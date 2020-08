Tuesday, 25 August 2020, 09:02 HKT/SGT Share: 天工国际公布二零二零中期业绩 核心业务及毛利率增长仍然保持强劲

香港, 2020年8月25日 - (亚太商讯) - 国际领先的高端新材料生产商——天工国际有限公司(「天工国际」或「本集团」,股票编号:0826.HK)今日欣然宣布本集团截至二零二零年六月三十日止中期业绩。



财务摘要

- 四大核心业务营业额较上年增加4.2%至19.83亿元人民币;

- 毛利较上年增加17.1%至5.42亿元人民币;

- 股权持有人应占纯利同比增加41.2%至2.11亿元人民币。



二零二零年上半年的新型冠状病毒(COVID-19)疫情对全球宏观经济、资本市场及产业链造成一定冲击,然而本集团在逆境中仍维持四大核心业务营业额稳健增长,较去年同期增加4.2%。与此同时,本集团调整资源分配,更加专注于发展中高端产品,在模具钢业务板块与切削工具业务板块分别取得3.4%与40.6%的同比增长率,营业额分别为11.38亿元人民币与3.97亿元人民币。



天工国际主席朱小坤先生表示:「二零二零年上半年,本集团密切关注新冠肺炎疫情的全球动态,因应疫情的变化迅速制定疫情防控的应对方案,并实现安全复工复产,努力将疫情对本集团经营的影响降至最低。本集团凭借专业的生产制造能力、稳定的经营情况、良好的资本市场表现,于二零二零年三月正式被纳入恒生综合指数成分股与港股通。期内,本集团HSK数控刀柄技术实现持续突破,同期推进全球布局,于泰国罗勇府工业园区落实兴建新切削工具厂房,预计今年9月底竣工后投入生产,切削工具供货能力将新增年产量4,800 万件,充份满足国外市场的需求,进一步为本集团布局国际市场奠定扎实基础。」



疫情挑战下维持利润增长,四大核心业务依需求分配资源

新型冠状病毒(COVID-19)疫情对本集团模具钢、高速钢、切削工具、钛合金四大核心业务在海内外市场的发展带来挑战。回顾期内,本集团四大核心业务营业额较去年同期增长4.2%,达到19.83亿元人民币;毛利润较去年同期增长17.1%,达到5.42亿元人民币;公司股权持有人应占溢利较去年同期增长41.2%,达到2.11亿元人民币。



在模具钢业务方面,由于海外国家延迟复产,供应减少及物流问题打击国内客户对进口模具钢的需求。期内,国内客户倾向以国内供货商所生产的本地产品取代进口模具钢。受惠于此趋势,本集团得以把握机会接触不同行业的新国内客户,成功争取大量新订单。此外,疲情带动口罩生产所用模具需求激增。因此,国内销量及平均售价分别上升35.9%及9.3%。国内营业额同比增加48.6%至7.38亿元人民币。



在切削工具分部方面,该业务板块包括高速钢及硬质合金切削工具。本集团实施纵向一体化,自上游高速钢生产扩展至下游高速钢切削工具生产,以致成本优势远胜同业。回顾期内,切削工具产品的整体销量大幅增长29.3%,而平均售价则提升8.7%。因此,切削工具分部的营业额同比增加40.6%至3.97亿元人民币。此外,海外市场份额有所上升,出口营业额同比增加56.9%至2.86亿元人民币。未来,本集团将持续开拓中端产品的国内及海外市场。



未来展望:成为引领世界新材料产业发展的一流企业

二零二零年下半年的市场环境仍存在严峻考验,但本集团将坚持落实战略调整,重点铺垫拓展高端新材料市场,全力进军粉末冶金项目;与3D打印商行业强强联合,巩固增材制造材料供货商的地位营销策略;积极考虑海外潜在目标,计划通过收购布局海外首个特钢生产基地,将本集团由销售国际化转型向生产加工国际化,并持续推进欧洲合金新材料企业并购;进一步拓展在线销售管道,同时加大直营比例;打造「数字天工」信息化系统,以覆盖所有业务领域。



对于本集团的全年机遇与发展期许,朱小坤先生补充道:「本集团受惠于防疫用品行业的快速发展以及市场对5G相关高性能终端产品材料的大量需求,特钢新材料业务发展有望稳定提升。同时,促进消费扩容提质政策相继出台,特钢产品成为「新基建」、汽车工业和国防军工等高精密制造业的重要支撑。在中国「新基建」以及全球疫情不确定性对国产替代趋势的加速推进下,特钢行业迈入企业技术升级和产品更新换代的重要战略机遇期。天工国际将一如既往地提升技术水准、研发能力、拓展海外市场,并逐步实现由销售国际化转型向生产加工国际化的转型升级。」



关于天工国际有限公司

天工国际有限公司(以下简称「天工」)始建于1981年,多年来深耕主业,专注创新,成为中国最大的特种合金新材料和高端精密工具制造的生产商,并于2007年7月26日在香港联交所主板上市,2020年3月9日被纳入恒生综合指数及恒生港股通指数。



天工的核心产品被国家《战略性新兴产业分类(2018)》列入新材料产业,其中高速工具钢、模具钢被列入《中国制造2025》重点发展先进基础材料,钛合金被列入关键战略材料,粉末冶金被列入前沿新材料,以上产品广泛应用于航空、汽车、海洋、高速列车及石油化工、机械加工等领域。根据最新世界权威SMR钢铁与金属产品市场研究中心的最新报告,天工位列世界工模具钢企业第二。



此新闻稿由专顾资本(亚洲)有限公司代表天工国际有限公司发出,如有任何查询,可联络︰



天工国际有限公司

李荣先生

电话:+852 3102-2386

电邮:tiangong@biznetvigator.com



专顾资本(亚洲)有限公司

电话:+86 (21) 8028-6033

电邮:tiangong@icaasia.com







Aug 25, 2020 09:02 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Mar 23, 2020 08:53 HKT/SGT 天工国际公布二零一九年年度业绩 Mar 19, 2019 16:48 HKT/SGT 天工国际公布2018年全年业绩 Oct 24, 2018 10:01 HKT/SGT 天工跻身世界特钢强企前三强并荣获中国「全国单项冠军产品」 Apr 8, 2009 16:07 HKT/SGT 天工国际公布2008年度全年业绩,营业额增加14.8%至人民币19.93亿元,模具钢收入及毛利率强劲增长 更多新闻 >>