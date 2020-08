Friday, 21 August 2020, 22:07 HKT/SGT Share:

来源 乐游科技控股有限公司 乐游科技公布二零二零年度中期业绩 旗舰产品《Warframe》连续七年全网排名前十游戏在线人数创历史新高

职务作品于疫情下取得成果收入增长逾17%

香港, 2020年8月21日 - (亚太商讯) - 全球多人在线免费游戏市场的领导者乐游科技控股有限公司(「乐游科技」,连同其附属公司统称为「集团」;股份代号:1089)欣然宣布其截至2020年6月30日止六个月的中期业绩(「报告期内」)。



报告期内,集团录得收入90.7百万美元,较去年同期下跌14.2%。受一款在研产品暂停开发而将其研发成本确认为减值的影响,毛利及毛利率分别为42.8百万美元(2019年同期:63.9百万美元)及47.2%(2019年同期:60.5% )。集团之除利息、税项、折旧及摊销前盈利为24.1百万美元(2019年同期:37.8百万美元)。然而,扣除非经常性项目,经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利增加7.8%至46.7百万美元。



乐游科技主席兼行政总裁许怡然先生表示:「二零二零年上半年,新冠肺炎疫情席卷全球,各国政府均采取社交距离的政策,为民众的生活及工作带来意想不到的变化,而集团作为全球多人在线免费游戏市场的领导者亦受到一定程度的影响。犹幸,集团的旗舰产品《Warframe》作为全球最受欢迎的免费网游之一,在Steam 平台上稳居全网排名前十3,而在PlayStation 4 和Xbox One 平台上也是游戏收入最高的免费网游之一,报告期内注册用户总数较去年同期上升近16%至6,133.8 万,而在二零二零年的年度嘉年华活动TennoCon 期间,游戏的在线人数更创历史新高。虽然《Warframe》的收入于报告期内受到短暂性的影响,集团正计划多项激动人心的变革,加上去年因主机换代更新而导致主机端新增用户下降的因素在本年已趋于稳定,我们对《Warframe》的未来表现仍充满信心,并相信来自下一代主机的新用户流量将为《Warframe》带来值得期待的增长, 持续地为股东带来理想回报。」 业务回顾游戏开发及发行游戏开发及发行业务为集团的核心业务,业务板块涵盖数款全球发行的免费网游,当中集团旗舰产品《Warframe》为主要的收入及利润来源。报告期内,集团实现游戏开发及发行收入74.1 百万美元。《Warframe》作为一款内容驱动型的免费网游,需要一定的时间开发更新内容。于报告期内, 受疫情的影响,集团开发团队的工作进度无可避免地因居家隔离而受到轻微影响,令期内的更新内容有限。面对用户对内容更新的庞大需求, 《Warframe》的优势因此较其他热门游戏受到了一定的削弱。同时,由于一些技术原因,大型更新Empyrean 未能完全达到玩家期望,因此对二零二零年首季度的收入造成一定的影响;加上中国区游戏收入在与Wegame 平台协商新的合作安排的过渡期间出现了一定的下滑,以上因素均令《Warframe》于报告期内的收入下降。



然而,集团对于《Warframe》未来的表现仍充满信心。透过一贯的精品资料片的更新策略,集团继二零一九年十二月推出相当进取的大型更新Empyrean 后,于报告期内再成功推出两个规模较大的更新:Operation: Scarlet Spear 及The Deadlock Protocol,并启动了第三赛季(即午夜电波) 的活动。同时,全新资料片Heart of Deimos 于二零二零年八月的TennoCon 内公布,其所包含的全新自定义战甲系统及新的开放世界将大幅提升玩家的活跃程度及追求角色个性化的热情。除此之外,集团于今年三月份在Empyrean 的基础上推出了补缀更新以优化游戏体验,并得到玩家一致好评。加上曾于二零一九年度影响《Warframe》收入的主机换代更新的因素亦已趋于稳定,报告期内主机平台的流水较二零一九年前后六个月分别出现小幅增长,​​来自下一代主机的新用户流量将为《Warframe》带来令人期待的增长。此外,Digital Extremes 与《Warframe》国服发行方在WeGame 平台上将展开深度合作,为玩家带来游戏的重大更新,并在更新频率和进度上逐渐向《Warframe》国际服靠拢,解决长期以来国服更新效率低下的痛点问题,大大提升玩家的用户体验,有望将《Warframe》在中国区的营收带上一个新的台阶。



