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来源 Paice 三菱公司从Paice，Abell Foundation获得混合技术专利许可 三菱凭借强劲的欧洲销售，已成为插电式混合动力汽车的全球领导者

巴尔的摩马里兰州, 2020年8月25日 - (亚太商讯) - 混合动力电动汽车技术的先驱Paice今天宣布，已达成协议，将其专利混合动力技术许可给插电式混合动力汽车的全球领导者三菱汽车公司。三菱欧蓝德是世界上最畅销的插电式混合动力车。



Paice执行主席Frances Keenan表示：“三菱是欧洲最成功的混合动力汽车公司之一，我们很高兴将它们添加到认可Paice混合动力技术价值的众多领先汽车制造商中。” “我们将继续与负责任的汽车公司达成有意义的协议，而无需进行诉讼，扩大了我们的技术范围，并支持了阿贝尔基金会( Abell Foundation) 的出色工作。”



Paice是电动汽车的早期领导者。该公司在1994年获得了首项混合动力汽车专利，这在大多数汽车制造商开始认真致力于改善燃油效率和减少排放的方式之前就已获得了。事实证明，Paice的技术很有价值，并有助于加速混合动力汽车行业的发展。一项独立的分析认为，Paice拥有世界上最主要的混合动力汽车专利。



在公司成立之初，Paice的发明者和创始人Alex Severinsky博士与两位经验丰富的汽车退伍军人密切合作：鲍勃·滕普林，曾担任凯迪拉克首席工程师和通用汽车研究实验室技术总监的Paice董事会成员；以及在通用汽车公司工作了40年的老将Ted Louckes担任Paice首席运营官，并与Severinsky博士一起开发了Paice的混合动力技术。



关于Paice（www.paicehybrid.com ）

俄罗斯移民Alex Severinsky博士在马里兰大学的支持下于1992年创立了Paice。该公司已获得30项美国和国外专利。它与许多世界领先的汽车制造商签订了许可协议。



关于阿贝尔基金会（www.abell.org ）

阿贝尔基金会（Abell Foundation）是一家位于巴尔的摩的慈善组织，致力于通过投资于当地的新兴企业来战胜城市贫困和促进社会目标，是Paice专利的共同所有人。自1999年以来，Abell一直支持Paice开发和推广其混合动力技术的努力。



更多的信息:

Joyce Fitzpatrick | joyce@fitzpatrickcomm.com | (919) 247-4400



资料来源: Paice



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