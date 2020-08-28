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来源 雅各臣科研制药有限公司 雅各臣与复星医药合作在香港和澳门供应潜在1,000万剂BioNTech SE 2019冠状病毒病在研疫苗

香港, 2020年8月27日 - (亚太商讯) - 于香港从事基要药物及品牌保健护理产品研发、生产、市场推广及销售的领先企业 - 雅各臣科研制药有限公司（「雅各臣」或「集团」;股份代号：2633）今天公布，集团已与上海复星医药（集团）股份有限公司（「复星医药」;股份代号：600196.SH， 02196.HK）的全资附属公司复星实业（香港）有限公司（「复星实业」）就拟在香港特别行政区及澳门特别行政区（「区域内」）推广及供应潜在1,000万剂由BioNTech SE基于mRNA所研发，针对新型冠状病毒的在研疫苗BNT162。（「2019冠状病毒病疫苗」）签署意向书（「意向书」）。



这次合作中，雅各臣将透过其区内医院及诊所行业的广大销售和分销网络覆盖，于香港特别行政区和澳门特别行政区，为复星医药提供2019冠状病毒病疫苗销售、营销和分销的所有相关支持服务。



雅各臣主席及行政总裁岑广业先生表示：「我们非常期待能与复星医药联手合作，以推广及供应安全和有效的2019冠状病毒病疫苗产品，扭转香港及澳门特别行政区的疫情局势。 我们会善用所拥有的分销网络和技术资源，确保此基于mRNA技术的崭新疫苗产品，能迅速满足医疗护理专业人员及大众的需求。 雅各臣感到非常欣慰可有机会为遏制2019冠状病毒病疫情作出贡献及出一分力。」



BioNTech SE是全球其中一间以信使核糖核酸（「mRNA」）为研发基础的领先生物技术公司，并已于美国纳斯达克（纳斯达克：BNTX）上市。BioNTech SE将会由其欧洲GMP认证的mRNA生产设备供应疫苗。于二零二零年三月十三日，BioNTech SE与复星医药正式对外宣布双方的的战略战略合作。根据协议内容，双方将会为大中华市场，即中国内地，香港及澳门特别行政区，以及台湾，共同研发及商业化以BioNTech SE旗下mRNA技术平台为基础的2019冠状病毒病在研疫苗。在研疫苗为一项协助成年人预防2019冠状病毒病感染的预防性生物制剂产品，第一阶段试验已在中国内地实行并已于二零二零年八月五日公布，首轮参与者已接种BNT162计划其中的在研疫苗─BNT162b1。所有144名参与者已登记参加第一阶段研究。



关于雅各臣科研制药有限公司（股份代号：2633）

雅各臣是香港领先非专利药公司。旗下拥有并营运一系列品牌，主要包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「秀碧除疤膏」、「飞鹰活络油」、「唐太宗活络油」、「兜安氏药膏」、「十灵丹」、「十灵油」及「伤风克」。 为了策略性地扩展其品牌保健护理业务平台，除于海外市场代理知名品牌如「恢甲清」和「胃仙U」外，集团亦推出多个与健康和保健有关品牌及产品，例如「Dr. Freeman医臣®流感/呼吸道合胞病毒家用式诊断套件」、「Smartfish健康营养产品」、「Dr. Freeman医臣®感染控制产品系列」及「Dr. Freeman。 医臣®COVID-19快速测试套件」亦于市场内大受欢迎。



同时，集团一直致力透过增加各种高增值产品，策略性地扩大其非专利药和品牌保健护理业务的产品组合。扎根香港，集团已于中国、澳门、台湾、新加坡及柬埔寨开设营运子公司，建立区域性商业平台，以把握亚太区及大中华地区的市场潜力。而自2017年6月1日，集团获纳入MSCI香港微型股指数成份股。更多详情请浏览雅各臣科研制药有限公司网站：http://www.jacobsonpharma.com/



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