Wednesday, 26 August 2020, 18:32 HKT/SGT Share: 力天影业公布2020年中期业绩

香港, 2020年8月26日 - (亚太商讯) - 力天影业控股有限公司（「公司」；股份代号：9958.HK）董事会（「董事会」）欣然宣布本公司及其附属公司（统称为「集团」）截至2020年6月30日止6个月（「本期间」或「本期」）未经审核的综合中期业绩。



财务摘要：

截至2020年6月30日止6个月：

- 营业收入为人民币256.7百万元，同比增加29.7%；

- 毛利为人民币87.6百万元，同比增加27.7%；

- 公司权益人应占期内溢利为人民币54.3百万元，同比增加18.9%；

- 每股基本及摊薄盈利为人民币0.24元，同比增加20.0%。



截至2020年6月30日，集团收益为人民币256.7百万元，较去年同期增加29.7%。主要是由于买断电视剧的播映权许可所得收益增加人民币126.0百万元。



买断剧业务增长势头强劲 收益接近翻倍

集团的主要业务为自制及买断电视剧播映权许可。本期间内，集团将重心转移至扩展买断电视剧的播映权许可业务，满足不同时期需求及客户的内容喜好。



本期间，集团买断电视剧播映权许可所得收益为人民币253.7百万元，较去年同期大幅增加98.7%，主要是由于2020年上半年「我在北京等你」及「冰糖炖悉尼」的首轮播映权许可引致在卫星电视频道首轮播映所得收益增加人民币88.9百万元；及「安家」的多轮播映许可引致在卫星电视频道多轮播映所得收益增加人民币36.9百万元。



自制剧业务稳步推进 毛利率高于同期

本期间内，来自电视频道的收益占集团自制电视剧播映许可收益的100%。其中89.9%卫星电视台多轮播映，9.6%来自地面电视台播映，0.5%来自其他第三方客户。



期间内，集团的自制电视剧播映权许可的毛利率为74.2%，去年同期该业务毛利率则为31.5%，集团的自制电视剧播映权许可的毛利率高于去年同期，主要是由于集团于上半年向中国中央电视台许可自制电视剧「老虎队」的多轮播映权，其毛利率较高；及与「游击英雄」及「老虎队」的多轮播映权许可相关的销售成本于2019年末前全面入账导致。



电视剧储备丰富 未来业绩可期

集团计划于2020年11月开始电视剧「三十岁无与伦比」的拍摄，两部其他电视剧「请和孤单的我吃饭吧」及「起跑线」的拍摄则于2021年上半年开始。倘COVID-19疫情于2020年下半年继续蔓延或中国政府机构禁止集团拍摄自制电视剧以防止新一波感染，集团已制定业务应急计划。



集团拥有八部自制电视剧，包括七部电视系列剧及一部网络剧，均已完成制作并做好向客户授出许可的准备。集团将专注于扩展买断电视剧播映权许可业务，以抵销COVID-19疫情对自制电视剧业务的影响。



管理层对业务的未来发展充满信心，即使面对COVID-19疫情为行业及整体营商环境带来的不确定因素，集团始终致力落实招股章程所载的业务策略。



关于力天影业控股有限公司

力天影业控股有限公司（「力天影业」）是中国的电视剧发行公司。集团于2013年成立，主要业务为自制及买断电视剧播映权许可。此外，集团亦从事（i）根据联合融资安排投资及发行集团担任非执行制片人的电视剧的播映权；及（ii）担任电视剧播映权的发行代理。于2020年6月22日，公司股份成功于联交所主板上市。





Aug 26, 2020 18:32 HKT/SGT

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