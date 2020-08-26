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来源 招金矿业股份有限公司 王者归来：招金矿业中期每股盈利大幅增长85.71%，净利达4.56亿元，超去年全年净利规模

香港, 2020年8月25日 - (亚太商讯) - 中国领先的黄金生产商 ─ 招金矿业股份有限公司 (「招金矿业」或「公司」，股份代号：1818，连同其附属公司「集团」) 公布截至2020年6月30日止6个月 (「回顾期内」) 之中期业绩。



2020年上半年，在新冠肺炎疫情蔓延、地缘政治危机、大宗商品价格大幅震荡及各国货币宽松政策的影响下。集团以「大战、大考、机遇」为工作主线，扎实开展「五优竞赛」、「攻坚行动」、「结对帮扶」等活动，取得了来之不易的发展成绩。回顾期内，集团收入约为人民币3,131,980,000元，比去年同期增长了约11.14%，销售收入增长的主要原因是2020年上半年黄金价格大幅上升及科学生产组织所致。净利润约为人民币456,168,000元，比去年同期增长了约78.24%，超过去年全年438,235,000元的净利润规模。母公司股东应占溢利约民币412,392,000元，比去年同期增长约72.65%。半年业绩仅次于2012年上半年的495,398,000元，创8年来最好业绩。每股基本及摊薄盈利约人民币0.13元，比去年同期增长了约85.71%。



“大战、大考、机遇”突围



今年以来受疫情影响，给公司生产经营造成巨大压力，但公司上下不等不靠，特别是进入二季度以来，围绕疫情大战、业绩大考、抢抓发展机遇， 奋力攻坚克难，采取超常超强举措，迎战疫情挑战，全力复产达产，积极扭转一季度疫情带来的被动局面，各项指标总体呈现出先抑后扬、全面向好的良好态势，交出了“疫情大战”、“业绩大考”、“把握机遇”三张合格“答卷”。上半年集团共完成黄金总产量15,228.84千克（约489,618.20盎司），其中矿产金7,920.75千克（约254,657.83 盎司）。大尹格庄金矿、早子沟金矿等骨干企业拉动作用明显。在金价大幅攀升、科学组织生产及管理不断优化的背景下，公司抢抓黄金价格上涨的最佳时机，乘势而上，实现黄金销售均价370.96 元╱克，高于上交所均价1.86元╱克，实现除税前溢利5.80亿元，同比大涨78.79%。



回顾期内，集团以双重点统领全年总体工作，累计完成重点基建技改项目投资人民币2.39亿元，瑞海矿业采选建设、草沟头矿区改扩建等重点项目全面开工，有序推进；丰宁金龙2,000吨╱日选厂扩能改造提前完工，并实现达产达标。财务共享中心全功能开发与上线，覆盖率达到97%。上半年，集团累计完成科技投入人民币1,769.12万元，实施重点攻关创新项目14项，共申请专利27项，新授权发明专利4项，实用新型专利30项。



回顾期内，集团加强政策分析，把握疫情背后机遇，争取国家开发银行低息贷款5亿元，平均融资成本2.57%，节约资金成本1.3亿元。通过争取社保减免、稳岗补贴、电费减免等优惠政策，采取油价锁定、厂家直供、电力直购等有力措施，共节省各类成本费用4,000多万元。集团深入贯彻国家法律法规和相关政策，严格落实安全生产、环境保护、疫情防控三大主体责任，上半年，共投入安全环保资金0.87亿元，新增绿化面积38.55公顷，提前完成全年绿化工作目标，保障了企业生态健康发展。



H股“全流通”有望重塑股权价值



为提升企业股份流动性，优化股权结构，盘活存量资产，促进国有资产保值增值，公司上半年全力推进H股“全流通”工作，在中国证监会全面推行H股“全流通”政策后第一时间递交申请。2020年6月17日，公司取得中国证监会批准；8月3日，公司获得香港联交所授出的上市及准许买卖的批准；8月10日，1,560,340,597股内资股转换为H股并于香港联交所上市，H股“全流通”工作全面完成。



此次H股“全流通”顺利实施，将有助于优化公司股权结构，并有效带动公司市场关注度和H股流通市值的显著提升，提高公司在国际市场指数中的权重，带来增量配置资金。同时，还有效解决因股份流动性匮乏带来的价值低估，公司股权价值有望重塑，利于公司长远利益发展及整体股东利益。 最能体现黄金价值的纯黄金企业



展望未来，无论是欧盟各国领导人就总额高达7500亿欧元的“复苏基金”以及未来7年的欧盟预算案达成协议；美国正在商讨第四轮经济救助计划，规模约达1万亿美元，都表明各国央行仍保持货币宽松。国际关系形势不确定性也还未消除，美国经济复苏前景同样并不明朗，黄金价格依然具备上行的基础，黄金价格长期仍将维持上行趋势。



作为国内黄金行业最纯正龙头企业之一，公司黄金业务占比常年保持在80%及以上，公司黄金的销售毛利率常年维持在40%以上，高于同行业平均水平；自给率常年维持在60%以上，一直保持了较高的自给率。在黄金价格持续向好的环境下，招金矿业将继续抢抓有利时机，赶上市场的节奏，把握市场机遇，通过加强组织生产，以更优异的业绩回报股东，为全体股东创造更大价值。



展望2020年下半年，集团将紧紧围绕年度目标任务，坚持问题导向、业绩导向，在全集团继续开展「五优竞赛」和「生产经营目标攻坚行动」两大活动，抓机遇，抢时间，抢进度，抢效益，凝心聚力，赶超发展。集团将抓住金价大幅上涨的机会，持续推动骨干企业产能扩增，实现稳产扩产，增加效益。同时，加快重点基建技改类、科研创新类、安全环保类等项目推进速度，抢工期、抢速度，争取早日投达产。集团将坚持两手抓，一方面加快推进对外开发工作，拓宽信息管道，主动出击，力争实现新突破。另一方面注重地质科研、探矿找矿工作，继续实施「希望工程、救命工程、战果工程」，抓好重点矿山探矿工程施工，确保探矿效果。此外，集团亦将纵深推进卓越绩效管理模式，实现「管理体系化、工作标准化、过程精细化、结果数据化」的总体要求。



有关招金矿业股份有限公司

招金矿业股份有限公司是中国最大的黄金生产商之一，位于中国黄金储量极为丰富及生产历史悠久的「中国金都」─ 山东省招远市，该地区黄金储量约占中国黄金总储量的10%。集团业务集黄金勘探、开采、选矿、冶炼及销售于一体的大型综合黄金企业，亦是中国最大的黄金冶炼集团，主要产品为符合上海黄金交易所标准的「9999」及「9995」标准金锭。招金矿业于全国范围内拥有多个经营金矿分布在中国华北、西北、西南等多个地区。凭借招金矿业丰富的黄金储量，先进的生产技术，丰富的黄金产业管理经验，必将引领集团在业内建立卓越的地位。







Aug 25, 2020 22:52 HKT/SGT

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