Friday, 28 August 2020, 08:57 HKT/SGT Share: 太兴集团2020年中期收益13.2亿港元 税息折旧及摊销前盈利(EBITDA)为1.17亿港元 公司拥有人应占溢利为840万港元 高潜力品牌如「敏华冰厅」及「阿参鸡饭」

成功把握外卖「新常态」



香港, 2020年8月28日 - (亚太商讯) - 在香港、中国内地、澳门及台湾拥有超过200间餐厅的餐厅网络,源自香港的多元品牌休闲餐饮集团太兴集团控股有限公司(股份代号:6811)刚公布其截至2020年6月30日止六个月的中期业绩。



业绩摘要

- 2020年上半年收益约13.2亿港元

在香港、澳门及台湾主要业务的收益减少13.2%至11.4亿港元─外送及外卖业务销售额增加在一定程度上抵销了因2019冠状病毒病而实施的社交距离措施所导致人流减少的影响

- 毛利及毛利率分别约9.3亿港元及70.5%

- 尽管经营环境充满挑战,集团的税息折旧及摊销前盈利 (EBITDA)约1.2亿港元,税息折旧及摊销前盈利率为8.9%

- 2020年上半年公司拥有人应占溢利为840万港元

- 董事会议决就截至2020年6月30日止六个月建议派发中期股息每股普通股1.3港仙

- 「敏华冰厅」的收益录得理想增长,于回顾期内在香港及中国内地共增设7间餐厅



新型冠状病毒疫情于2019年底爆发,在2020年上半年对集团于中国内地、香港、澳门及台湾之业务造成无可避免之不利影响。然而,集团于回顾期内,尤其是在香港,仍能保持稳定的收益,这是由于外送及外卖服务的销售额激增在一定程度上抵销了因实施社交距离措施而导致人流减少的影响,以及「敏华冰厅」于回顾期内录得理想增长并成为集团主要收益来源之一所致。



于2020年上半年,集团收益为13.2亿港元,较去年同期减少19.7%。香港仍是集团最主要的业务市场,香港、澳门及台湾市场于2020年上半年所贡献收益合共为11.4亿港元,较2019年上半年同期下降13.2%。就中国内地而言,由于集团大部分餐厅于2月暂停营业,以及实施公共卫生措施及封锁导致顾客流量减少,因此中国内地市场于2020年上半年所贡献的收益为1.8亿港元。集团旗下的餐厅于2020年3月逐渐重启,表现较上一个季度有所改善。



集团毛利及毛利率分别约9.3亿港元及70.5%。尽管集团已于期内积极采取措施控制成本,但仍未能大幅降低部分间接成本。由于2020年上半年录得收益减少,公司股东应占溢利为840万港元。公司股东应占每股基本盈利为0.84港仙。为与股东分享成果,董事会议决就截至2020年6月30日止六个月建议派发中期股息每股普通股1.3港仙。



目前,集团的财务状况稳健,并拥有充裕的现金及稳定的营运现金流,能够应付当前逆境并推动未来发展。于2020年6月30日,集团拥有现金及现金等价物6.3亿港元。



业务回顾



于2020年6月30日,集团餐厅网络有203间餐厅,遍布香港、中国内地、澳门及台湾,以12个休闲餐饮品牌经营。



集团旗舰品牌「太兴」继续为集团之主要收益来源。回顾期内,「太兴」品牌产生收益约6.9亿港元,占集团总收益52.6%。「太兴」是大众市场口碑载道之品牌,其大部分餐厅位于购物中心或人口密集的小区,让其可满足家庭顾客在「居家工作」日渐流行的情况下之庞大需求。



