Thursday, 20 August 2020, 19:27 HKT/SGT Share:

来源 百盛商业集团有限公司 百盛公布截至二零二零年六月三十日止之中期业绩

香港, 2020年8月20日 - (亚太商讯) - 中国领先的时尚生活概念连锁零售商百盛商业集团有限公司(「百盛」或「公司」,联同其附属公司统称为「本集团」;港交所股份代号:3368.HK),于今天公布其截至二零二零年六月三十日止(「回顾期内」)之中期业绩。



于回顾期内,全球经济环境存在众多不稳定因素,全球及中国经济亦持续受压。本集团录得销售所得款项总额(「销售所得款项总额」)人民币4,896.3百万元(含增值税),较二零一九年同期下降34.7%。销售所得款项总额的下降主要归因于同店销售的下降。同店销售(「同店销售」)于回顾期内下降31.4%,主要由于中国经济的持续放缓,以及受到COVID-19疫情的影响。于回顾期内,本集团录得经营利润为人民币97.2百万元,较去年同期下降72.8%。本集团的部分百货店亦不可避免地受到有关防止COVID-19措施的影响,令上半年整体业绩表现较去年同期逊色。本集团已实施了多项成本控制措施及继续开拓多种营运模式,进一步促进收入来源多样化,实现长期及可持续的发展。



以灵活多元的策略 积极拓展百盛版图



一直以来,面对零售市场的不断变化以及日益激烈的市场竞争,百盛坚持变革创新,以灵活、多元化的市场布局策略,积极拓展零售业务版图。本集团相信,透过「一市多店」以及市场定位差异化的策略,对百盛百货店的布局进行有效规划,能够使百盛各店覆盖到更多不同消费层次、不同消费习惯的顾客,助力本集团赢得更多市场份额。



于二零二零年一月,本集团在江西省南昌市开设了一家新的百盛门店——南昌八一馆店,该门店联同仅一路之隔的南昌中山路店,透过两家门店的市场定位差异化,产生协同效应,充分体现了本集团在推动多元化零售、战略性布局市场的强大优势。



于二零二零年六月,本集团透过间接全资附属公司南宁柏联百盛商业有限公司与梧州市三祺投资有限公司签订租赁协议,租用梧州市长洲区阳光壹佰三祺城地上第一层至第四层,以开设新的百盛门店。梧州三祺百盛将会作为本集团在广西壮族自治区的第四家门店,并计划于来年投入服务。梧州三祺百盛的筹划符合本集团在广西壮族自治区的发展战略,预计该店投入服务后将有助本集团进一步拓展在该区域的业务版图。



此外,本集团在山西省大同市的第二家百货店预计在二零二零年第三季正式投入服务,该店将以「百货店暨商场综合体」的方式营运,使物业的零售组合更多元化。而位于贵州省铜仁市百货店的筹备工作亦正全速进行,预计将在二零二零年第三季开业。



除了扩张集团自身的门店外,集团亦积极物色新的业务伙伴,以强强联合的方式拓展百盛品牌。于二零二零年三月,集团与江苏省苏州市知名商业品牌津津长发集团合作,对拥有二十五年历史、位于苏州市姑苏区核心商圈的苏州长发商厦进行全面升级改造。该项目预计于二零二零年第四季以「百盛长发汇」的全新面貌亮相,将融合领先的时尚生活零售概念以及苏式生活体验,以满足不同消费群体的需求。是次与津津长发集团携手合作,标志着本集团正式进军苏州市核心市场。本集团相信,凭借双方在商业零售、市场口碑的强大优势,将有望把「百盛长发汇」打造成为姑苏区「商业 · 旅游 · 文化」的新标杆。



多元业务组合 推动集团可持续发展



本集团深信,百货零售业的成功及长远持续发展,除了有赖于灵活有效的商业布局外,更离不开优秀的产质量素及优质的服务水平。因为,多年来,百盛一直致力透过多样化的商品组合及不断优化的零售消费体验,持续吸引新旧顾客。为此,回顾期内,本集团积极扩充商品种类,以多元化的优质产品满足更多顾客的消费需求。



