40.4百万港元

网站销售业务攀升50.7%达68.0百万港元



香港, 2020年8月28日 - (亚太商讯) - 中国最大纸质桌游及相关产品生产商及第二大纸质贺卡生产商#隽思集团控股有限公司(「隽思集团」或「集团」,股份代号:01412)今天公布其截至于2020年6月30日止六个月(「2020年首六个月」或「期内」)之未经审核中期业绩。



期内,尽管2019冠状病毒病(「COVID-19」)爆发为经济带来严峻挑战,集团的纯利仍取得显著增长,按年增加86.8%至约39.2百万港元(2019年6月30日止六个月(「2019年首六个月」):21.0百万港元)。不计及上市开支,经调整的集团纯利*按年增加66.0%至40.4百万港元 (2019年首六个月:24.3百万港元)。集团录得收益约505.6百万港元 (2019年首六个月 :564.9百万港元)。收益下降主要由于位于海外的若干客户的业务营运因COVID-19导致广泛经济活动中断而受到影响,令集团的原始设备制造商(「OEM」)销售减少。集团于2020年首六个月的每股基本盈利约为7.53港仙(2019年首六个月:5.27港仙)。



为与集团股东共同分享成果,董事会决议派发中期股息每股2.0港仙。



业务回顾



在2020年1月COVID-19爆发后,集团曾短暂停止于中国的工厂之营运,并于2020年二月起逐步恢复营运。然而,COVID-19的爆发对集团于2020年首六个月的OEM销售造成不利影响。由于部分位于美国及欧洲的若干客户要求集团延迟交付产品,加上货运公司的营运恢复缓慢,因此,集团来自OEM销售的收益减少约15.8%至约437.6百万港元(2019年首六个月: 519.8百万港元)。然而,集团的网站销售业务录得可观增长。该业务销售增加50.7%至约68.0百万港元(2019年首六个月: 45.1百万港元),尤其是集团透过 www.createjigsawpuzzles.com 出售的拼图产品销售额按年显著增长约480.2%。增幅乃因美国就COVID-19的社交距离措施鼓励留在家中进行室内活动导致美国人于该等产品花费的时间增加,需求因而上升。



集团的毛利约为161.4百万港元,较2019年首六个月的约160.7百万港元增加约0.4%。毛利率由2019年首六个月的约28.5%增加至2020年首六个月的约31.9%。此增加主要由于与OEM销售比较,毛利率较高的网站销售占比增加,人民币兑港元贬值及中国企业社会保险费于2020年首六个月期间获减免所致。



展望



集团坚持其长期业务发展策略,不断发展网站销售业务,并一直致力使不同市场的销售多样化。集团乐见部分理想的成果,包括于2020年首六个月网站销售业务所令人鼓舞的业绩,以及于欧洲市场的销量及销售占比的增长。因此,集团预期继续为有关策略投放精力及资源,以进一步扩大集团的客户群并增加集团的收益。



于中国境外扩展生产能力仍然为集团的一项重要策略。因此,集团拟于越南设立生产场地及购买机器以供该生产场地使用。集团已于2020年6月与一名卖方订立谅解备忘录。据此,集团拟收购位于越南海阳省的若干土地、厂房、机器及资产。该收购事项将使集团能够建立自有生产场地,以应对中美贸易冲突所产生的影响,并为美国客户进行集团主要产品的端到端生产以及分散营运风险。



自COVID-19爆发以来,市场气氛持续疲弱,加上中美贸易冲突带来的风险,而集团大部分收益来自美国且其业务表现对中美贸易冲突高度敏感,因此,集团认为2020年下半年的业务增长及财务表现的可持续性仍不明朗。为应对充满挑战的营商环境,集团会密切监察市况,并已实施一系列成本控制措施以维持集团表现。



隽思集团创始人、主席、执行董事及行政总裁郑稳伟先生表示:「尽管全球经济前景疲弱,我们仍对海外桌游市场的增长充满信心,尤其是透过网上销售渠道。集团将继续为网站销售业务增聘员工及增加资源,以提升竞争优势及进一步扩大客户群。此外,集团将继续监察COVID-19的整体发展,并将对不断变化的市况作出及时调整,致力为集团争取更佳业绩,从而为股东创造最大价值。」



有关隽思集团控股有限公司(股份代号:01412)

隽思于1985年在香港成立,按2018年的出口额计算,是中国最大的纸质桌游及相关产品生产商及中国第二大纸质贺卡生产商。集团的主要OEM客户包括一间国际贺卡出版商以及多个跨国儿童教育产品及玩具品牌,并已建立稳定及长远的业务关系。集团的主要产品类别为桌游、贺卡、幼教用品及包装彩盒,主要以OEM形式及透过网上销售渠道销售。集团在中国东莞及鹤山设有两个主要生产基地。



五大主要网站为:

https://www.makeplayingcards.com

https://www.boardgamesmaker.com

https://www.createjigsawpuzzles.com

https://www.printerstudio.com

https://www.gifthing.com



如欲索取更多数据,请浏览以下网址:https://www.qpp.com/tc/





Aug 28, 2020 18:57 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



隽思集团控股有限公司 Mar 24, 2020 22:16 HKT/SGT 隽思集团公布2019年度业绩 Dec 30, 2019 18:43 HKT/SGT 隽思集团公布于香港联交所主板上市计划详情 更多新闻 >>