兑吧集团宣布二零二零年中期业绩

香港, 2020年8月28日 - (亚太商讯) - 中国领先的用户运营SaaS服务商及互动广告运营商兑吧集团有限公司 (“兑吧集团” 或“集团”;股份代号:1753.HK) 欣然宣布截至2020年6月30日止中期(“报告期内”)之未经审核中期简明综合财务状况。



财务亮点

截至2020年6月30日止六个月,集团录得:

- 总收入人民币468.4百万元。

- 交互式效果广告业务收入为人民币440.0百万元。

- 用户运营SaaS平台业务所产生的收入为人民币28.4百万元,同比增加166%。

- 线下企业用户运营SaaS业务:与银行客户的新签合约(包括续签合约)总数为97份(2019年上半年:18份),总价值为人民币14.8百万元(2019年上半年:人民币1.7百万元)。

- 用户运营SaaS业务新签合约(包括续签合约)的总价值约为人民币39.6百万元(2019年上半年:人民币15.3百万元),每份已签合约的平均费用约为人民币115, 000元。



截至2020年6月30日止六个月,集团录得总收入人民币468.4百万元。于报告期内,集团进一步促进用户运营SaaS业务的变现,乃由于该分部增长较快且毛利率较高。用户运营SaaS平台业务于截至2020年6月30日止六个月所产生的收入为人民币28.4百万元,较2019年上半年增加166%,乃主要归因于新签合约(包括续签合约)数量增加以及单价上涨。截至2020年6月30日止六个月,集团的交互式效果广告业务收入为440.0百万。



报告期内,集团录得毛利人民币67.4百万元(2019年上半年:人民币244.3百万元)。毛利减少乃主要由于COVID-19疫情对宏观环境及广告行业的巨大打击所致。首先,由于COVID-19疫情造成的经济阻力使广告商的需求及预算具有不确定性,集团已调整核心广告主的激励策略。其次COVID-19使于2019年贡献较高转化效率的广告平台线下流量出现阶段性停滞。最后,为持续提升广告效果,集团一方面加大自核心内容分发渠道采购优质流量,并优化收入分享比例;另一方面,集团已调整核心广告主的激励策略。自2020年5月以来,大部分广告主(尤其是电子商务行业)已逐渐增加广告预算,且广告平台的线下流量迅速复苏,因此,集团预计于COVID-19疫情结束后实现收入强劲复苏及可观的盈利能力。



集团交互式效果广告模式以丰富有趣的高参与度活动吸引用户,并为用户提供娱乐及休闲。同时,广告以折扣及优惠的形式呈现于登陆页面上,以满足及刺激用户需求。于2020年6月30日,集团共设计17,000多个广告活动,当中大多数为市场上同类的首款产品。报告期内,集团交互式效果广告业务坚持多元化流量战略,共合作内容分发渠道4,909个,实现全行业全渠道覆盖;同时集团持续加大广告数据算法投入,扩建高素质数据算法团队,研发费用同比增加11.6%,交互式效果广告业务的平均点击转化率则通过集团不断升级产品及技术达致26.7%(2019年上半年:26.5%)。



集团最初以免费模式推出用户运营SaaS平台以扩大客户群,并于2018年4月开始就用户运营SaaS解决方案进行试点收费。同时,集团已拓展用户运营SaaS解决方案以服务线下企业。于2020年6月30日,使用集团收费用户运营SaaS服务的付费客户增至727名(2019年上半年:568名),包括159名金融行业客户(2019年上半年:19名)及568名其他行业客户(2019年上半年:549名)。截至2020年6月30日止六个月,集团用户运营SaaS业务的新签合约(包括续签合约)数量达到345份(2019年上半年:263份)。于2020年上半年,集团新签合约(包括续签合约)的总价值约为人民币39.6百万元(2019年上半年:人民币15.3百万元),每份已签合约的平均费用约为人民币115,000元。集团用户运营SaaS业务所产生的收入大幅增加166%至人民币28.4百万元(2019年上半年:人民币10.7百万元)。



集团线下企业用户运营SaaS业务的销售及营销战略是积极发掘与零售、餐饮、银行及新媒体等多个行业顶尖品牌的合作机会。于2020年上半年,集团在扩大集团的银行客户群方面持续取得突破。集团于2020年上半年与银行客户的新签合约(包括续签合约)总数为97份(2019年上半年:18份),总价值为人民币14.8百万元(2019年上半年:人民币1.7百万元)。



于2020年上半年,COVID-19的爆发使现场直播活动进入公众意识及使用时代。大部分企业均就电子商务进行直播。自2020年4月起,集团开始为该等行业的客户提供一套完整的专业生产直播内容规划及直播支持产品。直播前,将通过公司销售人员培训及激励机制形成足够的潜在用户。于直播过程中,产品交互设计与专业主持人合作以提高用户参与度。截至2020年6月30日止六个月,集团有3名付费客户使用集团的直播SaaS服务。



展望未来,集团董事长陈晓亮先生表示“此次疫情对未来经济带来的一个深远的影响——企业正进一步加大对数字化转型升级的投入,尤其是主体业务仍主要依赖于线下场景和渠道的行业,其中银行业则是一个典型代表,疫情期间线下网点无法营业、客户经理无法拜访客户,极大影响了其业务的正常开展。在线用户运营和在线新用户场景的打造,成为了各大银行极为迫切的业务升级需求。兑吧将长期深耕垂直行业的用户运营SaaS,不断升级、创新我们的产品服务,为银行、零售等行业创造更大的长期价值。”



陈晓亮补充道“此次疫情期间对兑吧的互动广告业务造成了较大影响,一方面是线下消费场景流量因疫情造成的阶段性停滞,另一方面是全行业的广告主预算承压。但随着国内经济复苏,两方面的负面影响都已逐步消除,互动广告业务持续增长的市场环境已经得到显著改善。展望下半年,兑吧将坚持广告流量端在线线下、全渠道、全场景覆盖的多元化流量结构策略,除了线下消费场景之外还将进一步拓展微信小程序流量、数字电视流量,以及未来5G全面覆盖后的物联网时代下各类流量入口。帮助企业提高效益,是兑吧这支年轻的团队长期不懈追求的使命!”



关于兑吧集团有限公司 (1753.HK)

兑吧集团有限公司(“集团”)中国领先的用户运营SaaS服务商及交互式效果广告运营商,为金融、互联网等行业的数万家客户提供了用户增长、活跃留存、流量变现的全周期运营服务。这一独特的商业模式,连同用户运营SaaS及互动广告之间的强大协同效应,为兑吧的实现高速、持续增长奠定坚实基础。用户运营SaaS包括积分体系运营、会员营销运营、游戏化运营及直播SaaS服务。互动广告包括媒体变现服务和广告投放服务。









