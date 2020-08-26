Wednesday, 26 August 2020, 10:47 HKT/SGT Share: 天保集团公布 2020年中期业绩 期内溢利上升127.1%至人民币128.3百万元 建筑先行，地产跟上；充分发挥房地产开发和建筑承包协同效应

香港, 2020年8月26日 - (亚太商讯) - 中国河北省涿州市知名房地产开发商及建筑公司 ── 中国天保集团发展有限公司（「天保集团」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：1427.HK），公布截至2020年6月30日止六个月 (「报告期间」) 之中期业绩。



报告期间，天保集团的业绩快速增长，总收益增加101.8%至人民币1,340.3百万元。毛利上升88%至人民币297.9百万元，毛利率轻微下降至22.2% (2019年上半年：23.9%)。期内溢利上升127.1%至人民币128.3百万元，纯利率为9.6% (2019年上半年：8.5%)。截至2020年6月30日，净资产负债率为18.4%。每股基本及摊薄盈利为人民币0.16元。董事会宣派截至2020年6月30日止6个月的中期股息每股普通股0.05港元(相当于人民币0.045元)。



2020年6月30 日止，集团的土地储备约1,975,000平方米，较2019年12月31日增加22.9%，为未来发展提供了充足的支持。报告期内，集团新增一块土地位于涿州高新区，土地面积约为58,611平方米，建筑面积约为310,000平方米。截至目前，集团建筑业务已进入15个省份，并分别于山东省、安徽省及四川省新设办事处。集团建筑承包业务中，于报告期间，新订合同价值约人民币337百万元。



报告期间，集团的房地产开发业务及建筑承包业务收益分别为人民币661百万元及人民币679百万元，比2019年同期分别增加人民币321百万元及人民币354百万元。



展望2020 年下半年，中央政府将坚持「房住不炒」的定位，对楼市调控政策仍以「稳」为主，达到稳地价、稳房价、稳预期的全年目标。货币政策将维持边际宽松，但对于房地产金融监管依然从严；地方政府将继续因城施策。房地产投资重心将向住房需求具备经济长期发展支撑的一线以及二、三线大都市圈核心城市聚焦，房企整体销售增长态势将在改善性需求持续释放的带动下得以延续，产品将持续迭代升级。



中国天保集团发展有限公司董事局主席李保田先生表示：「2020年下半年，集团将继续坚持「建筑先行，地产跟上」的拓展策略，充分发挥房地产开发和建筑承包协同效应。在地产开发方面，集团将重点开发环都市圈、卫星城优质土地资源，拓展商业综合体；在建筑业务领域，集团将不断提升建筑类资质等级，发展工程技术和信息技术，建立健全信息系统，抓住基建重点项目，做大做强古建筑业务，稳步提升市场份额和建筑业务收益。集团以开发项目高端质量「固」品牌，用建筑工程优秀质量「护」品牌，做好建筑、开发两张王牌。同时，以机制和文化为引领，建立高效能的组织人才体系，通过打造「服务+ 质量」文化体系，促进双主业协同发展。」



关于中国天保集团发展有限公司

中国天保集团发展有限公司是一家位于中国河北省涿州市的房地产开发商及建筑公司，业务范围广泛，包括规划设计、建设工程、物业销售、投资及运营。截至2020年6月30日，集团已拥有包含20个房地产项目的多元化组合，其中包括18项住宅物业、一项投资物业及一间酒店，其全部由集团拥有及开发。于该等20个项目中，有9个为已竣工项目，6个为在建项目及5个为持作未来开发项目。截至2020年6 月30 日，集团拥有的土地储备总建筑面积为1,975,000平方米。集团所收购的土地储备主要位于发展潜力较大的城市，如涿州及张家口。集团于2019年11月11日在香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市。



如欲获得更多天保集团数据，请浏览公司网站 http://www.chinatbjt.com







Aug 26, 2020 10:47 HKT/SGT

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