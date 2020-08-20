Thursday, 20 August 2020, 10:16 HKT/SGT Share: 中国第八版新冠诊疗方案发布 连花清瘟再获推荐

香港, 2020年8月20日 - (亚太商讯) - 8月19日，中国国家卫健委与国家中医药管理局联合发布了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第八版）》的通知。此版方案是在总结前期新冠肺炎诊疗经验和参考世界卫生组织及其他国家诊疗指南基础上，对诊疗方案进行修订而成。从疫情发生以来，国家方案推荐中成药治疗新冠肺炎共有6版，每版方案都推荐连花清瘟胶囊（颗粒）用于医学观察期的治疗。



6月7日，在国务院新闻办公室发布的《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书中，充分肯定了中医药在新冠肺炎疫情防控和救治中的重要作用。指出中国全力救治患者、拯救生命，充分发挥中医药特色优势，中医药参与救治确诊病例的占比达到92%，湖北省确诊病例中医药使用率和总有效率超过90%。以连花清瘟等“三药三方”为代表的针对不同类型新冠肺炎的治疗中成药和方药，临床疗效确切，有效降低了发病率、转重率、病亡率，促进了核酸转阴，提高了治愈率，加快了恢复期康复。



权威研究力证连花清瘟确切作用



疫情期间，连花清瘟被广泛应用于新冠肺炎患者收治医院。由钟南山院士、李兰娟院士、张伯礼院士等专家联合20余家医院共同参与的“中药连花清瘟胶囊治疗新型冠状病毒肺炎前瞻性、随机、对照、多中心临床研究”结果，发表在国际植物医学领域影响因子较高的杂志《植物医学》（影响因子4.18）。该研究从临床应用角度研究发现，连花清瘟在常规治疗基础上对新型冠状病毒肺炎的治疗安全有效，可以明显改善新型冠状病毒肺炎患者的临床症状与临床结局。



由广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室团队基础研究发现，连花清瘟对新型冠状病毒（SARS-CoV-2）感染引起的细胞病变具有良好的抑制作用，明显抑制新型冠状病毒活性，减少病毒含量，并具有抗炎活性，研究论文发表在国际药理学界主流杂志《药理学研究》上。连花清瘟治疗新冠肺炎相关研究成果相继发表，不仅为中医药在这次疫情中的重大作用提供了有力的支撑，同时表明了国际对中国中药防控新冠的认可和肯定。



正因为有大量确切的基础实验和临床研究证据。4月12日，国家药品监督管理局批准连花清瘟胶囊（颗粒）在原批准适应症的基础上，增加治疗“新型冠状病毒肺炎轻型、普通型”的新适应症。其中“功能主治”项增加“在新型冠状病毒性肺炎的常规治疗中，可用于轻型、普通型引起的发热、咳嗽、乏力。”“用法用量”一项增加“新型冠状病毒肺炎轻型、普通型疗程7-10天。”等内容。



连花清瘟助力国内外疫情防控



在此次疫情期间，湖北、广州、浙江、山东、河北等二十多个省市陆续发布的新冠肺炎防治方案中，也对连花清瘟胶囊（颗粒）进行了推荐。据统计，疫情期间，仅湖北省就有上百万人次使用连花清瘟，并在火神山医院、雷神山医院及武汉所有方舱医院中被广泛使用。湖北省、黑龙江省等许多省市将连花清瘟胶囊（颗粒）作为储备用药，国家工业和信息化部将其列为疫情防控重点保障物资清单中的医疗应急保障物资。



随着国际新冠肺炎疫情的日益严重，作为国家推荐的中医药“三药三方”代表，连花清瘟对新冠肺炎疫情的抑制和缓解作用也逐渐获得了海内外的一致首肯。中国使领馆向在外留学人员发放的健康包中，将连花清瘟胶囊作为抗疫药品送给海外学子。



截止到目前，连花清瘟胶囊已在泰国、菲律宾、莫桑比克、罗马尼亚和中国香港、澳门地区等十多个国家和地区获得上市许可。新冠肺炎在全球暴发之后，连花清瘟胶囊国际市场的需求成倍增长，为全球疫情防控发挥了重要作用。



连花清瘟从2003年进入市场至今，已经获得国家层面20余次方案推荐，从甲型流感、乙型流感、禽流感到新型冠状病毒性肺炎，在这十几年我国发生的所有病毒传染性重大公共卫生事件中，连花清瘟都获得了治疗方案推荐。曾先后被列入《流行性感冒诊断与治疗指南》《人感染甲型H1N1流感诊疗方案》《乙型流感中医药防治方案》《人感染H7N9禽流感诊疗方案》《流行性感冒诊疗方案(2019年版)》《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四至第八版）》等方案。连花清瘟胶囊的科研成果获得了2011年度国家科技进步二等奖，这是其他同类药物所不具备的优势。每逢疫情防控，连花清瘟总能发挥重要作用，成为国内应对病毒传染性公共卫生事件的代表性药物，多次被选为政府储备用药。



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