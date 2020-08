Monday, 17 August 2020, 08:46 HKT/SGT Share: 研祥智能2020年中期业绩转盈为亏损人民币16.3百万元 经营前景存不确定因素 计划H股退市

为H股股东提供出售股份的套现机会



香港, 2020年8月17日 - (亚太商讯) - 中国内地特种计算器产品制造商研祥智能科技股份有限公司(「研祥智能」或「公司」;股票代码:2308.HK),公布截至2020年6月30日止6个月未经审核中期业绩。



期内,公司录得收益同比下跌21.5%至约人民币4.03亿元,并转盈为亏,公司拥有人应占亏损约人民币1,630万元,每股基本亏损为人民币0.013元。亏损的主要原因是受新冠肺炎疫情全球爆发的影响,使国内客户订单减少及特种计算器原材料的供应价格上涨所致。此外,随着中美贸易和外交摩擦升温,市场对信息产品的更新迭代动力不足,新生代的消费期望降级,降低了特种计算器的市场需求。



于2020年6月22日,公司与要约人(控股股东研祥高科技控股集团有限公司)联合公布退出香港联交所H股上市的计划,要约人将作出自愿有条件现金收购要约(「H股要约」),以每股H股股份现金1.50港元(「要约价」)收购全部已发行H股。对比2020年6月15日当日待该退市申请公告发布而暂停买卖前的收市价每股0.91港元,要约价的溢价约64.8%;而对比紧接该公告前的最后交易日(即2020年6月12日)前最后连续60个交易日(包括该日)的平均收市价每股H股约0.73港元,要约价的溢价约105.5%。最近两年来直至今日(2020年8月16日),公司的H股收市价均未曾超越H股要约价1.50港元。



于H股要约成为无条件后,公司将向根据上市规则申请H股从香港联交所退市。H股股东将获以公告方式告知H股最后买卖日期及H股从香港联交所自愿退市的生效日期。



倘若公司成功退市,可为公司的H股股东提供出售H股的套现良机,从而取得所得现金款项用于投资其他较高质的投资。公司计划退市的主要原因是前景与未来财务表现等存在不确定因素。受新冠肺炎疫情影响,中国内地的生产成本上升,材料供应、生产及销售时间表延误。国外芯片(IC)的可获取性和价格上涨的风险亦有所加剧,对公司产品的持续生产和技术创新构成较重大隐患。在此情况下,投资者与公司的投资回报可能有不同预期及要求,与公司的长远发展计划可能相异。要约人方面,其认为退市有助整合要约人与公司的业务,免却因为公司的香港联交所上市地位而带来的监管限制及相关责任相连的合规责任,而且退市后可节省相关上市成本及开支。



这次退市计划要成功是需要多项条件获达成,包括但不限于H股类别股东大会及股东特别大会上通过决议案批准退市,当中必须获取亲身或透过委任代表投票的独立H股股东持有的H股股份所附带表决权当中至少75%表决权的批准,以及投票反对的票数必须不超过由独立H股股东所持有的H股股份的投票权的10%;此外,于H股要约截止日期前公司接收到的H股要约接纳,必须达到全部独立H股股东所持H股的至少90%作为最低有效接纳,才能使整个H股退市计划生效。



有关研祥智能科技股份有限公司(股票代码:2308.HK)

研祥智能科技股份有限公司于2003年10月在香港联交所创业板上市,并自2010年7月起转至主板上市。公司于2000年成立,为中国内地的特种计算器产品制造商,主要在中国从事研发、制造及分销特种计算器产品、组装及买卖电子产品与配件及中国物业发展。公司供应逾400项特种计算器产品,公司所生产及分销的产品广泛应用于电讯、工业、发电、视频控制、运输及商业领域。



