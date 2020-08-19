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来源 金山软件有限公司 金山软件公布2020年上半年及第二季度业绩 WPS Office受益于云办公需求强劲增长

网络游戏不断创新 业务表现亮眼



香港, 2020年8月18日 - (亚太商讯) - 中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司（「金山软件」或「公司」，香港联交所股份代号：03888）公布截至2020年6月30日止未经审计之上半年业绩及第二季度业绩。



2020年上半年，金山软件录得收益人民币2,591.4百万元，较去年同期增长41%。其中，来自网络游戏、办公软件及服务以及其他的收益分别占总收益的64%和36%。



2020年第二季度，金山软件录得收益人民币1,420.1百万元，较去年同期增长49%，较上一季增长21%。其中，来自网络游戏、办公软件及服务以及其他的收益分别占总收益的61%和39%。毛利为人民币1,202.2百万元，较上年同期增长55%，较上一季增长24%；营运溢利为人民币548.7百万元，较上年同期增长232%，较上一季增长42%。



金山软件主席雷军先生表示：「公司业绩在第二季度持续实现了强劲增长，主要得益于两个方面：一是市场对于金山办公订阅与授权服务的持续性需求；二是核心网络游戏的出色业绩表现。金山办公继续专注于产品开发与推广，探索与己互补的垂直市场，建立公司的核心竞争力。在网络游戏领域，我们不断提高精品游戏的开发与运营能力，并努力扩展到其它新的游戏类别。此外，金山云也在2020年5月8日（纽约时间）成功在纳斯达克上市。作为金山云的最大股东，我们对其未来的发展充满信心。」



金山软件首席执行官邹涛先生表示：「我们在第二季度取得收益人民币1,420.1百万元，较上年同期增长49%，较上一季增长21% 。2020年上半年的收益为人民币2,591.4百万元，较上年同期增长41% 。本年第二季度我们的网络游戏业务和办公软件及服务及其他业务，同比分别增长53%及43%。」



业务回顾



办公软件及服务以及其它



2020年上半年来自办公软件及服务以及其他的收益为人民币941.5百万元，较上年同期增长40%。第二季度的收益为人民币551.0百万元，较上年同期增长43%，较上一季增长41%。通过内容创新、丰富产品功能，以及更好的用户体验，公司的付费用户数量快速增长，带动了金山办公订阅服务及产品授权业务的收益同比稳定增长。



2020年第二季度，在云办公强劲需求的带动下，金山办公保持稳健发展。金山办公的办公软件授权业务保持高速增长，并继续推进头部客户办公软件云化进程，进一步巩固了其在文文件和讯息处理领域的市场领导地位。2020年上半年，金山办公陆续发布WPS Office流版签一体化版、商密版及绘图版等多个版本，并将应用程序接口(「API」)全部开放给生态伙伴。截止2020年六月，金山办公已累计和190家生态伙伴完成产品适配，并与协同办公、输入法、邮件、语音识别，以及手写板和平板等多个生态伙伴深度融合。另外WPS+云办公已为数十万家中小微企业提供云办公服务。



金山办公个人订阅服务业务保持持续高速发展态势，并通过创新内容，功能丰富及包括直播带货在内的多种创新渠道加强客户触达，提升用户体验。金山办公旗下产品金山文文件除支持多人在线协作的文档编辑，同时也提供了包括窗体、日历、待办、会议等协作办公场景的产品，使用户能在金山办公云端一体化的办公平台进行无缝协作。



金山办公积极拓展生态伙伴关系和品牌影响力。期内，金山办公成为北京2022年冬奥委会官方协同办公软件供货商；正式入驻联合国教科文组织高等教育创新中心下属国际网络教育学院，将WPS Office相关在线课程接入这一全球教育资源平台。未来，金山办公将坚持「技术立业」，聚焦科技创新和产品优化，不断进行组织结构创新，强化研发中心建设。



网络游戏业务



网络游戏业务于2020年上半年录得收益人民币1,649.9百万元，较上年同期增长41%。于第二季度录得收益人民币869.2百万元，较上年同期增长53%。增长主要来自于自研端游的强劲收益增长，以及手游的增长。第二季度，旗舰端游《剑网3》收益和日均活跃用户分别同比增长120%和39%，反映了其在研发和运营精品网络游戏一贯的出色表现。六月，自研手游《剑网3指尖江湖》开启公测，受到玩家好评。同月，代理的海外人气手游《最终幻想：勇气启示录 幻影战争》开启预约。《剑网3》云游戏于七月正式开启测试，成为国内首批云端游戏。公司与腾讯继续深化合作，并于八月推出了《剑侠情缘2：剑歌行》，上线首日即登顶iOS免费榜。



下半年，金山软件将继续专注深度运营，并不断拓充新品类。旗舰端游《剑网3》将举办十一周年庆并推出新资料片，进一步巩固金山软件核心IP游戏的人气及口碑。年内，《新剑侠情缘手游》将更名为《新剑侠情缘：缘起忘忧》，并全面革新游戏接口，为玩家带来全新体验。同时，《卧龙吟2》也即将上线。



雷军先生总结道﹕「在2020年上半年，尽管受到新冠肺炎疫情的影响，我们仍在稳步前行，成绩斐然。展望未来，我们依然对自身业务模式的韧性和公司的发展步伐充满信心。我们将继续致力于组织结构优化、技术创新和产品改进，为客户提供最佳的用户体验。我们力求实现业务的继续增长，为股东和合作伙伴带来丰厚回报。」



关于金山软件有限公司



金山软件 (3888.HK) 是一家于香港联交所上市的中国领先的软件及互联网服务公司，旗下拥有西山居及金山办公两家子公司。随着「移动互联网转型」的战略实施，金山软件在整体业务及管理模式等方面已完成全面转型，并形成以互动娱乐及办公软件为支柱、以云服务和人工智能为新起点的战略布局。公司在全球范围内有超过5,000名员工，在国内享有重要的市场份额。更多详情，请浏览http://www.kingsoft.com。



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吕 欧 电话：(86) 10 6292 7777 电邮：ir@kingsoft.com



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