常达控股公布2020年中期业绩 RFID产品成订单增长最大产品

香港, 2020年8月27日 - (亚太商讯) - 领先的服装卷标及装饰产品制造商之一常达控股有限公司(「常达」或「集团」;股份代号:1433)今日公布截至2020年6月30日止六个月中期业绩。



业务回顾

2019冠状病毒病突如期来于2019年底爆发并在全球扩散,对全球各行各业带来始料不及和前所未有的冲击。面对突如其来的疫情,集团迅速应变,以减少对业务的影响。然而在严峻的经营环境下,集团的业绩亦无可避免受到波及。



上半年,集团的收益达约114.0百万港元,毛利为58.6百万港元。受惠于人民币兑港元贬值致令已消耗原材料及直接劳工以港元计的成本较低,加上有效的成本控制措施及效率提升,毛利率持续改善0.5个百分点至51.4%。然而,受到约10.6百万港元的一次性上市开支影响,集团录得公司拥有人应占亏损11.8百万港元(2019年上半年:溢利约10.1百万港元)。



为应对市场突变,集团与业务伙伴保持紧密沟通,按客户需求灵活调动产能;同时采取严格的成本控制措施,如按订单需求、透过实施轮休制度调节工时。在节流的同时,集团亦积极开源。凭借多年对无线射频识(RFID)卷标产品开发和生产技术的掌握,集团的RFID产品种类和质量不断提升,增强了客户对集团RFID产品的信心,促使RFID产品成为集团在上半年录得最大订单增长的产品。



常达主席兼执行董事陈醒明先生表示:「在疫情爆发前,我们已在全球设下完善布局,除了将生产基地策略性设于中国、孟加拉国及越南此全球三大成衣出口巿场,亦于美国、比利时、香港、中国内地、孟加拉国、越南、印度及巴基斯坦设有办事处,业务覆盖全球逾40个市场,为业务发展奠定了稳固基础及创造了显著优势。于今年3月,我们成功于香港联合交易所有限公司主板上市,标志着发展踏上新台阶。上市既提升企业形象,亦壮大了资本实力,有助克服眼前挑战。」



前景

纵使前景未明,集团深信机遇与挑战并存。在市场需求方面,由于疫情期间刺激了「宅经济」,加速改变了零售模式,由实体店转向网上,因此拥有网上销售渠道的品牌倾向于较只有实体店的同业拥有更强的适应能力。有鉴于此,集团亦会把握机会与拥有多种销售渠道的品牌合作。集团预期RFID及近距离射频识别(NFC)技术将更普及应用于服装零售上。集团凭借多年来已在RFID卷标及NFC产品开发和生产技术范畴打好基础,因应市场对这类产品需求的上升,将投放更多设备和资源,开发这充满潜力的市场。



在市场拓展方面,随着中国疫情受控和逐步复工复产,消费意欲将进一步释放,成为各大国际及国内服装品牌的兵家必争之地,预计将迎来更多机遇,因此,集团有意投放更多资源于拓展内销市场。欧美市场方面,集团于美国及比利时等地设有销售办事处,将致力巩固与现有国际服装品牌业务关系,同时积极物色新客户,以把握疫情回稳后反弹的需求。



至于生产支持方面,集团于中国、孟加拉国及越南均设有生产设施。新孟加拉国厂房则因受疫情影响,预计稍延至2021年底投产,相信能满足疫后市场对孟加拉国产能的需求。集团亦收到客户对其他东南亚生产地的支持需求,会探索于当地设立业务据点。



陈先生补充:「我们已做好充分准备,努力探求新机遇,并严格实行成本控制措施。常达屹立服装卷标及装饰产品制造行业近30年,经历多个经济周期及市场变化,仍能将业务规模不断壮大,于今年的『疫』境中更上一层楼,踏足资本舞台,全赖管理团队丰富的行业经验及强大的应变能力。我们有信心能带领常达乘风破浪,开拓业务新里程,为股东创造最大价值。」







