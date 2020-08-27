Wednesday, 26 August 2020, 23:37 HKT/SGT Share:

来源 天韵国际控股有限公司 天韵国际公布2020年中期业绩 在充满挑战的环境下 作为领先的国内食品生产企业

主动拥抱变化和机遇 积极扩阔产品组合

推动新产能的释放 蓄力企业长远发展



香港, 2020年8月26日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司（「天韵国际」及其附属公司统称「集团」，股份代号 : 6836.HK）公布截至2020年6月30日止六个月（「回顾期」）之中期业绩。



2020年上半年，新型冠状病毒肺炎疫情对全球经济造成冲击，加上中美贸易对立激化，环球营商环境变得严峻及贸易往来减少，受到各国及各地区实施封闭管制，物流配送及零售业均面临严峻挑战。作为消费品企业，尽管疫情为经营环境带来不确定性，但集团的基本条件维持稳健。随着疫情于国内逐步好转，集团生产及业务营运已于第二季度逐步回复正常，并继续以自家品牌产品及原厂委托制造代工的方式出售加工水果产品以及从事新鲜水果买卖。回顾期内，集团录得收益毛利及凈利分别为人民币306.0百万元，人民币85.5百万元及人民币47.7百万元。



积极开拓销售渠道 努力提升自家品牌的市场占有率带动销售增长

回顾期内，集团积极开拓具有潜力的销售网络，通过多渠道的营销活动以提高品牌知名度，参与热门网上直播平台的直播销售及电商平台的促销活动，为品牌知名度打开新天地，带动销售增长，以自家品牌销售的加工水果产品收益占总收益的53%，是集团收入的最大业务分部。回顾期内，集团旗下全资附属山东天同食品有限公司（「山东天同」）连续四年入选中国品牌价值评价榜单，品牌价值更首度跨越人民币15亿元大关，品牌价值得到市场的高度肯定，亦反映集团自家品牌产品的市场占有率稳步上升。截至2020年6月30日，集团自家品牌产品销售覆盖全国27个省份、直辖市及自治区，包括大润发、永旺和京客隆连锁超市等知名连锁卖场和超市。



不断推出新产品 积极拓阔产品组合

集团坚守革新信念，引领创新思维，积极推出新产品，以满足广大消费尝新的意愿及对多元化水果产品的需求。于期内推出圣女果、葡萄及芒果等加工水果产品，采用符合年轻一代喜好的全新包装，广受消费者欢迎。集团旗下自家品牌「天同时代」系列亦推出最新的鱼罐头等全新罐头产品，为消费者带来新鲜体验感。此外，集团亦按照客户需求推出崭新的大包装罐型，如5公升铝箔袋及9公升方桶包装等，技术及质量获得客户的一致好评。同时，集团不断提升自主研发能力，加大食品加工技术的创新力度，已成功研发及待售的全新自家品牌的一系列果汁维生素运动饮料，筹备工作已进入最后阶段，新产品计划于2020年第4季度尽快推出市场。



原厂委托制造代工业务稳定发展 继续扩大OEM业务的版图

集团的 OEM 业务继续成为集团稳定的收入来源，与覆盖五大洲的国际知名食品品牌商合作无间。集团的产品最终出口地区较为分散，有效分散客户过于集中的风险。预计全球市场对入口中国制造的各种加工水果产品的需求依然庞大，集团将继续抓紧机遇，在海外市场如日本、英国、加拿大、欧洲、澳大利亚、新西兰等地区发掘更多商机，扩大OEM业务的版图。



抢滩中国新鲜水果的巨大市场

集团一直有挑选并转售小部分新鲜水果予本地的鲜果批发商。全球领先的数据报告分析机构预计，2020年中国生鲜电商行业市场规模达到人民币2,638亿元。随着电商渗透率加强、用户习惯养成，及疫情时期出现的需求激增，中国生鲜电商平台将成为新兴成长市场。集团将积极寻找拥有新鲜水果国内外销售渠道及新鲜水果相关的中国驰名品牌的合作伙伴，以增加国内外不同产地的鲜果原料的销售，加工及互换流通，并为广大消费者提供更丰富及多元化的优质水果。



推动新产能的释放 提高自动化程度

回顾期内，集团不断完善生产设施以提高自动化程度和生产效率。集团位于山东的新建5号和6号生产车间项目的地块收购已完成，筹备工作亦已全面启动，各项建设工程预计将于2021年上年内完成，产能将于2021年下半年释放。随着新生产车间的建设，全新包装形式的产品亦有望面世，能增加产品的种类及规格，并有效提高新订单数量。宜昌天同于回顾期内继续进行设施改造及产能提升，有效增加集团新产品及现有加工水果产品的产能，亦便利集团于中国中部就我们的自有品牌产品的仓储及运输作出安排，及发展亚热带地区的新类别的水果产品。



积极寻找并购与战略合作机会 实现更长远发展

集团一直积极寻找并购及战略合作的机会，期望以此丰富现有业务，扩展销售网络，增进与外界的信息交流，发掘更多新技术、新发明及新的市场契机，强化集团的整体竞争力。回顾期内，集团与著名饮料企业进一步建立战略合作，并将推出多种特色及运动功能饮料，未来产品线将由目前集中于各类加工水果产品，扩大至饮料领域。集团将继续关注其他并购及战略合作的机会，以配合集团的内生性增长及实现更长远发展。



认真履行社会责任备受肯定

回顾期内，集团因应疫情的变化从外到内实施各项严格的防控措施，确保安全生产工作顺利进行，认真履行社会责任，为员工提供常态化的健康及卫生的工作环境，员工凝聚力不断加强。同时，集团继续获得多项殊荣，其中包括由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，标志着集团在技术实力和创新能力上得到国家层面的高度认可与支持。回顾期内，山东天同的工程研究中心更被发改委认定为「罐藏果品深加工与智能生产工程研究中心」，足以印证集团的罐藏水果深加工与智能生产在同业中处于领先水平，生产技术及研发能力均获得高度肯定。



集团主席兼行政总裁杨自远先生表示：「中国经济正稳步复苏，集团将抓紧经济复苏的势头，继续推动自家品牌业务的发展，推出不同类别及水果品种的新产品，以扩阔集团的产品组合。展望未来，集团将把握机遇，积极优化多项发展策略，以进一步提升集团的核心竞争力，为持份者和股东创造长期发展价值。」



关于天韵国际控股有限公司（股份代号﹕6836.HK）

天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事(i) 生产及销售包装于金属罐、塑料杯，玻璃瓶及铝箔袋的加工水果产品及(ii)新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌及原厂委托制造代工方式出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时，在国内，集团作为「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产 品达到相同的质量水平。自2016 年起，集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可， 并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格，成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。



集团在2017年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及成为山东省临沂市荣获「2017 年度临沂市市长质量奖」荣誉的综合食品生产销售企业。集团全新自有研发的纯水果休闲食品在2018 年也荣获中国国家知识产权局颁发「发明专利证书」。

欲了解更多集团详情，请浏览集团网站 www.tianyuninternational.com





Aug 26, 2020 23:37 HKT/SGT

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