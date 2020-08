Thursday, 13 August 2020, 22:22 HKT/SGT Share:

来源 高阳科技(中国)有限公司 高阳科技2020年上半年持续推进“数字化”战略 化解小微企业经营难题,激发后疫情时代新动能

香港, 2020年8月13日 - (亚太商讯) - 中国领先的金融支付解决方案供应商 - 高阳科技(中国)有限公司(“本公司”;股份代号:818.HK)发布本公司及其附属公司(“本集团”)截至2020年6月30日止6个月(“报告期内”)未经审核之中期业绩。



业绩摘要

1、报告期内,受COVID-19疫情影响,小微企业经营活动大幅减少,消费者商品及服务消费下降,导致本集团支付交易额同比下滑22.4%至约人民币7,200亿元;

2、疫情加速了传统线下商户线上线下融合进程。报告期内,本集团持续推进“数字化”战略,以“支付+营销”作为战略核心,同时加强与SAAS服务商合作,提升商户运营效率,平台已陆续上线超过1,700家合作伙伴产品;

3、“后疫情”时代,本集团将继续以合规、安全为前提,积极推进支付及其他业务板块规模化、多维度发展。



报告期内,本集团实现综合收入港币2,022.2百万元,较去年同期港币3,005.8百万元减少33%;经营溢利为港币142.7百万元,较去年同期的港币360.4百万元减少60%;期内溢利为港币215.0百万元,较去年同期的港币400.3百万元减少46%;溢利减少主要由于COVID-19疫情(“疫情”)爆发及疫情防控措施引致支付处理解决方案分类等业务展业受阻。本公司持有人应占溢利之每股基本盈利则减少50%至港币0.06港元。



“支付+”助力小微企业数字化升级

受累于全球疫情影响,小微企业经营活动大幅减少,消费者消耗商品及服务规模骤降,导致支付交易处理解决方案分类处理的交易量下滑22.4%至约人民币7,200亿元。报告期内,支付交易处理解决方案分类营业收入同比下降35%至港币1,667.3百万元;分类经营溢利录得港币213.0百万元,同比下跌51%。截至2020年6月底,本集团支付交易处理解决方案累计国内活跃商户为320万户。



疫情期间,面对小微商户线下经营活动大幅减少的难题,线上引流与数字化运营的重要性更加凸显。本集团旗下主营支付交易处理业务的子公司随行付支付有限公司(“随行付”)把握支付入口和数据优势,帮助客户实现线上线下业务融合,打造“随行商圈”拓展商户销售管道,提升商户销售额。同时,本集团亦加紧与SAAS服务商合作,致力于提升商户的资讯化程度,提升商户运营效率,帮助商户降本增效。目前,随行付平台已陆续上线1,700家合作伙伴产品。



展望下半年,本集团将继续以合规、安全为前提,积极推动扫码业务规模化发展,以“支付+营销”作为战略核心,同时扩大跨境支付业务的市场份额。



多元布局把握“后疫情”时代新机遇

其他业务板块方面,纵然期内其他分类业务亦受累于疫情及其防控措施影响,本集团仍积极在变局中巩固自身优势,护航各分类业务以稳中求进。报告期内,本集团信息安全芯片及解决方案板块业务增长趋缓,惟各项研发专案进展顺利,各产品的成本降低工作也在有条不紊的开展,预期下半年市场将转趋平稳发展。平台运营解决方案方面,本集团于期内成功与中移动金融科技公司、中移动IVR基地以及动漫基地的新产品开发、系统运维及业务运营支撑续签新一期合约,同时积极延伸合作至中移动各省及其他专业公司的相关项目。未来将加快国内通信业外之拓展步伐,同时,加速探索发展自有电商类业务,培育新的收入增长点。金融解决方案分类方面,本集团于期内充分发挥深耕银行核心业务系统的优势,助力国内某大型商业银行实现核心业务系统升级转型,并有机会就相关实施技术、方法复制应用于其他国内城镇商业银行,同时针对海外金融IT服务市场特点,单独成立子公司进行产品研发、渠道拓展等部署。电能计量产品及解决方案方面,于期内在国家电网统一招标中继续取得中标。



公司表示:“疫情为众多行业带来了冲击,但疫情之下的短暂停摆催生了诸多新产业、新业态和新模式。商品和服务的线上化、线上线下融合的商业模式不断渗透,消费模式的改变从需求端推动线下商户进行数字化转型。本集团将充分发挥自身深耕行业多年之优势,持续推进‘数字化’战略,化解小微企业经营难题,努力实现为更广泛人群提供更低成本、更高效率、更多元化支付和金融科技服务之目标,并为股东、客户以及社会创造更大价值。”



Aug 13, 2020 22:22 HKT/SGT

