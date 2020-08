Thursday, 20 August 2020, 16:03 HKT/SGT Share: 研祥智能(2308.HK)9月15日召开股东大会投票通过H股私有化计划

香港, 2020年8月20日 - (亚太商讯) - 中国内地特种计算器产品制造商研祥智能科技股份有限公司(「研祥智能」或「公司」;股票代码:2308.HK)已发布公告,定于2020年9月15日召开股东特别大会及H股类别股东大会,由独立H股股东投票表决H股私有化决议案,相关综合文件已上载至香港联交所网站及寄发予H股股东。



公司将在9月15日(星期二)上午9时30分及上午10时正,于香港金钟夏悫道18号海富中心一期24楼分别举行股东特别大会及H股类别股东大会,审议及表决通过H股私有化决议案。公司的控股股东研祥高科技控股集团有限公司作为要约人,作出自愿有条件现金收购要约(「H股要约」),以每股H股股份现金1.50港元(「要约价」)收购全部已发行H股。



非实名登记的H股股东如欲出席股东特别大会及H股类别大会的,须提前办理登记手续,其过户文件连同有关股票须最迟于2020年9月9日(星期三)下午4时30分前送交公司的H股过户登记处卓佳雅柏勤有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼。



H股股东如接纳H股要约,可根据综合文件随附接纳表格上印备的指示填妥及签署表格,并于2020年10月19日(星期一)下午4时正(即首个截止期限)或之前向公司的H股过户登记处卓佳雅柏勤有限公司递交。



公司为方便股东查询,设置电话热线+852 38440120 / +86 10 65334545 {服务时间:星期一至星期五(香港公众假期除外)上午9时正至下午6时正} 及查询电邮enquiry@evoc.cn 供H股股东查询。此外,公司与要约人联合在2020年9月3日(星期四)中午12时及下午1时分别举行普通话及广东话的股东简介电话会,以介绍和解释在综合文件所载的H股要约及退市相关的行政和程式事项。 H股股东可在8月31日(星期一)之前通过公司的电话热线或查询电邮索取电话会议密码。



股东说明会 -- 国语电话会

日期:2020年9月3日(星期四)

时间:中午12:00登记 (需要电话会议密码*) 中午12:10正式开始

电话会议号码:中国香港号码: +852 3005 1355

中国内地号码:400 810 8228 (只限中国内地打入)



*最迟于2020年8月31日(星期一)通过公司的电话热线或查询电邮索取电话会议密码



股东说明会 -- 广东话电话会

日期:2020年9月3日(星期四)

时间:下午1:00登记 (需要电话会议密码*) 下午1:10正式开始

电话会议号码:中国香港号码: +852 2112 1888

中国内地号码:4008 428 338 / 4006 786 766



*最迟于2020年8月31日(星期一)通过公司的电话热线或查询电邮索取电话会议密码



公司的H股私有化计划要成功需要达成多项条件,其中须包括:在股东特别大会及H股类别股东大会上,获得亲身投票及委任代表投票的独立H股股东所持有的H股股份投票权的75%以上表决批准,以及反对票数不能超过独立H股股东所持有的所有H股股份的投票权的10%;此外,于H股要约首个截止期限2020年10月19日(星期一)下午4时前公司接收到的H股要约接纳,须达到全部独立H股股东所持H股的至少90%。



这两年来直至8月19日,研祥智能的H股收市价均未曾超越H股要约价1.50港元。对比2020年6月15日当日待发布退市计划公告而暂停买卖前的收市价每股0.91港元,H股要约价的溢价约64.8%;而对比紧接退市公告前的最后交易日(即2020年6月12日)前最后连续60个交易日(包括该天)的平均收市价每股H股约0.73港元,H股要约价的溢价约105.5%。



公司近日公布的2020年中期业绩显示,收入同比下跌21.5%至约人民币4.033亿元,并转盈为亏,公司拥有人应占亏损约人民币1,630万元,每股基本亏损为人民币0.013元。



对于公司的H股股东而言,H股要约提供了出售公司H股的套现良机,从而取得所得现金款项用于其他较高质的投资。当H股要约获得所有独立H股股东股权的90%或以上接受而成为有效接纳及退市生效后,H股要约所提呈接纳及承购的H股股款将于2020年11月25日(星期三)或之前以普通邮递方式寄予H股股东。



对于公司而言,计划H股私有化及退市的主要原因是公司的前景与未来财务表现等存在不确定因素,引致投资者与公司的投资回报可能有不同的预期及要求,与公司的长远发展计划可能相异。因为受新冠肺炎疫情影响,中国内地的生产成本上升,原材料供应、生产及销售时间表延误,同时国外晶片(IC)的可获取性和价格上涨的风险亦有所加剧,对公司产品的持续生产和技术创新构成较重大隐患。



要约人方面,其认为公司H股退市有助要约人整合与公司的业务,而免却因为公司的香港联交所上市地位而带来的监管限制及相关责任相连的合规责任,而且私有化后可节省相关上市成本及开支。



要约人计划公司将继续现时的业务,亦不拟因H股要约而对公司的管理层或雇员作出任何重大变更。要约人并无意于私有化后向上海证券交易所或任何其他证券交易所申请准许公司股份上市。



在H股要约成为有效接纳后,公司将根据上市规则申请H股从香港联交所退市。假设退市获接纳,H股股份于香港联交所的最后交易日为2020年11月10日(星期二),并于2020年11月17日(星期二)下午4时正(星期一)于香港联交所自愿退市。



研祥智能私有化重要时间表



日期 重要事件

19/08/2020 (三):综合文件的寄发日期及H股要约开始

31/08/2020 (一):索取股东简介电话会的会议密码之最后日期

3/9/2020(四):股东简介电话会

- 中午12:00 - 普通话会议

- 下午1:00 - 广东话会议

09/09/2020 (三) 下午4:30:递交H股过户档以符合资格出席并于股东特别大会及/或H股类别大会上投票之最后时间

10/09/2020 (四)至15/09/2020 (二):就确定独立H股股东有权出席并于股东特别大会及/或H股类别大会上投票而暂停办理股份过户登记手续

14/09/2020 (一) 上午9:30:递交股东特别大会代表委任表格之最后时间

14/09/2020 (一) 上午10:00:递交H股类别大会代表委任表格之最后时间

15/09/2020 (二) 上午9:30:股东特别大会

15/09/2020 (二) 上午10:00:H股类别大会

15/09/2020 (二) 下午7:00或之前:宣布股东特别大会及H股类别大会结果

16/09/2020 (三):重新开始办理股份过户登记手续

19/10/2020 (一) 下午4:00:接纳H股要约的首个截止期限





