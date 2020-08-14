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来源 Chun Can Capital Group Chun Can资本集团完成刚果民主共和国金矿收购协议

阿联酋迪拜, 2020年8月14日 - (亚太商讯) - Chun Can资本集团（OTC粉单交易代码: “CNCN”）宣布，公司现已完成非洲刚果民主共和国（DRC，简称“刚果（金）”）一处推断金矿储量为3,000,000盎司的金矿收购协议，并已委派新高级管理团队予以负责，由苏黎世资本基金控股有限公司（Zurich Capital Funds Holdings Inc.）的Fahed Al Merhebi博士担任董事会主席。此外，公司还任命Zoli Macanda Simbodyal女士为首席执行官，James Mufaro先生为首席运营官。



刚果（金）金矿

该金矿由本公司通过与伦敦金色广场基金投资有限公司（Golden Square Equity Partners Limited）的协议收购。该金矿即刚果（金）Misisi金矿项目，位于刚果（金）东部，推断金矿储量为3,000,000盎司，品位为2.14克/吨。按今日每盎司1,946美元价格计算，黄金储量估值将超过58亿美元。



Misisi金矿项目预期为大型勘探项目，位于刚果（金）South Kivu省会Bukavu以南250公里的Misisi镇附近。

Misisi项目拥有Akyanga金矿床。该金矿床目前的推断矿产储量为4440万吨，品位为2.16克/吨，按100%计算含300万盎司，按72.15%计算含216.45万盎司。本公司已收到由澳大利亚顶尖矿产资源咨询公司Denny Jones Pty Ltd.出具的矿产资源报告声明。该报告符合2012年联合矿石储量委员会准则（JORC准则）的要求。



私募

本公司已授权并以每股20.00美元的价格向部分合格投资者和机构投资者发行共计5,000,000股普通股（每股面值0.0001美元）的1亿美元私募。所募资金将用于投资本公司已协商收购的南非、刚果（金）、加拿大、俄罗斯和澳大利亚的临生产金矿项目。本公司预计该笔资金将于2020年12月31日午夜（太平洋标准时间）或之前完成募集。本公司保留将发行时间最多延长180天，并确认终止日期不迟于2021年7月31日的权利。



Fahed Al Merhebi博士

苏黎世资本基金控股有限公司是一家总部位于迪拜的投资集团，Fahed Al Merhebi博士现为公司董事会主席。苏黎世资本已收购本公司52%的普通股，成为主要控股股东。此外，Al Merhebi博士还担任着阿拉伯非洲一体化与发展理事会（AKF-FOS AACID UN DESA CSO）副主席一职。他不仅拥有金融和国际法博士学位，还具备银行和金融领域丰富从业经验。在阿联酋，Al Merhebi博士曾多次登上阿拉伯新闻，被媒体冠以“金融王子”等诸多美名，并曾当选为2016年最具影响力人物。



Zoli Macanda Simbodyal

Macanda Simbodyal女士为特许会计师，拥有开普顿大学荣誉学士学位、威尔士大学金融硕士学位、南非特许会计师执照和英格兰及威尔士特许会计师执照。她在南非和伦敦的多家公司担任董事职务。

作为财务顾问，Zoli Macanda Simbodyal女士拥有以下公司的项目管理经验：普华永道、特许会计师和审计师协会、NM Rothschild投资银行伦敦、纽约和南非分支机构。



James Mufaro

James Mufaro先生具有津巴布韦国籍，拥有工商管理硕士学位和工程学士学位，

是一位经验丰富的采矿专家，曾在非洲担任多个高级管理层职务。James在加入公司之前曾在南非约翰内斯堡Samancor Chrome公司担任首席运营总监，在此之前则为采矿主管。



Chun Can资本集团

Chun Can资本集团是一家内华达州公司，在场外上市，交易代码为“CNCN”。公司成立于1996年8月16日（注册编号为NV19961175609），近期完成了控制权变更，并启动了在全球范围内收购及运营金矿的新业务计划。本公司现已将执行办公室迁至阿联酋迪拜，即公司董事会主席Fahed Al Merhebi博士办公地点。



Chun Can资本集团

Zoli Macanda Simbodyal

首席执行官

电子邮件：zoli@beleholdings.com



来源：Chun Can资本集团



Aug 14, 2020 09:00 HKT/SGT

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