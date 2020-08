Friday, 14 August 2020, 09:23 HKT/SGT Share: 兴业银行香港分行与香港品质保证局正式签署《绿色金融合作备忘录》

香港, 2020年8月14日 - (亚太商讯) - 2020年8月11日,兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co., Ltd,简称兴业银行,于中国内地注册成立的股份有限公司)香港分行与香港品质保证局(Hong Kong Quality Assurance Agency,简称HKQAA)正式签署了《绿色金融合作备忘录》,成为率先与HKQAA签署该领域广泛合作备忘录的金融机构之一。



兴业银行是中国最早探索绿色金融的商业银行之一,2006年首推能效融资产品,2008年在中国银行业界率先承诺采纳“赤道原则”,并设立总行绿色金融专营机构,构建集团化、多层次、综合性的绿色金融产品与服务体系。该行绿色金融走过了14年的发展历程,探索出了一条“寓义于利,由绿到金”的绿色金融发展之路。绿色金融的发展亦为该行实现了经济效益与社会效益双丰收。截至2019年12月末,该行累计为19454家企业提供绿色金融融资22232亿元人民币,所支持的项目可实现年节约标准煤3004万吨,年减排二氧化碳8439.13万吨、二氧化硫94.72万吨、化学需氧量(COD)407.01万吨,年综合利用固体废弃物4567.82万吨,年节水量41006.16万吨。



作为国际金融中心和离岸人民币业务中心,香港正致力于打造国际绿色金融中心的目标。HKQAA是香港政府于1989年成立的非牟利机构,作为亚太区内具专业地位的标准评定机构之一,始终致力于为社会提供各类标准认证及评审服务,并于近年成为香港乃至亚太地区有影响力的绿色金融工具认证机构。兴业银行曾于2018年在香港交易所和卢森堡交易所挂牌发行绿色金融债券,并于当年成为全球绿色债券发行量最大的商业性金融机构,HKQAA为该债券美元债项的绿色金融发行前证书的发证机构,双方具有互信的合作基础。



据悉,是次备忘录建立了双方在绿色债券、绿色贷款和绿色基金方面的协助推荐认证关系,将为兴业银行境内外客户在境外市场绿色融资活动中提供专业便捷的认证渠道,有利于服务境内外绿色融资客户和境外社会责任投资者,联通境内外资本市场,促进实体经济发展,并增强香港作为“一带一路”绿色金融中心的地位优势。







