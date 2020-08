Thursday, 27 August 2020, 09:02 HKT/SGT Share: 宏华集团公布2020年中期业绩 紧跟国内行业机遇实现可持续高速发展

香港, 2020年8月27日 - (亚太商讯) - 全球领先的陆地石油钻机生产商宏华集团有限公司(股票代码︰196.HK,以下简称“宏华”或“集团”)欣然公布集团截至二零二零年六月三十日止六个月(“回顾期内”)的未经审核简明合并半年业绩。



回顾期内,受COVID-19全球疫情影响,国际油价震荡,集团收入人民币18.07亿元,较去年同期之人民币20.48亿元下跌11.8%。毛利约为人民币6.08亿元,较去年同期之人民币5.57亿元上涨9.1%。股东应占盈利约为人民币0.31亿元,较去年同期之人民币0.61亿元下跌48.8%。



国内能源政策向好,宏华捕捉行业机遇,发力电驱压裂装备及服务

回顾期内,集团国内市场业务收入持续增长,业务结构占比再次刷新上市以来的最高水平,达到55%。宏华紧跟国内能源安全战略,依照国家油气稳产增产指导意见,提升集团内非常规油气装备及服务业务的战略地位。上半年,集团实现电动压裂泵销售2套、电动混砂撬首次销售。电驱压裂成套装备再添利器,推出电动压裂输砂储砂装置,并顺利在川渝井场实现密闭式连续输砂储砂作业。得益于国内非常规油气压裂需求的快速增长以及电驱压裂设备高效与环保的可持续竞争优势,电驱压裂作业量实现爆发式增长,业务范围进一步拓展。上半年,宏华提供压裂泵注服务2000余段,较去年同期增长70%。宏华再次获得压裂工程服务合同,业务范围由单一的泵注服务拓展至包括泵注、混砂以及现场指挥调度等全套的压裂服务。上半年,宏华在多个平台刷新作业记录。在重庆南川某平台,集团实现单日压裂施工7段,再次触及川渝地区压裂施工最高记录。在重庆涪陵页岩气区块,集团提供的压裂泵注服务实现单日压裂5段的记录,单平台压裂提速70%,成为涪陵页岩气田压裂施工速度最快的平台。得益于压裂业务的快速增长,集团业务分部于今年新增加压裂装备与服务板块。



成套钻机及零部件销售稳中求进,积极探索海上风电项目潜力

钻采装备及相关产品业务亦取得喜人的成绩,海内外市场再次斩获新签订单。回顾期内,集团销售钻机11套,销售总金额约为人民币6.19亿元,较去年同期下跌25.3%,国内市场新签成套钻机订单达人民币2.8亿元。零部件销售金额总计人民币4.7亿元,较去年同期下跌20.1%。同时,依托集团制造企业的优势与国企背景,宏华新增海上风电新能源项目,签订累计金额达人民币5.8亿元的海上风电单桩与导管架建造协议,跟随国家海上风电新能源政策的利好机遇,优化集团业务版图。



油气工程服务克服疫情阻碍,落实安全生产并夯实作业基础

二零二零年上半年,全球油气服务行业环境低迷,宏华不畏疫情影响,12支钻井队伍在期内完成进尺约56,280米,较去年同期增长38%。期内提供的工程服务实现销售金额总计约人民币1.82亿元,较去年同期下跌5.2%,国内坚定落实油服板块安全作业并实现有机增长,新签定向钻井业务订单约人民币3000万元。海外钻井进尺克服重重困难实现逆势增长。



未来展望

二零二零年下半年,宏华将继续紧跟政策指引,抓住国内能源安全战略下油气增储上产的行业机遇,采取灵活且市场化的经营方式,加强核心产品钻完井装备的研发与销售,落实以装备带动服务的发展方案,持续提升油气工程服务的业务规模与作业量,并紧抓海上风电项目的交付与后续市场拓展。同时,集团将进一步加强成本管控、优化供应链管理、提高现金周转效率、完善人才经营管理机制,在变局中开新局,实现高质量可持续发展。



有关宏华集团

宏华集团有限公司为香港主板上市公司(股票代码196.HK),是中国航天科工集团有限公司旗下的能源装备发展主平台。作为全球领先的陆地钻采设备制造商之一及中国最大的陆地石油钻机出口商之一,宏华主要从事研制陆地钻探设备(包括钻机、核心零部件、井下工具等)、陆地完井设备(包括压裂成套设备等)、海洋钻井模块及装备,以及提供陆地油气勘探开发的相关工程服务。凭借其强劲研发能力、优质生产设施及成熟的国际营销网络,宏华的产品销往世界各地的知名企业,包括主要产油区如北美、中东和新兴市场如南美、南亚、俄罗斯、中亚及非洲等地区。未来,宏华将继续聚焦核心业务,并在非常规油气、能源+互联网领域加大资源配比,成为油气行业国际领先的企业。



