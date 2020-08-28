Thursday, 27 August 2020, 18:37 HKT/SGT Share: 大发地产宣布2020年中期业绩 提速增效高质成长 合同销售额大幅增长约58%

香港, 2020年8月27日 - (亚太商讯) - 大发地产集团有限公司（「本公司」，连同其子公司，统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」；股份代号：6111.HK）欣然宣布本集团截至2020年6月30日止（「报告期内」）六个月的未经审核综合业绩。



大发地产公司管理层出席2020年中期业绩线上发布会



大发地产2020年中期业绩摘要

（截至2020年6月30日止六个月）

- 合同销售额约为人民币112.08亿元，同比大幅增长约58%；

- 合同销售面积约为800,793平方米，同比增长约36%；

- 总资产约为人民币335.67亿元，同比增长约21%；

- 宣派截至2020年6月30日止六个月的中期股息每股人民币0.034元



2020年上半年，大发地产继续保持可持续增长，在合同销售、土储、资金、财务结构等多个维度均表现优异，展现出企业提速增效的良好发展势头。大发地产合同销售额主要来自公司一直深耕的长三角市场，报告期内，本集团录得累计合同销售金额约人民币112.08亿元，较去年同期增长约58%；合同建筑面积较去年同期上升约36%至约800,793平方米，合同平均售价约为人民币13,996元/平方米，较去年同期增长约16%；其中，长三角合同销售额占比高达86%，合同销售面积占比77%。



资金充裕财务稳健 资产规模进一步提升

报告期内，大发地产实现收益约为人民币34.72亿元，毛利约为人民币6.98亿元。集团资产规模进一步提升，总资产同比增长约21%至约人民币335.67亿元。期内，本集团现金及银行结余总额（包括受限制现金及已质押存款）为约人民币57.93亿元，同比增长约23%，资金充裕。本集团的净负债率亦进一步下降至71.7%，显示出降负债效果显著，财务结构越趋稳健。



深耕长三角 持续拓展全国版图

2020上半年，大发地产新增苏州、常州、温州、宁波、南通、南京、无锡、芜湖等16块优质地块，同时选择性地进军成渝、中部、西部、环渤海、粤港澳大湾区5大城市群，进一步明确「1+5+X」体系，持续拓展全国版图。目前公司共有82个在建及已竣工项目，其中70个位于长三角地区，新增土储总建筑面积在长三角区域的占比达73%。



信用指标向好 资本市场持续关注

大发地产一直致力维持健康的财务及资金结构，今年5月，本集团获国际评级机构穆迪重申信用主体评级B2，展望稳定；另外，安信国际于其发表的房地产行业研究报告中对大发地产维持「买入」评级，并给予新目标价5.50港元，显示公司受到资本市场的持续关注及认可。此外，本集团一直非常重视品牌建设，大发地产于上半年先后荣获「稳健经营企业奖」、「2020中国上市房企百强」、「2020中国上市房企风险控制能力十强」、「中国综合实力投资控股企业奖」、「第十届国际空间设计大奖艾特奖」等多个表彰不同领域的奖项。



大发地产董事会主席葛一旸先生表示：「展望2020年下半年，中国以至全球的经济环境皆存在诸多不确定因素及挑战，大发地产将保持审慎，继续以国家政策为导向，通过深耕重要目标地区和战略拓展，进一步丰富我们的土储及提升合同销售。今年，大发地产将继续开拓在线营销渠道的更多可能性，以补充传统线下营销的限制，通过智慧营销及创新营销来驱动业绩增长。



作为『悦居生活服务商』，本集团一直非常重视品牌建设，通过持续升级的品牌理念，为我们的客户提供卓越的产品质量及生活体验。同时，我们一直积极拓展多元化的境内外融资渠道，不断优化财务结构，履行社会责任，持续为股东创造价值。大发地产将不断提速增效，保持综合竞争力，实现稳健增长。」



关于大发地产集团有限公司

成立于1996年，大发地产总部位于上海，为深耕长三角地区的房地产开发商，专注于住宅物业开发及销售。集团多年来积极践行「为生活而创造」的品牌定位，秉承「诚信创新、追求卓越」的经营理念，通过开发打造精品楼盘项目，旨在为客户提供优质物业及创造特定生活场景。于2020年6月30日，集团连同其合营企业及联营公司共有82个在建及已竣工项目，其中70个位于长三角地区。作为「悦居生活服务商」，大发地产凭借24年来丰富的行业经验、卓越的产品质量及产品组合，已建立品牌美誉，未来将继续以建设都市美好生活，提高人居质量为目标，致力引领城市居民生活质量。







Aug 27, 2020 18:37 HKT/SGT

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