Friday, 21 August 2020, 10:03 HKT/SGT Share: 君实生物与英派药业宣布将成立合资公司共同开发PARP抑制剂抗肿瘤药物

香港, 2020年8月21日 - (亚太商讯) - 北京时间2020年8月20日，君实生物（1877.HK，688180.SH），一家以创新为驱动致力于创新疗法的发现、开发和商业化的生物制药公司，与英派药业，一家致力于研发具有自主知识产权的靶向抗癌新药的制药公司，今日宣布双方达成战略合作协议，将成立合资公司，主要从事PARP抑制剂小分子抗肿瘤药物的研发和商业化。



君实生物首席执行官李宁博士表示：“英派药业是本土肿瘤靶向创新药企中的佼佼者。能够与优秀的、志同道合的合作伙伴携手同行，致力于用本土创新造福中国乃至全球患者，我们感到非常振奋。数据显示，Senaparib（IMP4297）的安全性表现卓越，具有成为PARP抑制剂同类最佳药物（best-in-class）的潜力，这意味着对IMP4297的单药与联合疗法探索将具有更大的延展空间。期待在君实生物和英派药业的共同努力下，这款极具前景的靶向抗癌新药能够得到进一步开发，及早为肿瘤患者提供效果更好的治疗选择。”



英派药业首席执行官包骏博士表示：“君实生物是一家在抗癌药领域中非常有成就的新兴的创新药企，我们非常高兴英派药业与君实生物达成此项合作。我们相信，双方合作将专长互补，共同加速对Senaparib（IMP4297）的开发并探索更多的临床适应症，为患者带来更大的获益。”



Senaparib（IMP4297）是英派药业自主研发的PARP抑制剂，已在中国和澳洲分别进行了临床I期研究，覆盖晚期卵巢癌、晚期小细胞肺癌等适应症，早期数据曾在2019年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上发表，更多临床数据将在近期的国际会议上公布。迄今为止，已有超过100位晚期肿瘤病人接受了IMP4297的治疗。现有临床初步结果显示，IMP4297和同类产品相比有更宽的治疗窗口和更优的安全性，适合长期用药的病人使用，或与和其他抗癌药的联合使用，具有同类最佳药物（best-in-class）潜力。



根据合作协议，君实生物将以现金形式向合资公司注资总计不超过3亿元人民币，英派药业将注入资产PARP抑制剂Senaparib（IMP4297）的合资区域内（中国内地及香港、澳门特别行政区）的权益，君实生物和英派药业将分别拥有合资公司的50%股权。双方将合作进行IMP4297项目在合资区域内的多种适应症的临床试验、生产、商业化准备等。



关于Senaparib（IMP4297）

Senaparib（IMP4297）是英派药业自主研发的PARP抑制剂，已在中国和澳洲分别进行了临床一期研究，早期数据已经发表在2019年ASCO会议。迄今为止，已有超过100位晚期肿瘤病人接受了IMP4297的治疗。现有临床数据初步显示，IMP4297和同类产品相比有更宽的治疗窗口和更优的安全性，适合长期用药的病人使用，或与其他抗癌药的联合使用，具有同类最佳药物（best-in-class）潜力。英派药业正在中国进行IMP4297单药用于晚期卵巢癌治疗(SABRINA研究)以及维持治疗（FLAMES研究）的两个注册性临床试验，同时在中国之外进行IMP4297和替莫唑胺联合使用于晚期小细胞肺癌的二线治疗。



关于君实生物

君实生物（1877.HK，688180.SH）于2012年12月由毕业于中美两国知名学府、具有丰富跨国科技成果转化及产业经验的团队创办。



君实生物以开发治疗性抗体为主，专注于创新单克隆抗体药物和其他治疗性蛋白药物的研发与产业化，具有丰富的在研产品管线，包括19个创新药，2个生物类似物，覆盖五大治疗领域，包括恶性肿瘤、自身免疫系统疾病、慢性代谢类疾病、神经系统类疾病以及抗感染疾病。君实生物是国内首家获得抗PD-1单克隆抗体NMPA上市批准、抗PCSK9单克隆抗体NMPA临床申请批准的中国公司，并取得了全球首个治疗肿瘤抗BTLA阻断抗体在中国NMPA和美国FDA的临床申请批准。今年，君实生物还与国内科研机构携手抗疫，共同开发的JS016已作为国内首个抗新冠病毒单克隆中和抗体进入临床试验，用本土创新为中国和世界疾病预防控制贡献力量。目前君实生物在全球拥有近两千名员工，分布在美国旧金山和马里兰，中国上海、苏州、北京和广州。



关于英派药业

英派药业致力于研发具有自主知识产权的靶向抗癌新药，专注于合成致死作用机制。公司管理层包括拥有国际药企多年新药研发经验的管理者，以DNA损伤修复通路（DDR）自主研发平台为基础，构建了全球新兴生物技术公司中覆盖面最广的DDR产品组合，并且正在逐步拓展到更多的全新的合成致死靶点。目前所有品种均为自主研发，公司拥有全球权益。自创立以来，公司获得包括礼来亚洲基金在内的多家知名机构的投资。



官方微信：君实生物





Aug 21, 2020 10:03 HKT/SGT

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