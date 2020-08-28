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来源 李氏大药厂控股有限公司 李氏大药厂公布2020中期业绩 公司拥有人应占溢利增加153.3%

积极开发新药、改革并扩充销售组织



香港, 2020年8月27日 - (亚太商讯) - 结合研究主导和市场导向的中国药品制造公司 - 李氏大药厂控股有限公司 (「李氏大药厂」或「集团」；股票编号︰950)，今天宣布截至2020年6月30日止(「回顾期内」)的中期业绩。



集团2020年度第二季度的收益为283,732,000港元，较去年同一季度减少12.6%，惟较紧接的2020年第一季度增长3.9%。2020年上半年的收益为556,716,000港元，较去年同期减少8.4%，人民币亦按年贬值5.1%。引进产品的销售额占集团收益的60.9%（2019年上半年：55.4%），而专利及仿制产品的销售额则占本集团收益的39.1%（2019年上半年：44.6%）。



回顾季度内，用于外科手术的药物（如《立迈青》® 及《速乐涓》®）受到的影响最大，原因是医院担心新型冠状病毒病（「COVID-19」）感染再次爆发，仍然倾向押后进行非急需外科手术，惟按季比较始见回升。《立迈青》® 及《速乐涓》®于回顾期内的销售额与去年同期相比分别减少31.8%及23.5%，与第一季度的跌幅分别33.1%及34.8%相比则有所改善。《尤靖安》®于回顾期内获安徽省经济和信息化厅列为COVID-19疫情防控的紧急战略物资之一，销售额受到的影响相对较小，与去年同期相比减少13.4%。另一方面，慢性疾病药物需求于回顾期内较为强韧。《可益能》®及《再宁平》®收益分别增长18.6% 及1.6%，而《菲普利》®的收益则减少14.0%。于2020年3月及时获得批准的曲前列环素注射剂仿制药自本年度第一季末起实时贡献收益，抵销于2019年末终止分销《瑞莫杜林》‑所流失的部分收益。



继第一季度COVID-19大流行导致集团的新药研究及开发（「研发」）活动放缓后，第二季度的研发活动逐步恢复，而2020年上半年的研发活动开支为151,136,000港元，相当于回顾期内收益的27.1%。



回顾期内，原订于2021年12月31日届满的《再宁平》®产品特许在得到补偿下提早终止。鉴于在中国已有多种乐卡地平的仿制药可供选择，集团相信于此时提早终止此产品不仅带来短期财务禆益，更开拓空间让集团于不久将来推出仿制版本，长远促进业务蓬勃发展。于2020年上半年，公司拥有人应占纯利为96,982,000港元，较去年同期增长153.3%。



集团执行董事兼行政总裁李小羿博士表示：「鉴于全球宏观环境波动的背景，2020年亦面临挑战。回顾期内的市场增长放缓，惟来自原材料成本、制造及行政管理费用的通胀压力仍然高企。加上中美紧张局势白热化、COVID-19疫情蔓延等负面因素影响，中国营商环境于回顾期内依然低迷。集团继续实施严格的成本控制措施，以减轻其他领域的成本压力。集团于回顾期内分配更多资源至市场销售团队，以开拓新分销渠道及为推出新产品做准备。」



生产设施及生产能力方面，于完成那屈肝素钙等原料药的设施升级后，合肥生产基地正在进行更多升级工程（如升级《尤靖安》®生产设施及预充注射器生产设施），以提升产能及效率。在南沙生产基地，生产特卡法林药片批量样品作GMP申请及临床试验取得积极进展。此外，南沙厂房已建立三条新的生产设施用于Staccato®芬太尼、口服细胞毒性药物及连续血糖监测医疗设备。集团成功生产Staccato®芬太尼吸入制剂用于治疗爆发性癌痛的临床样品并将于2020年9月提交临床试验新药申请。生产口服细胞毒性药物及连续血糖监测医疗设备的设备安装正在进行中，预计将于2020年下半年全面调试。



