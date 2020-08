Wednesday, 26 August 2020, 15:09 HKT/SGT Share:

来源 利华控股集团 收购技术外套制造商利维高 提升利华为客户提供跨产品类别支持的能力

香港, 2020年8月26日 - (亚太商讯) - 利华控股集团(香港股份代号:1346,「利华」)收购瑞士利维高有限公司(「利维高」)的服装业务,包括该技术外套制造商的客户及供货商关系、员工、销售和生产管道。



利维高为效能卓越的户外品牌如Mammut、Mountain Equipment Co-op、Helly Hansen和Black Diamond制作男装及女装技术外套。



这次为利华首度进驻技术服装市场。本公司具备时尚服饰与工艺服装的专业知识,具有优越条件,能在不断增长的运动休闲风(融合运动服装与时尚)分部支持客户。



今次收购为利华月内第二宗,比照本公司在二零一九年十一月招股章程内所勾勒,以并购扩充旗下服装类别组合的策略,可见进展迅速。本公司亦于二零二零年七月收购Vista Apparels.



「我们将提高利维高的经营效率、速度和灵活性,并将其整合到利华当中,」利华执行主席司徒志仁说道。「我们能在现有的广泛产品范围外向更大的客户群提供技术外套,此将创造交叉销售机会及实现规模经济。」



根据收购协议,利华将自利维高购买若干资产,代价约为4,400,000美元,并将聘用其若干员工。



关于利华控股集团

利华是数码时代的服装合作伙伴。我们是新兴电商品牌及平台(如Bonobos及Stitch Fix)的产品引擎。我们亦符合设计师品牌(如Paul Smith)及优质当代品牌(如Hugo Boss、Theory、All Saints、Vince及Rag & Bone)的要求。我们为男士及女士提供业界领先的产品类别,面料种类齐全。我们的供应链解决方案涵盖时装设计、原型开发、原材料采购、生产监督、质量监控及物流。



更多数据请浏览 www.leverstyle.com



传媒垂询:

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 +852 2864 4834 vicky.lee@sprg.com.hk

黄颖怡 +852 2114 4953 angela.wong@sprg.com.hk

何嘉洋 +852 2114 2340 keith.ho@sprg.com.hk

www.sprg.com.hk





Aug 26, 2020 15:09 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network