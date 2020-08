Wednesday, 26 August 2020, 11:02 HKT/SGT Share: JS环球生活宣布2020年中期业绩 核心商业模式带动收入盈利强劲增长

香港, 2020年8月26日 - (亚太商讯) - JS环球生活有限公司(「JS环球生活」或「公司」,连同其附属公司称「集团」)欣然宣布截至2020年06月30日止中期(「报告期间」)的之未经审核综合财务业绩。于截至2020年6月30日止六个月,本集团总收入为1,514.7百万美元,同比增加22.6%。虽然上半年新冠疫情的爆发给全球经济带来了下行压力,但公司凭借强有力的执行、组织能力,克服了疫情期间的种种困难。同时,倚靠强大的研发力、产品力、品牌力以及渠道能力在欧美、中国以及其他市场实现强劲内生增长。



财务摘要

- 集团总收入为1,514.7百万美元,同比增加22.6%

- 毛利为661.8百万美元,同比增加43.2%

- 截至2020年06月30日止的经调整母公司拥有人应占溢利同比增加230.4%至约108.7百万美元



于报告期间,集团经营两大业务分部,SharkNinja分部和九阳分部。



SharkNinja分部专注于家居环境电器及厨房电器,在北美、欧洲、日本及全球多个国家销售。该分部于2019年下半年及2020年上半年持续推出新产品,并不断升级现有产品,所有类别产品全线报捷。在美国,受益于消费者居家多的需求带动、加热类厨电新品(双栏空气炸锅、八合一空气烤箱)投放成功以及清洁电器的稳健增长。同时,上半年北美市场近期推出的一列新产品,如吸拖一体机(VACMOP)、蒸汽拖把等广受市场好评,以及2019年下半年推出的扫地机器人,在获得消费者好评的同时,也不断获取更多的市场份额。在欧洲,公司的Shark品牌在英国直立式吸尘器市占率排名第一。Ninja也在进军北美市场之后于上半年推出了各类新产品。



除了继续深耕美英等原有市场外,公司对欧洲市场的渗透继续加强,且有序推进在德国和法国市场的扩张计划, 于2020年上半年踏足德国,并将于2020年下半年有望成功进军法国。



截至2020年6月30日,SharkNinja分部所得收入为890.3百万美元,同比上升约34.2%,占本集团总收入约58.8%;九阳分部所得收入为624.4百万美元,同比上升约9.1%,占本集团总收入约41.2%。



九阳分部继续供应小家电,专注于厨房电器。在中国市场,集团的九阳品牌在多个开创性的产品品类中均保持第一的市场份额。



2020年2季度,新冠疫情在中国的影响逐渐减弱,公司营运恢复正常。由于消费模式的变化,线下消费者不断转到在线,公司适时推出新产品以及在线推广活动,迎合消费者的需求,成功抵消线下业务因疫情而产生的不利影响。



上半年,九阳推出了S160玻璃内胆蒸汽饭煲、 K150免洗破壁豆浆机等产品,获得了消费者青睐。同时,九阳持续推进知识产权(「IP」)联名合作系列产品,上半年与Line Friends、皮卡丘等萌潮IP合作,进一步扩大了九阳在年轻消费群体的认知度。Shark品牌在中国市场推出更多本土化、轻量化、系列化的产品, 更好的满足了中国消费者对轻家用电器巧不占地的需求。



展望未来,公司致力于通过开发并商业化具有强劲技术与设计感的创新产品、 通过销售网络及产品品类扩张驱动可持续的长期增长、最大化九阳分部和SharkNinja分部的协同效应、加强集团的品牌知名度并提升消费者互动及寻求战略合作和收购、战略实现可持续的长期增长并巩固集团作为全球领先小家电企业的市场地位。







