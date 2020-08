Monday, 24 August 2020, 11:04 HKT/SGT Share: 蓝光嘉宝服务业态多维发展 运营效率进一步提升

香港, 2020年8月24日 - (亚太商讯) - 物业行业作为朝阳行业,近几年来一直保持高速增长。物业服务已成为后地产时代房企的业绩新增长极,自2019年以来,房企分拆物业板块上市已成热潮。新冠疫情的冲击并没有使物业行业遭受打击,相反,由于物业服务在抗击新冠肺炎疫情中发挥巨大的积极作用,行业的渗透率进一步得到提升并备受市场看好。四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司(2606.HK)作为中国西南地区及四川省的领先物业管理服务供货商,其稳健的基本面也获得了机构的认可。8月18日,华泰金融重申蓝光嘉宝服务「买入」评级,并将目标价上调31%至100.2港元。



业态多维发展 小区增值服务行业领先



蓝光嘉宝服务能够被市场看好,其自身业态的多维发展是一个重要因素。目前公司已形成了涵盖物业管理全产业链的一体化服务范畴,主营业务包括物业管理服务、咨询服务及小区增值服务。根据蓝光嘉宝服务近期披露的2020年半年报,物业管理服务、咨询服务及小区增值服务分别占公司总收入的58%、25%及17%。



从营收组成结构来看,物业管理服务是蓝光嘉宝服务最主要的收入来源。根据蓝光嘉宝服务的半年报数据,2020年上半年公司住宅物业收入人民币611,929千元,占了物业管理服务收入人民币672,546千元的绝大部分。因此,蓝光嘉宝服务仍是以住宅物业为主,并辅以多维业态进行发展。



在蓝光嘉宝服务的多维业态中,其小区增值服务占比行业领先。上半年,蓝光嘉宝服务克服疫情影响,并通过提供多元化产品进一步提升小区增值服务业务收入,同时也提升客户满意度及忠诚度,并增强集团品牌及服务的市场认可度。蓝光嘉宝服务向业主及住户提供生活服务、住宅房屋经纪、商业物业管理及经营服务及广告四类小区增值服务,旨在创新服务多样化,以为其带来更多便利及提高生活体验。



运营效率提升 人才团队专业化是关键



蓝光嘉宝服务的董事长姚敏一直强调:有人才有天下,一流团队才能带来一流业绩。蓝光嘉宝服务注重从各方面引进优秀人才,致力提高公司管理水平以及运行效率,并培养专业化的服务人才,提升公司质量。2020年1月,公司将此前成立的嘉宝培训学院升级为嘉宝管理学院,以支撑规模化发展下的人才需求。2020年,嘉宝管理学院的目标是培养在岗及储备项目经理与项目主管近1000名,基层员工1万余名。



在人才支撑得到可靠的保障后,为了进一步提升公司运营效率,蓝光嘉宝服务亦在数字化转型方面进一步发力并取得显著成果。蓝光嘉宝服务借助阿里云物联网、人工智能、大数据等技术与生态能力,并携手商汤科技,构建专属的IoT+AI智慧平台。蓝光嘉宝服务还通过创新的生活家增值服务模式,打造360°全生命周期服务。通过数字化运营,蓝光嘉宝服务提升了运营效率,并实现降本增效,其管理费用下降至9.2%。



得益于专业化的团队以及运营效率的提升,蓝光嘉宝服务的市场拓展速度加快。上半年,蓝光嘉宝服务收购了8家物业管理公司相关股权,总代价为人民币193.90百万元,该等收购为公司新增在管建筑面积合计为12.243百万平方米。而在蓝光嘉宝服务今年上半年收购的8家物业管理服务提供商,位置遍及四川、浙江、广东等省市,这表明蓝光嘉宝服务加快了在全国的战略布局。



作为资本市场的物管新俊,蓝光嘉宝服务始终坚守物业服务质量,打造高端服务能力、提升客户管理能力、培养专家型人才,夯实客户满意度。作为领先的物业管理服务供货商,蓝光嘉宝服务将会享受长期的行业红利,同时受益于自身正确的战略定位。







