Wednesday, 26 August 2020, 09:27 HKT/SGT Share: 铁江现货公布二零二零年度中期业绩 良好生产率、铁矿石价格及汇率

首次实现基本溢利约6百万美元



香港, 2020年8月26日 - (亚太商讯) - 俄罗斯远东地区最大铁矿石开采运营商铁江现货有限公司（「铁江现货」或「公司」，连同其附属公司统称为「集团」；股份代号：1029）欣然宣布其截至2020年6月30日止六个月的中期业绩。



财务摘要

- 收益增长19%至106.2百万美元（2019年6月30日：89.2百万美元）

- 现金成本下降4.7%至48.8美元╱吨（2019年6月30日：51.2美元╱吨）

- EBITDA增长超过一倍至33.2百万美元（2019年6月30日：13.2百万美元）

- 溢利5.9百万美元（2019年6月30日：亏损25.2百万美元）



经营摘要

- 产量及销量分别较2019年同期增长14.3%及11.4%

- 稳定产能89%（2019年6月30日：78%）

- K&S于7月及8月初以90%以上产能运作。计划球磨机保养及长时间暴雨影响8月的生产。生产现已恢复正常，月累计产能约为80%。

- 2019冠状病毒病尚未造成重大影响



铁江现货主席Peter Hambro评论业绩时表示：「2020年上半年是铁江现货发展的重要时刻，本公司首次实现基本溢利。虽然溢利不多，但这个里程碑意义重大。我们正在释放本公司蕴藏的巨大潜力。尽管K&S目前正以接近全产能营运，但铁江现货过往曾以高于其设计产能的水平营运矿场。我们认为K&S亦具备相同能力，期望矿场成熟时全面释放潜力。良好生产率、强劲铁矿石价格及疲软俄罗斯卢布均有益于铁江现货的盈利能力。尽管2019冠状病毒病重挫全球经济，惟铁矿石仍为2020年上半年表现最佳的商品之一，加上K&S的良好生产率，铁江现货的收益于本年度上半年录得大幅增长。我们亦受惠于疲软的俄罗斯卢布，使本集团的成本水平有所下降。这些利好因素促使我们首次录得基本溢利。我们 对铁江现货2020年上半年的财务业绩感到欣喜，而随着K&S继续提升产量水平，我们将努力更进一步。我们很高兴已于2020年上半年取得多项成就。即使如此，我们的目标是持续进步而非固步自封。我们相信，本公司已具备基础以便进一步提升营运及财务表现。放眼未来，我们会全力以赴，确保铁江现货继续遵循可持续发展方式扩充业务及发展，亦将以世界级资产增加产量，为股东创造最大价值。我们谨此感谢持份者一直以来的支持。」



有关集团中期业绩详情，请浏览公告原文：https://files.services/files/370/2020/0826/20200826061501_17617725_tc.pdf



关于铁江现货有限公司

铁江现货有限公司（1029.HK）铁江现货为俄罗斯远东地区最大铁矿石开采运营商。集团的运营专注于生产优质的铁精矿，致力维系于中国及俄罗斯的长期客户关系。铁江现货于铁矿石市场中独一无二，皆因其具备多项竞争优势，其中包括优越的地质条件及可透过完善的世界级基建设施直通中国－全球最大的铁矿石市场。



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Aug 26, 2020 09:27 HKT/SGT

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