王者归来：招金矿业中期每股盈利大幅增长85.71%，净利达4.56亿元，超去年全年净利规模

香港, 2020年8月25日 - (亚太商讯) - 中国领先的黄金生产商 ─ 招金矿业股份有限公司 (「招金矿业」或「公司」,股份代号:1818,连同其附属公司「集团」) 公布截至2020年6月30日止6个月 (「回顾期内」) 之中期业绩。



2020年上半年,在新冠肺炎疫情蔓延、地缘政治危机、大宗商品价格大幅震荡及各国货币宽松政策的影响下。集团以「大战、大考、机遇」为工作主线,扎实开展「五优竞赛」、「攻坚行动」、「结对帮扶」等活动,取得了来之不易的发展成绩。回顾期内,集团收入约为人民币3,131,980,000元,比去年同期增长了约11.14%,销售收入增长的主要原因是2020年上半年黄金价格大幅上升及科学生产组织所致。净利润约为人民币456,168,000元,比去年同期增长了约78.24%,超过去年全年438,235,000元的净利润规模。母公司股东应占溢利约民币412,392,000元,比去年同期增长约72.65%。半年业绩仅次于2012年上半年的495,398,000元,创8年来最好业绩。每股基本及摊薄盈利约人民币0.13元,比去年同期增长了约85.71%。



“大战、大考、机遇”突围



今年以来受疫情影响,给公司生产经营造成巨大压力,但公司上下不等不靠,特别是进入二季度以来,围绕疫情大战、业绩大考、抢抓发展机遇, 奋力攻坚克难,采取超常超强举措,迎战疫情挑战,全力复产达产,积极扭转一季度疫情带来的被动局面,各项指标总体呈现出先抑后扬、全面向好的良好态势,交出了“疫情大战”、“业绩大考”、“把握机遇”三张合格“答卷”。上半年集团共完成黄金总产量15,228.84千克(约489,618.20盎司),其中矿产金7,920.75千克(约254,657.83 盎司)。大尹格庄金矿、早子沟金矿等骨干企业拉动作用明显。在金价大幅攀升、科学组织生产及管理不断优化的背景下,公司抢抓黄金价格上涨的最佳时机,乘势而上,实现黄金销售均价370.96 元╱克,高于上交所均价1.86元╱克,实现除税前溢利5.80亿元,同比大涨78.79%。



回顾期内,集团以双重点统领全年总体工作,累计完成重点基建技改项目投资人民币2.39亿元,瑞海矿业采选建设、草沟头矿区改扩建等重点项目全面开工,有序推进;丰宁金龙2,000吨╱日选厂扩能改造提前完工,并实现达产达标。财务共享中心全功能开发与上线,覆盖率达到97%。上半年,集团累计完成科技投入人民币1,769.12万元,实施重点攻关创新项目14项,共申请专利27项,新授权发明专利4项,实用新型专利30项。



回顾期内,集团加强政策分析,把握疫情背后机遇,争取国家开发银行低息贷款5亿元,平均融资成本2.57%,节约资金成本1.3亿元。通过争取社保减免、稳岗补贴、电费减免等优惠政策,采取油价锁定、厂家直供、电力直购等有力措施,共节省各类成本费用4,000多万元。集团深入贯彻国家法律法规和相关政策,严格落实安全生产、环境保护、疫情防控三大主体责任,上半年,共投入安全环保资金0.87亿元,新增绿化面积38.55公顷,提前完成全年绿化工作目标,保障了企业生态健康发展。



H股“全流通”有望重塑股权价值



为提升企业股份流动性,优化股权结构,盘活存量资产,促进国有资产保值增值,公司上半年全力推进H股“全流通”工作,在中国证监会全面推行H股“全流通”政策后第一时间递交申请。2020年6月17日,公司取得中国证监会批准;8月3日,公司获得香港联交所授出的上市及准许买卖的批准;8月10日,1,560,340,597股内资股转换为H股并于香港联交所上市,H股“全流通”工作全面完成。



此次H股“全流通”顺利实施,将有助于优化公司股权结构,并有效带动公司市场关注度和H股流通市值的显著提升,提高公司在国际市场指数中的权重,带来增量配置资金。同时,还有效解决因股份流动性匮乏带来的价值低估,公司股权价值有望重塑,利于公司长远利益发展及整体股东利益。 最能体现黄金价值的纯黄金企业



展望未来,无论是欧盟各国领导人就总额高达7500亿欧元的“复苏基金”以及未来7年的欧盟预算案达成协议;美国正在商讨第四轮经济救助计划,规模约达1万亿美元,都表明各国央行仍保持货币宽松。国际关系形势不确定性也还未消除,美国经济复苏前景同样并不明朗,黄金价格依然具备上行的基础,黄金价格长期仍将维持上行趋势。



作为国内黄金行业最纯正龙头企业之一,公司黄金业务占比常年保持在80%及以上,公司黄金的销售毛利率常年维持在40%以上,高于同行业平均水平;自给率常年维持在60%以上,一直保持了较高的自给率。在黄金价格持续向好的环境下,招金矿业将继续抢抓有利时机,赶上市场的节奏,把握市场机遇,通过加强组织生产,以更优异的业绩回报股东,为全体股东创造更大价值。



展望2020年下半年,集团将紧紧围绕年度目标任务,坚持问题导向、业绩导向,在全集团继续开展「五优竞赛」和「生产经营目标攻坚行动」两大活动,抓机遇,抢时间,抢进度,抢效益,凝心聚力,赶超发展。集团将抓住金价大幅上涨的机会,持续推动骨干企业产能扩增,实现稳产扩产,增加效益。同时,加快重点基建技改类、科研创新类、安全环保类等项目推进速度,抢工期、抢速度,争取早日投达产。集团将坚持两手抓,一方面加快推进对外开发工作,拓宽信息管道,主动出击,力争实现新突破。另一方面注重地质科研、探矿找矿工作,继续实施「希望工程、救命工程、战果工程」,抓好重点矿山探矿工程施工,确保探矿效果。此外,集团亦将纵深推进卓越绩效管理模式,实现「管理体系化、工作标准化、过程精细化、结果数据化」的总体要求。



有关招金矿业股份有限公司

招金矿业股份有限公司是中国最大的黄金生产商之一,位于中国黄金储量极为丰富及生产历史悠久的「中国金都」─ 山东省招远市,该地区黄金储量约占中国黄金总储量的10%。集团业务集黄金勘探、开采、选矿、冶炼及销售于一体的大型综合黄金企业,亦是中国最大的黄金冶炼集团,主要产品为符合上海黄金交易所标准的「9999」及「9995」标准金锭。招金矿业于全国范围内拥有多个经营金矿分布在中国华北、西北、西南等多个地区。凭借招金矿业丰富的黄金储量,先进的生产技术,丰富的黄金产业管理经验,必将引领集团在业内建立卓越的地位。







