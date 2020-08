Friday, 21 August 2020, 15:32 HKT/SGT Share: 银城国际公布2020年中期业绩 溢利大幅增长517.7%至近人民币3亿元

毛利上升58.6%至逾人民币7亿元

均衡协调长三角布局

综合运营能力持续提升

香港, 2020年8月21日 - (亚太商讯) - 银城国际控股有限公司(1902.HK)(穆迪B2稳定/联合国际B+稳定)公布其截至2020年6月30日止六个月(「期内」)之未经审核中期业绩。



(从左至右: 财务资金中心资深总经理胡壮先生、执行董事兼副总裁朱力先生、董事会主席兼非执行董事黄清平先生、执行董事兼总裁马保华先生、执行董事兼副总裁、首席财务官邵磊女士)



期内,集团录得收益约人民币45.54亿元,较去年同期增长约21.8%。集团毛利约为人民币7.13亿元,较去年同期增加58.6%,毛利率较去年同期增长约3.7个百分点至约15.7%,增长主要是由于期内交付具有较高毛利的项目。集团期内溢利按年大幅增加约517.7%至约人民币3.00亿元,净利率按年增加约5.3个百分点至约6.6%,主要是由于期内销售云台天境、铂悦源墅、江山御等物业产生收益增加、应占合营企业及联营公司收益增加,以及销售及分销开支、行政开支及增值税拨备减少。



深耕长三角发展策略 进一步迈进五大区域市场



银城国际坚持「立足南京,深耕长三角,辐射都市圈」的发展策略,持续将业务从南京扩张到长三角经济快速发展的10座核心热点城市,包括南京、无锡、杭州、苏州、温州、镇江、马鞍山、徐州、合肥及台州。期内,集团进一步深耕南京、苏南、浙江、淮海、安徽五大区域市场,2020年上半年,集团更首次进军温州及常熟,并取得2块共计建筑面积超过15万平方米的住宅地块,在长三角布局更趋均衡协调。



期内,集团合共取得6块优质地块,主要位于杭州、合肥、温州等长三角区域热点核心城市,以供未来之长期稳定发展。于2020年6月30日,集团总土地储备建筑面积超过550万平方米,其中集团应占权益土地储备建筑面积约430万平方米。近年,集团持续关注区内的收并购和产城融合机会,截至目前已积累了东方颐年健康产业园、溧水空港会展小镇和南京创新型经济产业总部集聚区等项目经验。



截至2020年6月30日止六个月,集团录得合约销售金额约人民币61.23亿元,合约销售面积约336,334平方米。受惠于期内开盘项目的平均售价较高,合约平均售价同比增长18.2%至约人民币18,205元/每平方米。合约销售中超过6成来自南京,该地区销售均价更达人民币21,689元/每平方米,同比增长31.7%。销售物业确认的收益按年增加约21.0%至约人民币45.22亿元,已确认平均售价约为人民币17,550元/每平方米。期内,集团积极主动应对COVID-19疫情所带来的挑战,及时调整推盘节奏及采用多种渠道推进业务,包括通过在新媒体的网络直播、应用小程序进行「云看房」、「云销售」、「云交付」等,在为业主带来便利的同时,培养在线化的蓄客和数字化引流能力。同时,得益于集团良好的品牌形象和市场的高认可度,集团于6月份进行多个住宅项目开盘,包括青云府、悦见山等项目仅开盘当天就取得近八成去化率的好成绩。



品牌及开发运营实力逐步提升 荣获资本市场认可



集团多年深耕长三角房地产市场积累的良好的品牌及开发运营实力逐步取得资本市场的认可。2020年5月,集团相继获得穆迪投资者服务公司授予的「B2」评级及联合评级国际有限公司授予的「B+」评级,展望均为「稳定」,不仅体现了资本市场对集团的肯定,亦有助集团进一步拓展融资渠道,优化财务结构,提升海外融资能力。继2019年年底成功发行1亿美元私募债,集团于今年6月首次成功发行公募美元债,并获得最高超额两倍认购,充分反映市场对集团综合实力和财务状况的认可。



集团亦于期内屡获殊荣,包括荣膺「2020中国房地产百强企业」、「2020中国特色地产运营优秀企业」、「2020中国上市房企百强」等。此外,集团「原溪」住宅项目荣获ICONIC德国标志性创新建筑设计奖,显示权威机构和行业专家对集团及其项目之肯定。



提升综合开发运营能力 打造核心竞争力



银城国际控股有限公司主席黄清平先生表示:「目前,市场仍处于恢复期,疫情的不确定性尚存;集团对下半年的房地产市场保持谨慎乐观。下半年,在行业整体去化承压之下,我们将在保持高质量的前提下,因应市场快速调整销售策略,把握市场窗口期,将『促销售、抓回款』作为重要目标。我们将持续深耕长三角区域和看好南京、杭州等核心城市,通过招拍挂、谈合作、收并购等多种路径拓展项目,实现公司规模快速提升。与此同时,集团亦借着与当地富有经验的开发商合作,共同开发项目,以发挥各自优势、降低风险,达致双赢。



未来,集团将从投融资、开发业务、销售以及内部管理四方面提升综合开发运营能力,打造核心竞争力,实现项目效益及效率的双重提升,将集团特色的业务协同发展的效率真正发挥出来。在国内外不明朗经济的大环境下,银城国际将保持战略定力,遵循长期发展战略,提升各方面能力,以跻身区域龙头房企为目标,致力为股东争取丰厚回报。」



今天,银城国际于南京举行2020年中期业绩发布会,吸引超过200位基金、分析师及媒体参与。公司管理层对业绩进行了详细讲解,并解答与会人员的踊跃提问。







