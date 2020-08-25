Tuesday, 25 August 2020, 13:33 HKT/SGT Share: 禹洲集团(01628.HK)上半年收入按年升20.4%至逾140亿人民币 派发中期息每股12港仙

香港, 2020年8月25日 - (亚太商讯) - 中国房地产前40强企业，禹洲集团（01628.HK）公布截至2020年6月30日止六个月期间的未经审核综合业绩。



回顾2020年上半年，新冠疫情对国家经济及房地产行业带来的一定的冲击，各地政府积极采取措施应对影响，因城施策以保障房地产市场的稳定发展。宽松信贷及调控优化效果逐步显著，全国一、二线城市的银行按揭额度充沛，销售复苏力度加强。在集团重点布局的长三角地区，复苏呈现较快的态势，其中以上海、南京、苏州及合肥为代表的城市之成交量环比增速显著，被疫情压抑的购房及改善需求得到有效的释放，销售恢复表现良好。



严控负债 紧抓回款 债务年限优于同业 充裕现金足够覆盖短期债务

截至2020年6月30日，集团的借款总额为人民币627亿2,726万元（剔除该债务中利息由合作企业承担部分约人民币13亿100万元）。集团就合营及联营企业获授的融资向银行及其他贷款人提供的担保总金额约为人民币79亿元，较2019年底下降36%。在债务年限方面，集团对债务做了合理的管理，将境外美元债的加权平均年限由去年底的3.2年延长至今年上半年的3.3年，优于同业水平。



此外，集团的净负债比率也得到了有效的控制，较去年同期的73%大幅下降至64%，并较去年底下降1.92个百分点。在融资成本方面，上半年的加权平均融资成本为7.22%，维持在合理的水平。



集团现金及现金等价物、受限制现金及初始期限超过三个月之无抵押定期存款为人民币429亿6,827万元，较于2019年12月31日的人民币355亿1,127万元上升21.00%，足以覆盖短期债务，现金短债比达2.49倍（将境内公司债券按照到期日来计）。于上半年，集团的并表回款率约90%，流动性非常充裕。



收入创历史新高 各板块业务持续向好 慷慨派息回馈股东

期内，集团的收入主要来自物业销售、投资物业租金收入、物业管理收入及酒店运营业务在内的四大业务范畴。集团的总收入为人民币140亿692万元，较去年同期上升20.36%，创历史新高，主要受益于期内交付物业总建筑面积增加，令物业销售确认收入上升。集团来自物业销售收入达人民币136亿1,415万元，同比上升20.45%，占集团总收入的97.20%。交付的物业总建筑面积约为1,080,651平方米，同比上升23.50%。



母公司拥有人应占利润为人民币10亿1,937万元。每股基本盈利为人民币18.43分。集团实现毛利为人民币32亿7,628万元。于期内因结转物业（主要位于武汉、苏州、青岛及合肥）而释放公允值调整计入销售成本，合共人民币5亿950万元，剔除以上非现金调整后，毛利率为27%。集团多年来保持高派息特色，宣布拟派发中期股息每股12港仙，派息率达36.65%。



集团来自物业投资的总收入约为人民币9,723万元。截至2020年6月30日，禹洲商业已进入在深圳、上海、杭州、厦门、苏州、南京、合肥、武汉及泉州等地，已开业项目26个及筹备期项目11个，共37个项目，覆盖了购物中心、写字楼、街区商业等多种业态，重点打造城市综合体项目超200万平方米，全国合作品牌超1,000个，战略联盟品牌约1,600个。于年初的疫情高峰期，禹洲商业勇担重任，为促民生保发展，积极采取了措施主动为商户减免租金，承担起家国情怀的使命。



物业管理业务上半年总体发展情况向好，录得物业管理费收入为人民币2亿8,949万元，较去年同期增加62.16%。随着集团已交付物业面积增加，截至2020年6月30日，集团的物业管理服务公司于中国内地的在管总建筑面积约1,300万平方米，合同管理面积约2,200万平方米，合共服务全国超10万户业主。



面对疫情，禹洲物业迅速响应和科学的防控举措获得了各地业主和社会各界的肯定。其中，禹洲物业旗下的合肥、蚌埠及杭州分公司分别获得了当地政府的表扬。在上海分公司，禹洲物业更是荣获了上海市物业管理行业协会授予的“诚信承诺AA级企业”称号。凭借其优异的表现，禹洲物业亦获得由中国指数研究院颁发的“2020中国物业服务百强企业”荣誉称号，并蝉联第36名。



