Monday, 17 August 2020, 17:31 HKT/SGT Share:

来源 网龙网络控股有限公司 网龙子公司JumpStart与史密森尼携手合作，推出全新AR手机游戏Zoo Guardians

香港, 2020年8月17日 - (亚太商讯) - 网龙网络控股有限公司— 全球领先的互联网社区创建者（“网龙”或“本公司”，香港交易所股票代码：777）欣然宣布其子公司JumpStart —儿童学习类游戏的领导者，与史密森尼国家动物园及生物保护学院（“史密森尼”）携手合作，推出全新AR手机游戏Zoo Guardians，使玩家透过虚拟世界与野生动物和大自然融为一体。







玩家可以在Zoo Guardians这个鳞羽繁多的动物世界中建设自己的动物园和照顾动物，并通过增强现实（AR）与逼真的野生动物3D形象互动。现时，玩家已经可以在游戏中饲养多达58种动物品种，更可以通过了解生物的栖息地、食物和社交习性，借此升级玩家自己的动物园。在探索这个神秘的动物世界时，玩家也会面对动物园于现实世界所面临的挑战。玩家可以从动物专家和保育科学家身上学到如何照顾动物们，以及令它们安心地在栖息地中繁衍生息。



史密森尼国家动物园及生物保护学院院长Steven Monfort表示：“连接年轻人与野生动植物和大自然对我们拯救物种的使命至关重要。我们很高兴Zoo Guardians为下一代动物保育者提供机会，让他们有机会走进幕后，探索动物园如何运作，照顾动物并共同努力以保护野生动植物免于灭绝。我们通过在虚拟世界向玩家介绍众多有趣动物，激励这一代人拯救现实世界中的动物。”



JumpStart的CEO Jim Czulewicz表示：“Zoo Guardians是一款十分适合孩子们和动物爱好者的游戏，它以有趣且引人入胜的方式令玩家深入了解58种不同的动物品种。JumpStart一直是互动学习体验的领导者，致力开发针对K-12儿童的创意和教育游戏。凭借我们在教育游戏中的专业知识和丰富经验，我们将继续致力推出更多深受成人和儿童喜爱的游戏。”



关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有悠久的优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括建立中国首个网络游戏门户– 17173.com及打造最具影响力的智能手机服务平台–91 无线，91 无线于2013年以19亿美元出售给百度，此项重大交易是当时中国最大的互联网收购合并项目。



网龙成立于1999 年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多资讯请访问 www.netdragon.com。



关于JumpStart

JumpStart是通过寓教于乐的方式创建互动式家庭体验之领导者。过去20多年来，JumpStart致力制作优质的，具有吸引力、社交性、创造力和富有乐趣的教育类产品。 JumpStart以其旗舰品牌JumpStart®，Jumpstart Academy®，Neopets®，School of Dragons® ，Zoo Guardians®以及 Math Blaster®打造移动端、多人在线游戏及体验。 JumpStart致力于提供正面、安全和丰富的体验，赢得了数以百万计的儿童、教师、家长以及多家负有盛名的机构，如Common Sense Media（常识媒体）和National Parenting Center等的信赖。JumpStart为全球领先互联网社区创建者 – 网龙的子公司。 JumpStart总部设于美国洛杉矶。



关于史密森尼国家动物园及生物保护学院（Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute）

史密森尼国家动物园及生物保护学院一直引领全球的力量去保护野生动物，并深入了解生态系统，更致力于培训下一代动物保育团队。国家动物园致力通过与动物保育者携手合作，与更多动物互动，以达到保护动物的目的。史密森尼国家动物园成立于1889年，是2,700只动物（390多个物种）的家园。来自30多个国家的超过200位科学家及其合作伙伴在生物保护研究所中进行研究，并共享知识，以解决物种生存及其栖息地的保存等问题。这些研究为人类照顾及饲养的动物管理提供了大量重要数据，也为野生动物的管理及保护提供了宝贵的见解。



如有投资者垂询，敬请联络：

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周鹰女士

投资者关系高级总监

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