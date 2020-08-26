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Wednesday, 26 August 2020, 15:09 HKT/SGT
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来源 利华控股集团
收购技术外套制造商利维高 提升利华为客户提供跨产品类别支持的能力

香港, 2020年8月26日 - (亚太商讯)  - 利华控股集团（香港股份代号：1346，「利华」）收购瑞士利维高有限公司（「利维高」）的服装业务，包括该技术外套制造商的客户及供货商关系、员工、销售和生产管道。

利维高为效能卓越的户外品牌如Mammut、Mountain Equipment Co-op、Helly Hansen和Black Diamond制作男装及女装技术外套。

这次为利华首度进驻技术服装市场。本公司具备时尚服饰与工艺服装的专业知识，具有优越条件，能在不断增长的运动休闲风（融合运动服装与时尚）分部支持客户。

今次收购为利华月内第二宗，比照本公司在二零一九年十一月招股章程内所勾勒，以并购扩充旗下服装类别组合的策略，可见进展迅速。本公司亦于二零二零年七月收购Vista Apparels.

「我们将提高利维高的经营效率、速度和灵活性，并将其整合到利华当中，」利华执行主席司徒志仁说道。「我们能在现有的广泛产品范围外向更大的客户群提供技术外套，此将创造交叉销售机会及实现规模经济。」

根据收购协议，利华将自利维高购买若干资产，代价约为4,400,000美元，并将聘用其若干员工。

关于利华控股集团
利华是数码时代的服装合作伙伴。我们是新兴电商品牌及平台（如Bonobos及Stitch Fix）的产品引擎。我们亦符合设计师品牌（如Paul Smith）及优质当代品牌（如Hugo Boss、Theory、All Saints、Vince及Rag & Bone）的要求。我们为男士及女士提供业界领先的产品类别，面料种类齐全。我们的供应链解决方案涵盖时装设计、原型开发、原材料采购、生产监督、质量监控及物流。

更多数据请浏览 www.leverstyle.com

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话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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