此外，集团的酒店业务板为集团带来收入约为人民币605万元。截至2020年6月30日，集团旗下位于厦门的禹洲嘉美伦酒店公寓及禹洲温德姆至尊豪廷大酒店已投入运营。此外，厦门同安嘉美伦温泉酒店、泉州惠安嘉美伦商务酒店、合肥肥东酒店、武汉太子湖酒店及上海奉贤金汇酒店等也在有条不紊的筹建中。



双总部战略助力千亿征程 多城热销跻身行业前列

2020年上半年，集团继续秉持“区域深耕，全国领先”的发展战略，深化长三角区域、环渤海区域、海西经济区、华中区域、粤港澳大湾区及西南区域六大核心都市圈布局，销售再创佳绩，录得累积合约销售金额达人民币428亿5,115万元，同比上升50.49%，完成全年目标的42.85%。合约销售面积达2,609,482平方米，同比上升40.82%，合约销售均价约为每平方米人民币16,421元。



长三角地区继续成为集团合约销售的最大贡献来源，合约销售达人民币267亿6,715万元，占集团整体合约销售金额的62.47%；海西经济区亦为集团的整体合约销售额带来了可观的贡献，合约销售额达人民币81亿2,932万元，占整体合约销售额的18.97%；环渤海都市圈作为第三大合约销售贡献区域，合约销售金额达人民币48亿3,710万元，占集团合约销售金额的11.29%；华中区域及西南区域亦分别实现合约销售金额为人民币1,702万元及人民币800万元，占比分别为4%及1.9%。



在迈向千亿征程的途中，集团紧抓时代机遇，借势粤港澳大湾区的发展契机，在该区域部署了双总部之一的深圳总部，并已在该区域的佛山和惠州布局了多个优质项目，随着集团持续加大在该区域的土地储备并扩大市场份额，相信未来粤港湾大湾区将为集团创造可观的销售贡献。



吸纳质优土储 践行绿色环保

2020年上半年，集团把握时机，经过审慎分析，通过公开招拍挂、收并购等多种方式在现有布局的长三角、海西、环渤海、大湾区、华中及西南六大都市圈进行深耕发展，在苏州、无锡、扬州、常州、成都、合肥、宁波和绍兴等城市斩获11幅优质地块，总建筑面积约1,369,190平方米，平均楼面价为每平方米人民币12,945元。



截至2020年6月30日，集团的土地储备总可供销售建筑面积约2,024万平方米，共167个项目分布在六大都市圈共37个城市，平均楼面成本约为每平方米人民币6,642元。集团相信现有持有及管理的土地储备足够未来三至四年的发展需求。



在产品力方面，集团始终坚持低碳环保和绿色发展的理念，不断加大对绿色建筑的实践，积极申报绿色建筑标识，今年以来对全部新建住宅项目提出了达成绿色建筑一星标识的设计要求。得益于集团建筑最大限度的节约资源，期内，青岛禹洲·朗廷府作为青岛市即墨区的标杆性建筑，荣获绿色建筑二星级设计标识证书，该奖项代表了国家建筑设计的发展潮流，是对禹洲·朗廷府匠造绿色诗意小区的大力肯定。此外，唐山禹洲·凤凰府以优异的产品竞争力，现代设计语言与中国传统东方美学结合，斩获第六届中国企业创新发展年度峰会暨中国地产华表奖的“2019中国房地产城市开发代表作”之“荣誉品牌奖”，充分显示了禹洲集团扎实的“产品力”。



禹洲集团控股有限公司董事局主席林龙安太平绅士表示：“展望2020年下半年，伴随着疫情的逐步恢复，宏观经济将整体向好，预计稳健偏松的大环境将利好房地产企业发展。国家对于房地产行业的调控基调将保持不变，仍然将坚持『房住不炒』的定位。销售方面，供应放量将继续释放市场需求，促进销售的恢复，集团将顺应市场需求，继续保持稳定的推货节奏，透过销售窗口期及高周转策略，稳步迈向千亿目标。土地市场方面，下半年的市场热度将趋于缓和，集团将继续审时度势，紧密关注市场，透过多元化的拿地方式适时吸纳优质土储，平衡规模、利润和负债，深化集团全国性业务布局及区域性深耕效应的战略方针。2020年是集团千亿征程的决胜之年。在下半年，集团将继续积极响应和应对国家调控政策及行业内的竞争格局，始终坚持‘业绩至上、效率至上、效益至上、组织至上’的经营原则，在未来瞬息万变的市场环境下，持续紧抢抓新的机遇，积极作为、勇于担当，艰苦奋斗、振奋精神，为百年企业、基业长青而携手拼搏、再建新功。”







Aug 25, 2020 13:33 HKT/SGT

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