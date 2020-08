Tuesday, 18 August 2020, 14:32 HKT/SGT Share: 君实生物任命段鑫先生为首席商务官

香港, 2020年8月18日 - (亚太商讯) - 北京时间2020年8月17日,君实生物(1877.HK,688180.SH)宣布,任命公司副总经理段鑫先生为首席商务官(CCO),全面负责君实生物管线上产品的市场推广和营销工作。



段鑫先生近照



段鑫先生拥有近二十年肿瘤相关制药领域工作经验,以及五年临床医生经验。在加入君实生物之前,曾经先后供职于阿斯利康制药有限公司、拜耳医药保健有限公司、上海罗氏制药有限公司等跨国制药企业,以及本土企业齐鲁制药集团销售总公司,历任全国销售总监、事业部总经理等职务。2019年7月,段鑫先生加入君实生物担任副总经理一职,承担关键客户关系管理、医院临床研究基地平台建设和准入等相关工作。



接受新任命后,段鑫先生将作为君实生物的首席商务官全面负责公司管线上产品的商业化策略制定和执行,领导销售、市场、产品医学等团队,并同时兼管临床开发团队。



“在过去的一年里,段鑫先生杰出的工作能力和业务表现有目共睹。特别在今年疫情最严重的时候,段鑫先生带领临床开发团队克服重重困难,与研究机构等合作伙伴一同推进公司产品的临床试验,最大限度地保障了受试者权益。”君实生物首席执行官李宁博士表示。“除了临床开发方面的经验,段鑫先生还具备深厚的产品商业化能力积累。我们期待段鑫先生在新岗位上能够进一步加强公司的商业化能力,完善已上市产品的品牌和销售体系,并为未来更多产品与适应症的上市和销售做好准备,助力君实生物‘成为一家集研发、生产和商业化于一体,并具有全球竞争力的全产业链创新型生物制药公司’。”



君实生物首席商务官段鑫先生表示:“我很荣幸能够得到公司的认可和信任出任首席商务官一职。君实生物作为本土创新药企的领军企业之一,正处在高速发展的快车道上,我将继续秉承‘大人不华,君子务实’的企业精神,以科学精神为引领,稳扎稳打地推动公司的商业化布局,让更多患者受益于我们值得信赖的中国创新成果。”



段鑫先生1994年毕业于华北煤炭医学院(现华北理工大学),2017年毕业于中国人民大学,拥有工商管理硕士学位。



关于君实生物

君实生物(1877.HK,688180.SH)于2012年12月由毕业于中美两国知名学府、具有丰富跨国科技成果转化及产业经验的团队创办。



君实生物以开发治疗性抗体为主,专注于创新单克隆抗体药物和其他治疗性蛋白药物的研发与产业化,具有丰富的在研产品管线,包括19个创新药,2个生物类似物,覆盖五大治疗领域,包括恶性肿瘤、自身免疫系统疾病、慢性代谢类疾病、神经系统类疾病以及抗感染疾病。君实生物是国内首家获得抗PD-1单克隆抗体NMPA上市批准、抗PCSK9单克隆抗体NMPA临床申请批准的中国公司,并取得了全球首个治疗肿瘤抗BTLA阻断抗体在中国NMPA和美国FDA的临床申请批准。今年,君实生物还与国内科研机构携手抗疫,共同开发的JS016已作为国内首个抗新冠病毒单克隆中和抗体进入临床试验,用本土创新为中国和世界疾病预防控制贡献力量。目前君实生物在全球拥有近两千名员工,分布在美国旧金山和马里兰,中国上海、苏州、北京和广州。



官方微信:君实生物





Aug 18, 2020 14:32 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network