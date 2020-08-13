Thursday, 13 August 2020, 14:02 HKT/SGT Share: 汇景控股有限公司公布正面盈利预告 2020年中期溢利大幅增加最少40%

香港, 2020年8月13日 - (亚太商讯) - 立足大湾区的中国综合住宅及商用物业开发商汇景控股有限公司（「汇景控股」或「集团」﹔股份代号﹕9968）今天欣然公告，预计截至二零二零年六月三十日止六个月 (「报告期间」)，集团溢利较去年同期相比大幅增加最少40%，表现理想。



汇景控股中期溢利大增，主要增长原因为集团于报告期间之因交付予买家的总建筑面积导致收益增长及分占一家合资企业的溢利增长所致。



汇景控股主席及非执行董事伦瑞祥先生表示：「新冠肺炎令营商环境充满挑战，集团仍能逆巿录得亮丽的成绩，实在令人鼓舞，这亦反映我们在优势布局、土地储备、服务质素及营销力度上策略得宜。未来，集团将竭尽所能，以成为专注发展城市更新项目的房地产行业翘楚为目标，并将继续实践文旅康养产业小镇及科创产业小镇为双翼驱动发展的战略，把握市场机遇。集团将加快业务在大湾区的布局，并持续提升综合竞争力，为股东创造长远的价值。」







Aug 13, 2020 14:02 HKT/SGT

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