Thursday, 27 August 2020, 22:50 HKT/SGT Share: 绿城管理(09979.HK)中期业绩符合预期 下半年回升可期

香港, 2020年8月27日 - (亚太商讯) - 绿城管理控股有限公司（09979.HK）公布截至2020年6月30日止六个月未经审核综合中期业绩。



上半年业绩符合预期 归属于公司股东净利润小幅增长

绿城管理拥有商业代建、政府代建及其他服务三大业务分部，报告期内，公司持续经营经营收入达人民币814.8百万元，同比减少21.3%；毛利达人民币339.8百万元，同比减少26.6%；持续经营业务的期内利润人民币153.1百万元，同比减少28.6%。虽公司整体收入受疫情影响而下降，公司项目管理水平提升，剔除上市费用后归属于本公司股东的净利润为人民币163.3百万元，较上年同期的人民币156.9百万元增长4.1%。



上述部分财务数据的下降是由于COVID-19爆发的影响，公司代建项目的建设及销售节点延迟一至两个月所致。公司按照完工进度确认代建收入，故代建项目因疫情影响工程及销售节点的延后导致本期收入、毛利及净利润较上年同期有所下降。但公司属于轻资产代建服务供货商，与传统开发商面临销售收入减少、运营成本增加及现金流压力加大的情况不同，代建工程及销售节点的延后会对当期收入造成影响，但真实收入并未灭失，仅是顺延至下个工程周期确认。



管理项目持续增长 新拓项目势头强劲

从业务战略上来看，公司商业代建项目体现出反周期特质，新拓项目质量比去年同期增长突出。公司继续调整区域结构向更高能级城市渗透，项目销售均价有所提升。客户结构调整成效明显，反映于在建面积中国有企业委托方和政府委托方占比逐步升高。



公司于2020年6月30日的管理项目数量由去年同期的245个项目增加到268个项目，其中155个为商业代建项目，占比57.8%；113个为政府代建项目，占比42.2%。报告期内，公司合约项目总建筑面积7,331万平方米，同比增长6.9%；在建面积3,882万平方米，同比增长26.2%。新拓项目方面，公司新签约商业项目29个，对应代建费金额为人民币32.3亿，较去年同期增加28.7%。由上述的管理及开拓项目的数量增长幅度，及对应建筑面积的大幅增加来看，公司未来的持续增长是可预见的。



行业前景可期 下半年经营业绩有望向好

2020年上半年，在国内疫情得到初步控制的情况下，房地产市场逐渐恢复，预计将保持平稳增长态势。在因城施策的导向下，区域结构分化明显，核心城市群的房地产市场将持续向好。



随着持续拓展新项目，并主动调整区域结构和客户结构，强化京津冀、长三角、珠三角的战略布局，预计绿城管理2020年下半年经营情况将会恢复2019年同期水平：结合「供给侧改革」方针，城市更新、未来小区改造等将成为下阶段政策热点，公司现有政府代建项目在建面积2,418.8万平方米，较去年同期1,741.7万平方米增长38.9%，已是中国最大的保障房建设服务商，该业务持续时间长、市场空间大、政策稳定，可以抵抗周期风险；公司进行业务模式升级，为客户提供按需定制的金融撮合增值服务，并孵化房地产上下游利润高、价值贡献大的产业，这将支持其核心业务发展。



房地产及代建行业亦受国家经济政策、行业调控等因素影响，因此上半年公司业绩符合上市招股书的披露。展望未来，以上述宏观市场分析及代建行业核心优势来看，轻资产类公司会有更大的增长空间，甚至在变化市场环境下拥有更高的财务弹性，绿城管理作为「中国代建第一股」值得积极关注。







Aug 27, 2020 22:50 HKT/SGT

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