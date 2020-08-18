Monday, 17 August 2020, 19:22 HKT/SGT Share: 拜耳与华领医药宣布在糖尿病领域建立战略合作 双方就处于临床试验阶段的首创糖尿病治疗药物dorzagliatin在中国达成商业合作协议 - 全新机制在研首创新药葡萄糖激酶激活剂，专注于修复2型糖尿病患者的葡萄糖传感器、重塑血糖稳态，在中国2型糖尿病患者中开展的III期临床试验中，显示出持续疗效

- 中国有超过1.16亿2型糖尿病患者，治疗率与控制率情况不容乐观

- 合作将进一步强化拜耳在中国糖尿病管理领域的领导地位

中国北京和上海, 2020年8月17日 - (亚太商讯) - 拜耳今天宣布与领先的创新药物研发公司华领医药建立战略合作，就新型糖尿病治疗药物dorzagliatin在中国达成商业合作协议。此项协议将发挥拜耳在中国糖尿病管理领域的领先优势以及华领医药的创新能力，为中国糖尿病患者提供全新的治疗方案选择。



江维总裁（左）与陈力博士（右）分别代表拜耳与华领医药签署中国战略合作协议



拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁兼中国及亚太区总裁，拜耳集团大中华区总裁江维表示：“拜耳秉承对糖尿病患者的长期承诺，多年来始终如一地为中国患者提供创新及可靠的解决方案。面对糖尿病给中国公众健康带来日益严峻的挑战，此次与华领医药的合作将使拜耳能够更好地解决糖尿病患者未被满足的医疗需求，结合拜耳倍受信赖的拜唐苹®与艾力雅®以及即将推出的WaveForm动态血糖监控系统，将为中国糖尿病患者提供从预防、诊断到治疗及并发症管理的整体方案。”



2型糖尿病仍然是一项重要的健康挑战。根据2020年《英国医学杂志》发表的中国全国横断面研究显示，全国2型糖尿病的患病率为11.2%，但糖化血红蛋白达目标患者比例仅为49.4%(1)。在接受口服糖尿病药物治疗的患者中，空腹血糖和餐后2小时血糖低于或达到控制目标的患者比例仅为51.3%和53.4%。这些来自真实世界数据的观察结果充分显示了糖尿病领域存在尚未满足的医疗需求，为此生物技术公司一直在探索新型疗法以提高糖尿病管理水平。通过修复胰岛中葡萄糖激酶的葡萄糖传感器功能缺陷，全新机制在研首创新药葡萄糖激酶激活剂(GKA) dorzagliatin有望重塑2型糖尿病患者的血糖稳态。华领医药于近期完成了dorzagliatin单药治疗III期临床试验，52周研究结果显示出了持续显著疗效。此外，与二甲双胍联合用药III期临床试验的24周核心数据也已于近期公布，结果显示试验已达到主要疗效终点。



华领医药首席执行官陈力博士表示：“我们非常高兴有机会携手拜耳，为中国患者带来糖尿病首创新药dorzagliatin。在过去的10年中，拜耳一直是中国糖尿病治疗领域的领导者。对于华领医药来说，拜耳将成为共同推进糖尿病治疗的重要合作伙伴。目前，全球约有4.63亿2型糖尿病患者，其中中国有1.16亿患者(2)。过去10年，华领医药以根治糖尿病为目标，将血糖稳态调控理念转化成为治疗2型糖尿病的突破性药物，并首次通过临床试验验证了dorzagliatin可能具备改善患者葡萄糖代谢和β细胞功能的潜力。华领医药和拜耳的合作将加快这款创新药物造福中国更广泛患者群体的步伐。”



根据协议条款，华领医药作为药品上市许可持有人将负责临床开发，注册，产品供应以及分销工作；拜耳作为推广服务提供方将负责该产品在中国的市场营销，推广以及医学教育活动。华领医药将获得3亿元人民币的预付款，此外其还将获得额外最高可达到41.8亿元人民币的里程碑付款。拜耳公司获得该产品在中国独家商业化的权利，并将根据华领净销售额的一定比例获得服务费用。双方在初期将平均分享来自该产品在中国的净销售收入，并在未来销售额达到一定量级时, 对销售收入分配比例进行相应调整。



