大发地产宣布2020年中期业绩

香港, 2020年8月27日 - (亚太商讯) - 大发地产集团有限公司(「本公司」,连同其子公司,统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」;股份代号:6111.HK)欣然宣布本集团截至2020年6月30日止(「报告期内」)六个月的未经审核综合业绩。



大发地产公司管理层出席2020年中期业绩线上发布会



大发地产2020年中期业绩摘要

(截至2020年6月30日止六个月)

- 合同销售额约为人民币112.08亿元,同比大幅增长约58%;

- 合同销售面积约为800,793平方米,同比增长约36%;

- 总资产约为人民币335.67亿元,同比增长约21%;

- 宣派截至2020年6月30日止六个月的中期股息每股人民币0.034元



2020年上半年,大发地产继续保持可持续增长,在合同销售、土储、资金、财务结构等多个维度均表现优异,展现出企业提速增效的良好发展势头。大发地产合同销售额主要来自公司一直深耕的长三角市场,报告期内,本集团录得累计合同销售金额约人民币112.08亿元,较去年同期增长约58%;合同建筑面积较去年同期上升约36%至约800,793平方米,合同平均售价约为人民币13,996元/平方米,较去年同期增长约16%;其中,长三角合同销售额占比高达86%,合同销售面积占比77%。



资金充裕财务稳健 资产规模进一步提升

报告期内,大发地产实现收益约为人民币34.72亿元,毛利约为人民币6.98亿元。集团资产规模进一步提升,总资产同比增长约21%至约人民币335.67亿元。期内,本集团现金及银行结余总额(包括受限制现金及已质押存款)为约人民币57.93亿元,同比增长约23%,资金充裕。本集团的净负债率亦进一步下降至71.7%,显示出降负债效果显著,财务结构越趋稳健。



深耕长三角 持续拓展全国版图

2020上半年,大发地产新增苏州、常州、温州、宁波、南通、南京、无锡、芜湖等16块优质地块,同时选择性地进军成渝、中部、西部、环渤海、粤港澳大湾区5大城市群,进一步明确「1+5+X」体系,持续拓展全国版图。目前公司共有82个在建及已竣工项目,其中70个位于长三角地区,新增土储总建筑面积在长三角区域的占比达73%。



信用指标向好 资本市场持续关注

大发地产一直致力维持健康的财务及资金结构,今年5月,本集团获国际评级机构穆迪重申信用主体评级B2,展望稳定;另外,安信国际于其发表的房地产行业研究报告中对大发地产维持「买入」评级,并给予新目标价5.50港元,显示公司受到资本市场的持续关注及认可。此外,本集团一直非常重视品牌建设,大发地产于上半年先后荣获「稳健经营企业奖」、「2020中国上市房企百强」、「2020中国上市房企风险控制能力十强」、「中国综合实力投资控股企业奖」、「第十届国际空间设计大奖艾特奖」等多个表彰不同领域的奖项。



大发地产董事会主席葛一旸先生表示:「展望2020年下半年,中国以至全球的经济环境皆存在诸多不确定因素及挑战,大发地产将保持审慎,继续以国家政策为导向,通过深耕重要目标地区和战略拓展,进一步丰富我们的土储及提升合同销售。今年,大发地产将继续开拓在线营销渠道的更多可能性,以补充传统线下营销的限制,通过智慧营销及创新营销来驱动业绩增长。



作为『悦居生活服务商』,本集团一直非常重视品牌建设,通过持续升级的品牌理念,为我们的客户提供卓越的产品质量及生活体验。同时,我们一直积极拓展多元化的境内外融资渠道,不断优化财务结构,履行社会责任,持续为股东创造价值。大发地产将不断提速增效,保持综合竞争力,实现稳健增长。」



关于大发地产集团有限公司

成立于1996年,大发地产总部位于上海,为深耕长三角地区的房地产开发商,专注于住宅物业开发及销售。集团多年来积极践行「为生活而创造」的品牌定位,秉承「诚信创新、追求卓越」的经营理念,通过开发打造精品楼盘项目,旨在为客户提供优质物业及创造特定生活场景。于2020年6月30日,集团连同其合营企业及联营公司共有82个在建及已竣工项目,其中70个位于长三角地区。作为「悦居生活服务商」,大发地产凭借24年来丰富的行业经验、卓越的产品质量及产品组合,已建立品牌美誉,未来将继续以建设都市美好生活,提高人居质量为目标,致力引领城市居民生活质量。







