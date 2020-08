Wednesday, 26 August 2020, 08:57 HKT/SGT Share: 创梦天地2020年中期收入增长11.2%达人民币1,592百万元 迎接云游戏浪潮 继续加强自研能力

香港, 2020年8月26日 - (亚太商讯) - 创梦天地科技控股有限公司(「创梦天地」或「集团」)公布截至2020年6月30日止(「期内」)之未经审核中期业绩。收入录得11.2%的同比增长,达约人民币1,591.6百万元,游戏收入及信息服务收入是整体收入增长的主要驱动力。期内,由于集团投放更多资源在营销及研发,盈利能力因而受到影响,期间利润为人民币147.9百万元及经调整期间利润为人民币215.4百万元。另外,休闲游戏的活跃数据年比年录得增长,平均月活跃户从2019年6月30日止六个月期间的130.1百万人增加至2020年6月30日止六个月的142.0百万人,广告收入飙升25%,每月付费用户平均收入为人民币35.5元。



创梦天地精心打造首款跨端全新2D卡通画风竞技手游《小动物之星》,TapTap评分高达9.7分



业绩亮点:



- 收入增长11.2%达约人民币1,591.6百万元

- 休闲游戏的活跃数据年比年录得增长,平均月活跃户突破142.0百万人,广告收入飙升25%,每月付费用户平均收入为人民币35.5元

- 消除类游戏收入稳步上升,反映公司在该赛道已站稳脚跟;四年的消除游戏运营经验以及基于源代码的联合开发经验,为该品类游戏的自研奠定了坚实基础

- 由于期内集团投放更多资源在营销及研发,经调整期间利润为人民币215.4百万元

- 未来将继续加强自研能力,继成功推出《全球行动》后,计划推出《小动物之星》和《荣耀》

- 在腾讯云的支持下,继续投资云游戏以捕捉未来的增长机会



回顾上半年,由腾讯独家发行的经典日本IP游戏《魔力宝贝(手机版)》,持续贡献稳定流水;与腾讯合作的《全民冠军足球》,位居国内足球模拟经营类游戏前列。期内,创梦天地愈加聚焦长期通过源代码合作方式建立起的研发能力,而《全球行动》正是这一战略的成果体现,也是再度携手腾讯游戏发行合作的又一力作。《全球行动》于上线前已吸引超过百万玩家注册,上线首日便上升到IOS免费榜TOP1。根据最新数据来看,该游戏的DAU(日活跃用户数量)达到数十万,在RTS类别的游戏品类中位居第一。此外,集团消除类游戏收入于2020年上半年稳步上升,反映创梦天地在消除类赛道已站稳脚跟。凭借公司四年的消除游戏运营经验以及基于源代码的联合开发经验,为该品类游戏的自研奠定了坚实基础,有助未来发展。



集团的王牌代理游戏《梦幻花园》、《梦幻家园》在国内市场仍受欢迎,上半年于疫情期间,该游戏的活跃用户和流水数据均创历史新高。该游戏团队跨界联合故宫宫廷文化,《梦幻花园• 紫禁城御花园》版本于近期全新上线,新版本的成功推出使得该游戏口碑、声量同步飙升,新增玩家与回流玩家均创下了近几年内的新高。



线下业务「腾讯视频好时光」娱乐街区是全国首个体验式娱乐零售街区。3月底开始,疫情缓解全国逐步复工之后,集团线下店的客流量和单店盈利能力均逆市大幅提升。



扩充精品内容矩阵

展望未来,创梦天地将持续通过自研及自内容提供商的代理游戏的方式来进一步扩充精品内容矩阵,特别是引入海外精品的PC、主机或手机游戏,通过集团的自研团队二次开发成适合全球发行的游戏。



除了《全球行动》以外,集团还计划于2020年第四季度推出《小动物之星》、《荣耀》等一系列精品游戏。《小动物之星》是创梦天地精心打造的首款2D卡通画风竞技手游,完美地继承了端游《Super Animal Royale》的吃鸡玩法和世界观。



迎接云游戏浪潮

集团认为,5G技术与云计算技术深度融合,将推动游戏产业颠覆性变革,为产业带来新的发展机会。创梦天地一直致力于携手行业里的各大战略合作伙伴,一起探索和构建云游戏产业全新生态,实现云游戏的创新力与生命力。



近期,借助腾讯云的云游戏解决方案,创梦天地旗下多款游戏已经开始云化测试,为后续全面云化打下基础。同时,双方也将共同探索、研发直播互动等新型娱乐场景,进一步拓展跨终端、跨场景的游戏内容服务,拓宽云游戏产业边界。



在战略合作伙伴腾讯云的支持下,创梦天地将持续投入云游戏相关精品内容的研发、发行和战略投资,依托于丰富的多品类游戏运营经验与成熟的运营团队,将致力深化多端运营能力,并持续整合全球的优质内容资源,构建创梦天地独特的内容优势,以内容为本,打造游戏云化革新体验。目前,创梦天地已储备多款具备云端能力的游戏,未来将开启更广阔的云游戏新蓝海。



有关创梦天地科技控股有限公司

创梦天地作为内地数码娱乐平台,深度整合在线线下、数据零售、文化科技,开创出横跨在线游戏、实体娱乐、新文创、互联网服务等的娱乐新生态,为玩家创造出无处不在、无时不在的极致娱乐体验。



创梦天地旗下乐逗游戏成功发行《神庙逃亡》、《梦幻花园》等佳作,实体娱乐创立了首家新娱乐综合体「腾讯好时光」、新文创推出原创漫画《零一之道》合作《我是大神仙》等 IP。创梦天地于 2018 年 12 月 6 日在香港联交所主板挂牌上市,并为摩根士丹利资本国际(MSCI)中国全股票小型股指数成分股。