另外,在扩充商品种类方面,自从百盛开拓快时尚与美妆板块以来,本集团透过洞察年轻一代的消费习惯及喜好,对两大业务板块实施针对性的发展策略,包括引进更多的国际美妆品牌、及推行多渠道运营模式等策略,令两大板块稳步发展,并不断赢得更多客户的青睐。尤其是美妆板块业务,尽管在COVID-19疫情期间无可避免受到一定的影响,但本集团及时调整业务策略,令该板块的销售额在疫情后迅速恢复增长。本集团灵活运用“O2O新零售战略”,融合在线线下销售渠道,包括推动各美妆店通过网络直播等在线渠道,带动线下销售增长,其中,本集团的Parkson Beauty概念店亦录得稳定的业务增长。未来,集团将继续透过不同的市场推广活动,提升品牌形象和知名度,逐步扩大快时尚与美妆这两大板块的市场份额。



为更有效地利用资源,本集团自二零一九年下半年开始对位于北京的复兴门百盛店进行调整,计划把自持物业的北楼转型成为办公楼出租。回顾期内,本集团继续推进该改造项目,并预计在二零二零年年底与办公楼租户签订租约意向协议,预期在二零二一年第一季度完成该项目的改造。就地理位置而言,北京复兴门百盛店位于北京市中心,坐落北京金融街,四周办公楼林立。本集团相信,复与门北楼作为北京金融街的一部分,能够满足该区域众多的办公室租赁需求,有望为本集团带来稳定的租金收入。



加强在线和社交网络渠道服务 提升客户体验



随着互联网技术发展,以及零售业态的加速革新,零售业“在线+线下”互通的新模式备受各大零售商的青睐。尤其是在COVID-19疫情影响下,线下消费无疑受到重大冲击,但从另一方面加速了在线零售的发展。根据中国国家统计局日前发布的数据显示,二零二零年首六个月,全国实物商品网上零售额同比增长14.3%,占社会消费品零售总额的比重达到了25.2%。



作为中国领先的时尚生活概念零售商,本集团亦努力把握电子商贸带来的新契机,完善在线线下互通的新销售模式。为此,本集团推出了各种刺激购物的措施,以在线渠道推动线下零售业务增长,包括运用百盛的官方微信公众号和移动购物小程序积极开展促销活动,调动顾客消费的积极性;同时借此机会吸引更多顾客亲临百盛门店,以提升购物体验。



百盛管理层表示:「近年来,中国整体消费向优质服务消费升级,线下消费向在线线下结合消费升级。因此,我们相信,零售消费仍是中国经济的主要增长动力之一。此外,随着中国政府对疫情的有效控制,以及逐步推行多项鼓励企业生产复工、刺激居民消费等措施,零售市场逐步回暖、居民外出消费的意欲亦逐渐回升。有见及此,我们对下半年的整体零售市场前景保持乐观。」



「我们将继续于继续完善零售门店产品组合,务求为顾客提供更具实力的优质产品系列。同时,本集团将加强在线推广以吸引更多顾客到线下门店消费。为此,我们将大力发展“O2O新零售战略”及落地项目,加强在线线下零售体验的融合,透过新社交媒体网络、VIP会员关系管理营销项目及个性化客户服务,以满足零售行业变化及市场需求,抓紧商机。此外,面对宏观经济的不稳定性,本集团正积极物色不同的业务伙伴,合作开拓新商机,务求令本集团的业务组合更多元化,以巩固百盛作为中国领先的时尚生活概念零售商的地位。凭借本集团在中国零售市场提供的优质服务、多元化的产品组合、多元业态的互相结合的创新业务模式,我们必定将能在具挑战性的大环境当中取得稳定表现,为股东创造长远价值。」



关于百盛商业集团有限公司



百盛商业集团有限公司(「百盛」)为一家中国国内领导时尚生活概念的连锁零售商。截至二零二零年六月三十日,本集团在28个城市运营管理39家百盛门店(包括概念店「Parkson Beauty」)、1家金狮广场、2家百盛优客城市广场、超市、服饰及餐饮门店。



百盛在中国拥有超过二十年零售经验,相当了解市场发展及顾客需求。为迎合年轻及不断增长的中至中高等收入富裕顾客的需求,百盛汇聚购物、餐饮及娱乐等元素,并综合线上线下渠道,提供时尚生活概念的零售体验。





Aug 20, 2020 19:27 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

百盛商业集团有限公司 Feb 25, 2020 11:00 HKT/SGT 百盛公布集团截至二零一九年十二月三十一日止之全年业绩 更多新闻 >> Copyright © 2020 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS 美国: +1 800 291 0906 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6653 1210 | 东京: +81 3 6859 8575

   