药物开发方面，集团的研发渠道包括各种治疗领域超过60个分别处于早期至后期开发阶段的项目。于期内及截至目前为止，集团致力坚持研发并已取得显著进展。集团的进口药品注册证申请（即《曲唑酮》®、INOmax®、Zingo®及Teglutik®）正由药品审评中心评审。INOmax®新药上市申请（「新药申请」）已获得中国国家药品监督管理局（「国家药监局」）就治疗儿科罕见病授予的优先审评资格。集团所提呈的简化新药申请包括磺达肝癸钠、苯丁酸钠颗粒、苯丁酸钠片剂及贝美前列素滴眼液，均取得良好进展。



眼科方面，公司间接非全资附属公司China Ophthalmology Focus Limited（「COPFL」）已与药品审评中心协议环孢霉素A眼凝胶用于治疗干眼症试验于中国的第III期方案，目前正在申请伦理审查，而关键第III期研究有望于2020年9月开始招募患者。特许经营策略为集团业务发展的首选模式，而以下是两项特许经营交易涉及三款新的眼科产品。于2020年6月25日，本公司间接非全资附属公司兆科（香港）眼科药物有限公司（「兆科眼科」）与PanOptica, Inc. （「PAN」，一间专注眼科药品的美国医药公司，为治疗因血管异常或渗漏引致对视力构成威胁的眼部疾病而开发外用眼药水）就于中国、香港、澳门、南韩及东南亚其他国家开发、制造及商品化PAN-90806 的独家权利订立一份具法律约束力的意向书。继2020年5月签订具法律约束力的意向书后，兆科眼科与IACTA Pharmaceuticals, Inc（「IACTA」，一间专注眼科药品的美国医药公司，为治疗大量医疗需求未得到满足的疾病而开发且新型作用机制的药物）于2020年7月24日就于中国及东南亚其他国家开发、制造及商品化IC-265 及IC-270的独家权利订立特许协议。



于回顾期内，集团其中一项策略性投资进入新里程。2020年5月20日，Windtree Therapeutics, Inc.（「Windtree」）完成透过公开发售融资后成功将其普通股由场外交易市场转向纳斯达克资本市场®上市。由此产生的所得款项可为Windtree提供额外资源推进其临床研究并创造价值。



关于企业发展，鉴于COVID-19疫情在全球蔓延及对口罩的需求大幅飙升，本集团的联营公司普乐药业有限公司目前正于其符合ISO-8 100,000级要求的无尘车间运行两台全自动化口罩生产机。截至目前为止，口罩生产量已提升至每日约40,000个，透过vmask.com.hk在网上销售。



展望未来，集团执行董事兼行政总裁李小羿博士指出：「宏观经济及地缘政治环境日益波动且复杂多变，紧张局势可能会持续一段较长时间，预计本年度全年环境将荆棘满途。然而，集团将继续致力于开发新药、改革并扩充销售组织，同时控制成本。于回顾期内及截至目前为止，多项临床测试成果令人鼓舞，所取得的新药申请数目可观，在证明新药开发进度理想，集团深信所有该等努力最终将有助推动增长。此外，香港联合交易所有限公司自2018年起推出的第18A章体制日趋成熟，协助生物科技公司于实现收益前上市集资，集团正积极考虑可能于不久将来将其眼科项目分拆并独立上市。集团相信，将眼科及肿瘤科项目等研发分支分拆为独立公司将可促进市场认识集团研发渠道的强大价值。一如既往，营运及管理团队将于未来季度继续不遗余力，进一步提升表现。」



有关李氏大药厂控股有限公司

李氏大药厂是一家结合研究主导及市场导向的生物制药之香港上市公司，在中国制药行业经营超过25年。集团在药品发展、临床发展、规管、制造、销售及市场推广方面已稳固建设紧密结合。集团已经与超过20家国际企业建立了广泛的合作关系，目前有23种产品于市场上销售。集团致力于心血管、妇女保健、儿科、罕见疾病、肿瘤科学、眼科、皮肤科、产科及泌尿科等多个不同重要领域，处于不同开发阶段产品有超过六十种，包括来自内部研究及开发及自美国、欧洲及日本公司引进的开发、商品化及生产权。李氏大药厂致力成为亚洲一间成功的生物医药集团，提供创新产品以对抗疾病，改善健康及提高生活质素。



有关李氏大药厂的更多资料，可浏览 www.leespharm.com。







Aug 27, 2020 20:02 HKT/SGT

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