Friday, 28 August 2020, 11:52 HKT/SGT Share: 中汇集团（0382.HK）四会新校区首期交付 即将于9月初投入使用 为本科学院增设新校区 办学规模及条件大幅提升

香港, 2020年8月28日 - (亚太商讯) - 粤港澳大湾区（「大湾区」）最大的民办商科高等教育集团中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股票编号：0382.HK）欣然宣布中汇集团（0382.HK）旗下广东财经大学华商学院（「华商学院」）四会校区首期如期于今日2020年8月28日交付，工程建造按时完成，未受疫情影响。预计于2020年9月5日迎接第一批学生。四会校区高效的投入使用快速打开了本集团内生增长的通道，为本科学院增设了新的校区，使得办学规模及条件大幅提升，由投入期直接步入收成期，本集团现金流将进一步得到强化。











四会校区是本集团旗下华商学院即本科的新校区，总规划面积约为800亩，可容纳约16,000名学生，截至目前已完成建筑面积约为165,166平方米。预计未来本集团的本科在校学生规模将超过3万人。



展望未来，基于良性的全日制教育办学模式对本集团日后稳健持续发展的重要性，本集团非常注重办学质量和学校品牌的建设，近年来本集团旗下院校的生源质量和办学成果一直稳居广东省民办学校之前列，结合充足的办学条件，独特差异化的中外办学的模式，本集团相信旗下院校有望在原有高质量形态上再上一个台阶，同时为本集团带来稳健的现金流以拓展外延并购业务，紧紧围绕「立足大湾区、面向全国、走向世界」的战略布局，为大湾区及国家培养具有国际视野的应用型人才，最终发展成为高质量高水平的国际知名教育集团。



关于中汇集团控股有限公司

中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股份代号：0382.HK）为粤港澳大湾区最大的民办商科高等教育集团，及教育行业中拓展国际市场的早期先行者。截至2020年5月31日止，本集团的在校学生人数为35,444名，合计拥有5间国内外学校。



于中国，本集团目前于广东省运营两家中国民办高等教育机构，即本科院校广东财经大学华商学院及大专院校广州华商职业学院，以商务课程（如会计、金融、经济学及商务英语）为课程设置战略重点；于海外，本集团于澳大利亚运营一家经澳大利亚技能质量署ASQA许可的民办职业教育机构，即澳洲国际商学院（Global Business College of Australia），提供职业教育课程和其他非学历短期课程，澳洲国际商学院是经澳大利亚政府批准的首所中国国际教育机构。本集团亦于2019年12月收购了一间经新加坡教育部EduTrust权威认证的民办职业教育机构，即新加坡中汇学院（Edvantage Institute (Singapore)）（前称：NYU Language School），具有提供国际认可课程资质，以及在新加坡招收本地学生和海外留学生的资质。此外，2020年第一季度，本集团于澳大利亚新增一间经澳大利亚高等教育质量与标准署TEQSA认证和许可且拥有自主招生资质并提供及颁发本科和硕士学位的高等教育机构，即澳大利亚中汇学院（Edvantage Institute Australia），该学校计划于2021年第一季度开始招生。







Aug 28, 2020 11:52 HKT/SGT

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