拜耳集团处方药事业部执行委员会成员、全球战略与业务发展部负责人Marianne De Backer博士说：“中国是拜耳合作战略的关注重点，我们一直在持续寻找相关资产及医疗健康技术，用以帮助解决患者尚未满足的重大医疗需求。通过此次新合作，我们将利用公司在中国业务运营的专长以及糖尿病领域的领导地位，结合合作伙伴的外部优势，为中国亿万2型糖尿病患者提供更多的治疗方案选择。”



拜耳处方药业务发展团队促成了此次合作。



(1). British Medical Journal. Prevalence of diabetes recorded in China using 2018 diagnostic criteria from the American Diabetes Association: national cross sectional study. https://www.bmj.com/content/369/bmj.m997

(2). International Diabetes Federation. 9th Edition of IDF Diabetes Atlas. https://www.diabetesatlas.org/en/



关于Dorzagliatin

Dorzagliatin是一款在研的首创双重作用通道的葡萄糖激酶激活剂，旨在通过恢复2型糖尿病患者的血糖稳态来控制糖尿病渐进性退变性疾病进展。通过修复葡萄糖激酶的葡萄糖传感器功能的缺陷，dorzagliatin 具有恢复2型糖尿病患者受损的血糖稳态的潜力，可作为该疾病的标准治疗，或与目前批准的降糖药物联合使用。更多信息请见www.huamedicine.com。



关于拜耳

拜耳作为一家跨国公司，在生命科学领域的健康与营养方面具有核心竞争力。公司致力于通过产品和服务，帮助人们克服全球人口不断增长和老龄化带来的重大挑战，造福人类。同时，集团还通过科技创新和业务增长来提升盈利能力并创造价值。拜耳致力于可持续发展。在全球，拜耳品牌代表着可信、可靠及优质。在2019财年，拜耳的员工人数约为104,000名，销售额为435亿欧元，资本支出为29亿欧元，研究开发投入为53亿欧元。更多信息请见www.bayer.com。



关于华领医药

华领医药是一家立足中国，针对全球糖尿病患者尚未满足的临床需求，研发全球原创新药的生物技术公司。华领医药汇聚全球高端人才和科技资源，以国际领先生物医药投资团队为依托，成功将一款全球首创2型糖尿病口服新药推进到注册上市申报准备阶段。目前，公司正在中国开展2个III期临床试验，同时在美国和中国进行多项早期临床试验，用以治疗成人2型糖尿病。其核心在研产品dorzagliatin已经达到单药治疗III期注册临床试验24周主要疗效终点，并已完成整个52周试验。另一项与二甲双胍联合用药的III期注册临床试验也已达到24周主要疗效终点。公司已启动药品生命周期管理相关临床试验，并拓展糖尿病个性化治疗和管理的先进理念。通过与中国和全世界范围内的糖尿病领域专家和机构的密切合作，华领医药将为全世界糖尿病患者带来全新的治疗方案。



拜耳联系信息:

拜耳（中国）有限公司企业传播部 – 处方药

联系电话: (86)10-5921-8499

电子邮箱: pharma.china.comm@bayer.com



华领联系信息

投资者: ir@huamedicine.com

媒体: pr@huamedicine.com



拜耳前瞻性声明

本新闻稿包括拜耳集团管理层基于当前设想和预测所作的前瞻性声明。各种已知和未知的风险、不确定性和其它因素均可能导致公司未来的实际运营结果、财务状况、发展或业绩与上述前瞻性表述中所作出的估计产生重大差异。这些因素包括在拜耳官方网站http://www.bayer.com/上公开的拜耳各项报告。本公司没有责任更新这些前瞻性声明或使其符合未来发生的事件或发展。



华领前瞻性声明

本新闻稿可能包含构成“前瞻性声明”的陈述，包括但不限于：与实施战略计划有关的声明，以及与华领医药未来业务发展和经济绩效有关的其他声明。由于前述前瞻性声明陈述了华领医药对于自身业务发展的判断及对未来的预期，而有些风险、不确定性和其他法定要求可能会导致实际发展和结果与我们的预期存在重大差异。







Aug 17, 2020 19:22 HKT/SGT

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