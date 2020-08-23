Thursday, 20 August 2020, 20:02 HKT/SGT Share: 汇景控股2020年中期业绩 纯利大幅上升43.4% 合约销售额达人民币24.47亿元再创新高

香港, 2020年8月20日 - (亚太商讯) - 立足大湾区的中国综合住宅及商用物业开发商汇景控股有限公司（「汇景控股」或「集团」﹔股份代号﹕9968）公布于2020年1月16日在香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市后首个中期业绩。



业绩亮点：

- 2020年上半年合约销售(包括合资企业合约销售)额约为人民币24.47亿元，同比增长约53.1%

- 收益同比增加73.0%至约人民币22.77亿元

- 纯利同比大幅上升43.4%，达约人民币3.06亿元，纯利率达13.4%

- 毛利为人民币8.77亿元，同比增长28.4%；毛利率达38.5%

- 优质土地储备充裕，总建筑面积达263万平方米1

- 财务稳健，净负债率为26.5%



合约销售再破新高 保持业绩稳步提升



截至2020年6月30日止六个月（「本期间」），集团凭借在大湾区的战略性布局、优质的物业及专业的服务，业绩得以在逆巿之中持续增长，录得总收益约人民币22.77亿元，同比增长约73.0%，主要来自物业销售，其次来自投资物业租赁。毛利约为人民币8.77亿元，同比增长28.4%；毛利率则为38.5%。期内，集团的纯利同比大幅上升43.4%，至约为人民币3.06亿元；纯利率保持在约13.4%。每股基本盈利为人民币0.06元。董事会决定不宣派中期股息。



汇景控股行政总裁及执行董事伦照明先生表示：「2020年可说是充满挑战和机遇的一年。虽然面对瞬息万变的市场环境，但在内地政府坚持『房住不炒』的原则推动房地产市场监管下，行业整体平稳发展。集团在上市后凭借自身优势及有利的调控政策，继续深化大湾区的业务布局策略以迎合市场变化，令业绩持续向好，其中合约销售更再创历史新高。」



立足于大湾区 物业销售发展持续



集团于期内继续实行稳健发展的大方向，坚持「立足大湾区」的使命，深耕东莞并布局华南、华中及华东地区城市群，不断优化自身业务组合和资本结构，把握房地产市场稳定发展趋势。期内，集团物业销售收入同比增长73.1%至约人民币22.76亿元，已交付建筑面积约238,917平方米，较上年增长约83.1%，平均售价约为每平方米人民币9,526元。



积极扩增土地储备 把握城市更新发展潜力



于2020年6月30日，集团的土地储备总建筑面积达263万平方米，17个项目及5块土地位于大湾区、长三角城市群及长江中游城市群的5个城市包括东莞、河源、合肥、衡阳及长沙。凭借对大湾区、长三角城市群及长江中游城市群房地产市场的深刻理解以及对目标城市的深入研究，积极扩增土地储备将有力保障和支持集团未来更加均衡、稳健的发展。



城市更新项目方面，回顾期内，集团正进行3个城市更新项目的后期工作及完成土地收购程序；另成功取得7个东莞市项目的前期服务商（土地面积约156万平方米）；及推进另外8个城市更新项目（土地面积约38万平方米）。集团会继续把握城市发展机遇，选择并收购具有战略性区位优势的土地，并深化城市更新项目布局，致力成为大湾区城市更新领域中领先的发展商。



财务发展稳健向上 资金流动性望改善



集团的财务稳健，回顾期内总资产达人民币89.73亿元，净负债率为26.5%，同比大幅改善，而现金及银行结余总额约为人民币11.15亿元（2019年12月31日：人民币7.29亿元）。未来，集团将通过经营活动所得现金、银行融资以及上市的所得款项净额来进一步改善资本债务结构，降低融资成本。集团亦将持续加强现金流管理，加快回款，提高资金周转率。



未来策略﹕心系未来，携手成长



汇景控股行政总裁及执行董事伦照明先生表示﹕「新冠肺炎疫情将对国内房地产市场造成短期冲击，集团采取审慎积极的态度，应对疫情发展趋势及做好运营工作调整，及时调整营销计划和策略，随着疫情有所缓和，我们相信未来市场成交将会逐步回升，有助带动集团的业绩表现。展望未来，集团将秉承『心系未来，携手成长』，在深耕大湾区的基础上，逐步布局长三角城市群及长江中游城市群等高增长潜力区域。凭借稳定的业务增长、充足的土地储蓄、稳健的投资策略及积极的销售运营，集团有信心可提升销售额及综合竞争力，为股东带来持续的回报。」







Aug 20, 2020 20:02 HKT/SGT

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