「敏华冰厅」于回顾期内的表现优于市场,收益大幅增加85.6% 至2.1亿港元(2019年上半年:1.1亿港元),于2020年上半年成为集团第二大收益来源,占集团于回顾期的总收益16.0%(2019年上半年:6.9%)。「敏华冰厅」秉持价廉物美的定价策略,深受香港及中国内地顾客欢迎,令其于市场疲软之际仍能较许多餐厅更具抗跌能力。因此,集团于2020年上半年在香港及中国内地分别开设四间及三间餐厅。为保持其出色的业务表现,集团将于大湾区及其他高潜力市场继续推动「敏华冰厅」之发展。



「茶木」一直为集团三大收益来源之一,于2020年上半年产生收益约2亿港元,占集团总收益15.6%。集团将继续调整品牌组合菜单、实施营销活动和策略以及优化手机应用程序及外卖平台,以应对不断变化的消费模式。



集团于上一个财年推出若干新品牌,并乐见在香港中环开设首间餐厅之「亚参鸡饭」广受欢迎,成功吸引该区对外卖订单有强劲需求的上班族。集团于回顾期内再开设两间「亚参鸡饭」餐厅,主要位于香港核心商业区,以应付该等地区的餐饮需求。



除餐饮业务外,集团亦从事罐装产品业务。于2020年上半年,集团推出六款产品,包括梅菜扣肉、咖喱牛腩、西红柿肉酱、香菇肉燥、咖喱鸡及五香肉丁。自2020年4月推出以来,市场反应十分热烈,首批由集团厂房制造之罐装产品迅速售罄。集团计划于2020年下半年推出第二批的罐装食品产品,并将探索更多食品及饮料产品的商机。



前景



展望未来,预期香港及中国内地的整体餐饮行业将受到2019冠状病毒病的影响。然而,集团的业务跨越三十载,故集团有信心能在行业整合之下透过审慎的发展策略在业务上取得新突破。集团已有周详的业务策略,以缓和逆境带来的影响以及进一步发展业务及推动销售。



2019冠状病毒病爆发后,「在家用膳」模式日渐普及,带动对外送及外卖服务之需求。因此,集团将继续与香港及中国内地之领先第三方外送平台合作,以提升外送业务的占有率。为进一步提升竞争力,集团将透过不同平台扩展其外卖业务,务求为顾客提供便捷服务之同时,亦可对菜单及营销活动迅速作出调整;而罐装食品及饮料产品亦将是集团把握「在家用膳」趋势之另一途径。集团将开发更多适合外卖及外送业务并具吸引力的产品,以迅速进军此新兴分部。



与此同时,集团将利用这些机会透过整合及相关扩展继续优化餐厅网络。于2019冠状病毒病爆发后,集团凭借多元品牌业务模式及良好的信誉,获众多业主以更优惠之租赁条款邀请于核心购物地区及人流密集的大型住宅购物中心开设分店。太兴将根据人口密度、当区零售及商业吸引力、人口统计数据、消费模式等因素审慎考虑,于适当时机及地点开设合适的品牌餐厅迎合顾客品味,以为集团及其股东带来最大回报。



多元品牌策略对集团的成功尤其重要,集团将继续因应市场趋势及顾客需求于香港及中国内地推出新品牌。于香港,集团已在黄埔开设新品牌「小白条」餐厅,以满足该区上班族对外卖食品之热切需求。于中国内地,集团8月初在深圳开设新餐厅「冬悦」。该餐厅专营台式麻辣火锅,旨在抓住在中国内地广受欢迎的「火锅文化」。集团将在中国内地市场推出更多新品牌,以吸引更多美食爱好者,特别是有意品尝新菜式的食客。



太兴集团主席兼执行董事陈永安先生总结:「尽管我们在2020年上半年面对艰巨的经营环境,但集团在过去三十年来已跨过各个短暂难关及挑战,因此我对集团的长期增长潜力仍充满信心。凭借经验丰富及高瞻远瞩的管理团队以及完善的多元品牌策略,我们有信心集团将能够在当前逆境下维持稳定业务,并同时透过审慎的发展策略取得业务新突破。」







