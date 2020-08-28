联想控股（3396-HK）2020年中期收入1,849亿 不确定性中推动稳健发展

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|Friday, 28 August 2020, 15:39 HKT/SGT
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香港, 2020年8月28日 - (亚太商讯) - 据财华社报道，联想控股（3396-HK）昨日发布2020年中期业绩，收入同比上升3%至1848.66亿元（人民币，下同），翻看历年业绩，亦是自2017年以来公司连续第七个报告期实现增长。归母净利6.37亿元，较去年同期下降的主要原因是由于部份业务受疫情影响，神州租车和个别财务投资计提大额减值等原因所致。
|图1
战略投资收入稳步增长 整体经营保持稳健
相信今年中期报告谁都不可避免谈论新冠疫情，这只全球性的超级黑天鹅事件对消费、出口、投资的影响深远，内地第一季度GDP达负6.8%。尽管如此，联想控股战略投资中的IT、农业与食品、先进制造与专业服务板稳步取得收入增长。
疫情期间，全球防疫物资需求短时间内迅速爆发，东航物流作为保障「生命线」企业，组织实施第一架救援武汉的防疫物资货运包机，之后更是为全球防疫抗灾、复工复产做出重大贡献。受其拉动，先进制造与专业服务板块收入同比上升2%至27.68亿元，净利润增长37%至4.64亿元。同板块的联泓集团亦有效抵御额疫情影响，多个细分产品市场占有率继续保持国内领先水平。值得留意的是，东航物流及联泓新材料于A股的IPO工作亦保持有序推进中。
上半年，金融服务板块战略推进取得成效，旗下正奇金融净利润同比增加41%至2.14亿元，业绩增长主要是由于正奇金融前期重点布局的投资项目于上半年顺利IPO，实现价值增值所致。譬如于生物医疗领域投资项目圣湘生物，今日于内地科创板上市，成为「抗疫第一股」。随着正奇金融的投资项目陆续登陆资本市场，未来投资板块利润将逐步释放。另外，板块下另一间上市公司拉卡拉支付2020 年上半年实现营业收入人民币25.06亿元，同比增长0.4%；归属拉卡拉支付公司股东净利润为4.36亿元，同比增长19%。
存量业务保持稳健发展和业务结构持续优化的同时，联想控股于报告期内也新增投资了现代财险，公司与滴滴出行分别持股32%。联控表示，未来将联合滴滴出行等股东方一起推动现代财险向保险科技领域的转型升级。
财投板块逆势增长 被投企业资本运作持续推进
2020年以来，除疫情之外，贸易摩擦等问题造成的不确定性不断提升，资本市场波动持续加剧。尽管如此，联想控股财务投资板块依旧取得逆势增长，归母净利同比上升6%至14.27亿元，实现对联控超过17亿元的现金回流。
图1更清晰地展现了财务投资板块三支基金的各项情况（截至2020年6月30日）
联想控股表示，当前国际宏观环境正在发生深刻变革，中国经济也进入到高质量发展的新阶段，未来公司将力争在中国推动科技创新、形成国内大循环为主体、国内和国际双循环相互促进的发展过程中，贡献自己的力量并实现长期发展。
Aug 28, 2020 15:39 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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联想控股（3396-HK）2020上半年收入1848.66亿元人民币
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联想控股2020年上半年收入1,848.66亿元，资本运作持续推进
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