中广核矿业上半年多赚45% 积极拓展天然铀贸易及销售公司业务

香港, 2020年8月25日 - (亚太商讯) - 香港主板上市产量最大的铀业集团 —— 中广核矿业有限公司(「中广核矿业」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:1164),公布截至2020年6月30日止6个月 (「报告期内」) 之中期业绩。



报告期内,集团营业额约9.26亿港元,较2019年同期减少3%。母公司拥有人应占溢利约1.12亿港元,较 2019年同期增长约45%。主要由于天然铀贸易毛利及应占合营企业业绩较2019年同期有大幅增长。应占一间合营企业(「谢公司」)业绩上升106%至4,044万港元,应占一间联营企业(「Fission公司」)业绩达约760万港元。每股基本盈利为1.70港仙。



铀矿项目运营管控良好

报告期内,受疫情影响,谢公司下调了其年产量,但生产情况总体平稳。上半年矿山原计划生产432tU,计划调整后为398tU,实际开采438.9tU,超额完成任务,但同比减少15.3tU,其中谢矿开采207.1tU,伊矿开采231.8tU。报告期内,集团应占谢公司业绩为40百万港元,较2019年同期增加106%。主要原因为天然铀价格上升,谢公司贸易利润增加。



报告期内,Fission公司未开展勘探工作。为补充运营资金,Fission公司于2020年4月份完成一笔1,000万美元融资,用于持续推进PLS项目环境影响评价及可行性研究的前期工作。基于此前已完成的对奥尔塔雷克公司(简称「奥公司」)的尽职调查结果,公司与奥公司的所有方哈原工开展了多次商务谈判。但受疫情影响,谈判进度较原计划有所延后,双方仍在就项目收购具体条件磋商中。



积极拓展天然铀贸易及销售公司业务

报告期内,集团完成303.5t 自有矿山产品销售及300万磅U3O8 (1,154tU)国际销售,实现贸易收入约924百万港元。



天然铀价格在2020年上半年涨幅超出预计,为销售公司业务拓展带来契机。报告期内,销售公司新签订1,493万磅天然铀贸易合同,其中66% 的合同客户来自欧洲,33%来自北美洲,1%来自亚洲。与此同时,报告期内销售公司总计交付天然铀300万磅,实现销售收入9,080万美元。预计2020年全年销售收入和利润将高于2019年。



中广核矿业总裁兼执行董事安军靖先生表示:「虽然全球经济在2020年上半年遭受重挫,但对于核电产业来说,天然铀价格的走强将利好公司经营和未来的发展,有助于公司收入和利润的增加。2020 年下半年,公司将按照年度计划合理安排天然铀采购及谢公司旗下铀矿包销产品的销售,控制运营成本。在天然铀国际贸易方面,公司将充分利用销售公司这一贸易平台,继续探索多元贸易模式,积极开拓国际贸易市场,以进一步扩大贸易规模,提高贸易利润。同时,公司将持续参与谢公司经营管理,协助其尽可能实现天然铀全年计划产量和成本控制目标。对于联营企业,公司将持续关注Fission公司旗下PLS项目的可行性研究进展,并对下一步投资策略进行动态调整。公司在下半年仍将积极推进与哈原工的洽谈,克服困难,争取哈新铀矿项目的早日落地。公司对2020年实现良好业绩有充足信心,并将持续为各位股东创造价值。」







