Thursday, 27 August 2020, 20:22 HKT/SGT Share: 联想控股2020年上半年收入1,848.66亿元，资本运作持续推进

香港, 2020年8月27日 - (亚太商讯) - 联想控股股份有限公司（「联想控股」或「公司」；股份代号：3396.HK）于2020年8月27日宣布其截至2020年6月30日止6个月（「报告期」）之未经审计简明综合中期业绩。报告期内，公司收入为人民币1,848.66亿元，同比增长3%；公司权益持有人应占净利润为人民币6.37亿元，较去年同期下降的主要原因是由于部份业务受疫情影响，神州租车和个别财务投资计提大额减值等原因所致。



2020年上半年，应对新冠疫情及国际环境日趋复杂所带来的严峻考验，联想控股整体经营业务展现出相当韧性。公司收入连续第七个报告期实现增长，战略投资部分业务稳步取得收入增长；财务投资业务归母净利润实现人民币14.27亿元，同比上升6%。报告期内，公司各平台持续推进资本运作，取得良好进展。



面临宏观环境中不稳定性和不确定性的进一步提升，联想控股一方面积极评估和应对疫情带来的影响，并推动所投企业主动开发新产品、新服务，开展动态风险评估等工作，在严格遵守相关规定的前提下积极有序复工复产，保障员工就业及健康安全，同时，并积极履行企业社会责任，为抗击疫情贡献力量。同时，按照既定规划，公司新战略的制定工作也在有序推进中，在全面复盘过往业务的同时，客观审慎地评估内外部环境变化，积极应对不确定性带来的挑战与机遇。



战略投资经营业务保持稳健



IT板块的联想集团积极应对疫情影响，抓住行业发展趋势，取得良好业绩表现。截至2020年6月30日，IT板块收入上升至人民币1682.73亿元，主要受益于个人计算机和智能设备业务以及数据中心业务的增长，归母净利润人民币5.66亿元。



先进制造与专业服务板块经营业绩逆势增长，收入录得人民币27.68亿元，归母净利润人民币3.7亿元。东航物流作为保障「生命线」企业，为全球防疫抗灾、复工复产做出重大贡献，2020年上半年业绩经受住了考验，同比实现增长。联泓集团有效抵御疫情影响，多个细分产品市场占有率继续保持国内领先水平。



金融服务板块整体经营稳健，收入录得人民币41.88亿元，净利润人民币7.81亿元。面对外部环境变化，联想控股积极为被投企业提供全方位支持，相关企业加大对实体经济优质客户的服务力度，在风险管控方面采取更为审慎的策略。正奇金融坚持的「投贷联动」业务模式在新一轮资本市场改革中逐步显现成果；拉卡拉支付实现营业收入及归属公司股东净利润持续增长；卢森堡国际银行的零售、公司与财富管理业务表现良好，完成对华瑞金融（香港）集团有限公司的收购，积极探索支持大湾区建设的创新之路；此外，报告期内，联想控股增资现代财险，成为于保险业的重要布局，未来，公司将联合滴滴出行等股东方共同推进现代财险向保险科技领域的转型升级。



创新消费与服务板块业务的正常开展受到疫情带来的显著冲击，儿童教育、交通出行、口腔医疗等行业的正常经营受到极大限制，报告期内板块收入为人民币2.63亿元。积极应对不利影响，板块内各企业共克时艰，严格按照各地政府要求做好疫情防护，确保员工与客户健康生命安全，支持疫情工作；同时推动开发新产品、新服务，维护客户关系，开拓新的服务场景，并积极争取各种支持，缓解疫情对业绩带来的冲击。



农业与食品板块收入录得人民币89.64亿元。水果业务领域的鑫荣懋通过加大市场投入以及深化产地布局，确保收入保持快速增长。鑫果佳源持续进行技术革新和管理模式优化，蓝莓产量再创新高。动物蛋白业务运营持续优化，积极推进增值产品研发，拓展多元化销售渠道。



财务投资业务实现逆势增长



2020年新冠疫情全球蔓延超出市场预期，贸易摩擦等不确定性持续提升，加剧二级市场波动，公司旗下基金与直接投资业务均面临严峻挑战。财务投资业务快速启动数字化管理并全面复工，实施项目分级管理，做好风险应对准备；同时采取更为谨慎的投资策略及更为积极主动的投后管理，减少不确定因素对所管基金的不利影响。



天使投资机构联想之星共管理7支基金，资金规模超过人民币26亿元，累计投资境内外项目270个。报告期内，联想之星投资境内外项目近10个，涵盖人工智能、生物技术、医疗器械、新消费等细分方向，在管项目有近30个获下轮融资，4个项目实现退出。截至2020年6月30日，四期人民币基金已完成第二轮交割。



私募股权投资机构君联资本共管理23支基金，基金总规模超过人民币500亿元。报告期内，募集基金总额人民币7.87亿元；累计完成22项新项目投资，涵盖TMT及创新消费、医疗健康、企业服务、智能制造等行业内的创新及成长期企业。报告期内，君联资本全部或部分退出项目共25个，为联想控股贡献资金回款超过人民币13亿元。截至目前，君联资本共有74家投资企业成功上市（不含新三板企业个数）。



投资管理机构弘毅投资共管理12支基金，基金总规模超过人民币800亿元，目前拥有PE、地产金融、公募基金、对冲基金及创新投资业务。报告期内，地产三期基金完成首次交割；弘毅远方基金管理有限公司作为专事二级市场投资及管理业务的公募基金管理公司，共管理5支公募基金。报告期内，弘毅投资各业务板块新投及原有项目追加投资均有序推进中，项目退出方面较为活跃，并为联想控股贡献了持续稳定的现金回款。



资本运作有序推进



报告期内，联想控股战略投资及财务投资基金平台持续推进资本运作，被投企业合计7家完成首发上市，6家已成功过会但未在报告期上市，另有至少12家已递交IPO申报材料。



金融服务板块的正奇金融在生物医疗领域的投资项目圣湘生物已于今年6月23日科创板IPO顺利过会，成为「抗疫第一股」；科美诊断于6月8日申报科创板IPO并被受理。此外，其在绿色产业投资的安徽艾可蓝环保和天合光能也已成功上市。农业与食品板块中，鑫荣懋正在接受上市辅导，华文食品A股中小板IPO申请于今年8月21日获核准。同时，先进制造与专业服务板块的联泓新材料与东航物流的A股IPO工作均顺利进行中。



财务投资方面，联想之星所投项目燃石医学和开拓药业在报告期内已分别于美国纳斯达克和香港联交所挂牌上市。君联资本在管企业有3家完成首次公开上市，分别为优刻得、赛伍技术和燕麦科技。此外，科大国盾量子和Wireless Power Amplifier Module Inc.也于今年7月成功上市。



随着国际宏观环境的深刻变革，中国经济也进入到高质量发展新阶段，联想控股将积极主动面对不确定性，未来将力争在中国推动科技创新、中国国内大循环为主体、国内国际双循环互相促进的发展过程中，贡献自己的力量并实现长期发展。





Aug 27, 2020 20:22 HKT/SGT

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