职务作品及其他业务集团的职务作品业务板块主要由集团位于英国的AAA工作室Splash Damage Limited(「Splash Damage」)所带动,报告期内透过服务微软游戏工作室及Google Stadia等多个客户,合计录得收入16.6百万美元,较去年同期增长约17.1%。职务作品板块不但成功于新冠疫情下实现收入增长,成功在业界及玩家中进一步提升知名度。继二零一九年度Splash Damage与微软的第一方游戏工作室合作的顶级大作《Gears 5》、以及《Halo: Reach》(《 Halo: Master Chief Collection》的一部份)推出市场,Splash Damage于今年四月亦推出了《Gears Tactics》。此外,Splash Damage与云游戏平台Google Stadia宣布了双方的深度合作关系,并正式公布第一款Google Stadia独家产品《Outcasters》,一款在风格上有大量受众的快节奏的多人游戏。



其他业务主要为出售商品,报告期内该项收入共计10.0万美元(2019年同期:20.0万美元)。



新游戏产品线集团除了为营运中的游戏提供持续更新外,亦同样重视新产品研发。透过开发原创知识产权产品或联合全球知名的IP,集团成功打造不少新的游戏产品,包括《变形金刚》、《文明Online》 、 《无尽世界》以及数个处于不同开发阶段的未公布新游戏产品,当中《无尽世界》自推出市场以来,就获得近80%的玩家好评,并入选了Steam二零一九年度最佳游戏(最热新品) 。报告期内,集团亦新推出一款放置类角色扮演游戏《放置大魔王》,产品虽然仍在抢先体验阶段及正在不断地优化,但其已得到近90%的玩家好评。集团在轻度/中度游戏领域的投入将加快其新游戏的上线时间表,在短期内缩短游戏研发投资的回报周期,可望成为新的收入和利润增长点。



集团亦定期审查各项目的研发进展,优化专案的人力及经济资源投资,实现产出最大化。于报告期内,集团虽然暂停开发一款原创免费网游的研发工作,但此举有利集团可在新游戏研发方面投入更多精力和资源,力求在未来两年内打造出一个丰富且高品质的产品组合,从以减少集团收入的波动并使其更具规模。



展望集团拥有通晓中西方游戏市场的卓见、具备AAA级别游戏的研发能力、全球化的布局和连接,即使面对突如其来的疫情,亦无碍旗下各团队于疫情间持续打造高品质的工作成果,推出更多高品质新游戏,丰富集团产品线。未来,集团将专注开发及发行面向全球市场的精品游戏,务求提升集团的盈利能力,为股东带来更好的投资回报。



许主席总结:「一直以来,集团成功乃源自其与众不同及强大的免费网游开发及发行能力。未来,集团将继续采用中西合璧的设计与开发理念,持续投入资源开发新游戏,旨在打造新的AAA级品质的游戏产品,为集团建立出一个丰富高质的产品组合。集团相信在开发和发行面向全球市场的精品游戏的战略、出色的研发能力及全球化的布局和团队努力的加持下,乐游将迎来更丰硕的成果。」



关于乐游科技控股有限公司

乐游科技控股有限公司(1089.HK)主要从事个人电脑和电视视频游戏的开发和发行,同时也是全球多人在线免费游戏市场的领导者,在世界各地拥有及投资于多个国际知名的AAA游戏开发工作室,其中包括Digital Extremes和Splash Damage等,在全球成功发行多款备受好评的多人在线免费游戏。旗舰产品《Warframe》上线逾七年以来,用户数目和游戏时长在游戏平台Steam稳居全网排名前十,并获得玩家约91%的好评率。除了不断更新运营中的游戏产品,乐游科技亦持续投入资源开发其他产品,逐步丰富新产品线,如《文明Online》、《变形金刚》及《魔戒》。



