联想控股（3396-HK）2020上半年收入1848.66亿元人民币

香港, 2020年8月27日 - (亚太商讯) - 据财华社报道,联想控股(3396-HK)发布截至2020年6月30日止6个月中期业绩公告,收入1848.66亿元(人民币,下同),同比上升3%,归母净利为人民币6.37亿元。



纵览业绩公告,公司战略投资部分业务受到疫情影响,但相当成员企业亦稳步取得收入增长。其中,正奇金融坚持「投贷联动」的业务模式,在新一轮资本市场的改革中开始逐步显现出成果,投资项目陆续登陆资本市场。报告期内,正奇金融实现净利润人民币2.14亿元,同比增加41%。市传其所投企业圣湘生物科技股份有限公司料将于明日登陆科创板,成为「抗疫第一股」。此外,另一家所投企业科美诊断也已于6 月8日申报科创板IPO并被受理。除生物医药外,正奇金融在绿色产业也有较多投资布局,投资项目安徽艾可蓝环保股份有限公司及天合光能股份有限公司分别于今年2月及6月成功上市。



另外在财务投资方面,上半年实现逆势增长,归母净利同比上升6%至人民币14.27亿元,为联控实现超过17亿元的现金回流。其中,联想之星作为中国领先的天使投资机构,截至2020年6月30日共管理了7支基金,管理资金规模超人民币26亿元,累计投资境内外项目已达到270个。已投出乐逗游戏、旷视科技、思必驰、云丁科技、Pony.AI、北科天绘、燃石医学、开拓药业、派格生物、康诺亚生物、Axonics、HiFiBio等优质项目。其中,燃石医学和开拓药业在报告期内已分别于美国纳斯达克和香港联交所挂牌上市。



而公司另一个领先的私募股权投资机构君联资本,在报告期内累计完成22项新项目投资,涵盖TMT及创新消费、医疗健康、企业服务、智能制造等行业内的创新及成长期企业。同样于报告期内,君联全部或部分退出项目25个,在管企业有3家完成首次公开上市,分别为优刻得、赛伍技术和燕麦科技。此外,其所投资的科大国盾量子和Wireless Power Amplifier Module Inc.也于今年7月成功上市。



联想控股表示,将积极应对疫情给经营带来的不利影响,按照既定规划,开展新一轮战略的工作,并将以开放坦诚的态度全面复盘过往业务,客观审慎地评估内外部环境变化,积极主动面对不确定性,推动自身的长期持续发展。







