Thursday, 13 August 2020, 08:57 HKT/SGT Share: 康哲药业控股有限公司2020年中期业绩公布 还原两票制营业额升4.6%至人民币35.57亿 溢利增11.4%至人民币13.01亿

创新管线持续扩充 中国注册及临床工作取得积极进展

产品力、推广力、高效管理体系共同推动

经营业绩再创新高



香港, 2020年8月13日 - (亚太商讯) - 一家全球创新驱动，聚焦中国市场的专业医药企业，康哲药业控股有限公司（「康哲药业」或「公司」，香港联交所股份代号：867）及其附属公司（「集团」），公布截至2020年6月30日止六个月（「报告期」）之未经审核之综合业绩。



二零二零年上半年，集团录得营业额为人民币3,108.1百万元（二零一九年中期：人民币2,964.4百万元），同比增长4.8%；若将「两票制」收入还原则营业额为人民币3,557.1百万元（二零一九年中期：人民币3,401.5百万元），同比增长4.6%。期间溢利为人民币1,300.5百万元（二零一九年中期：人民币1,167.5百万元），同比增长11.4%。宣派中期股息每股人民币0.2105元，较去年同期增长11.8%（二零一九年中期：人民币0.1883元）。



康哲药业主席兼行政总裁，林刚先生表示：「可持续的产品力是未来企业发展的关键竞争要素。本集团秉持以创新产品为核心的发展战略，持续扩充创新管线，并加快创新产品在中国注册上市的步伐，以满足中国医药市场未被满足的医疗需求。同时，本集团不断优化专业的推广体系与合规、精细化的管理体系。在产品力、推广力以及高效管理体系的共同助力下，实现稳健、良好的业绩增长。」



产品管线

集团专注于全球首创或拥有创新制剂、创新给药方式等以达到同类治疗效果最佳、最具效益比的创新药物。凭借二十余年积累的全球产品拓展资源及良好的市场声誉，集团已与全球多个领先药企建立了战略合作关系，并已投资英国、法国、美国、瑞士等多家创新研发公司股权，获得了包含20个创新等级较高、市场潜力大、有竞争差异性优势的创新产品的产品管线。治疗领域覆盖神经系统、眼科、皮肤科、内分泌系统、肿瘤、肾内科、免疫系统、消化系统、抗感染等。



于报告期内，集团创新管线得以持续扩充，先后获得创新产品德度司他（受专利保护的新分子实体，用于治疗慢性肾病患者的贫血）和PLENITY®（美国FDA批准的由天然来源材料制成的安全有效的口服体重管理产品）在中国大陆、香港、澳门、台湾及（或）亚洲其他国家的独家权限利；同时，创新产品的注册及临床进程加速推进，2个重磅创新产品（地西泮鼻喷雾剂、0.09%环孢素滴眼液）分别获得中国NMPA签发的比较PK研究和验证性临床试验批准，1个重磅创新产品（替拉珠单抗注射液）的验证性临床试验申请获中国NMPA受理，1个创新产品（CF102）的以色列II期临床试验取得积极顶线结果。



截至2020年6月30日，集团创新管线列表及发展进程如下：



同时，集团对复杂仿制药和有竞争力的仿制药进行布局，并积极推进仿制药在中国的注册上市工作，将藉助国家带量采购机遇，为集团未来发展带来额外驱动力。截至2020年6月30日，2个仿制药处于中国上市申请中，1个仿制药已获得中国临床批件。



现售产品发展

集团现售产品主要涉及心脑血管线（主要包括波依定、新活素及黛力新）、消化线（主要包括优思弗、莎尔福、亿活及慷彼申）、眼科线（主要包括施图伦滴眼液）与皮肤线（主要包括喜辽妥）。通过深度挖掘与完善现售产品的循证医学证据、加强专家网络建设与学术平台整合，集团不断扩大产品学术影响力，巩固现售产品的竞争优势。于报告期内，集团核心产品线录得稳健增长，心脑血管线还原「两票制」实现收入人民币2,026.6百万元，同比增长4.4%；消化线实现收入人民币1,157.9百万元，同比增长12.7%。眼科线实现收入人民币113.8百万元，同比下降1.2%；皮肤线实现收入人民币85.2百万元，同比下降0.9%。



推广体系

于报告期内，集团着力拓展推广网络覆盖版图，加强市场细分与基层渗透。在稳固现有推广体系的基础之上，积极探索推广模式的改良与创新，为创新产品的学术推广积累经验、提前布局。同时，集团进一步完善岗位任职资格和员工培训体系、优化薪酬激励制度、加强合规培训与检查，以打造更专业、更合规、更高执行力的推广团队。此外，集团积极利用数字化工具，开展高频次的在线学术会议。并把握行业趋势，稳步推进零售网络建设，扩展连锁与终端门店覆盖，加强与电商合作。



于报告期内，集团推广网络覆盖全国约57,000家医院及医疗机构。



生产设施

截至2020年6月30日，集团在湖南、河北、深圳已设立生产基地，总占地面积超过11万平方米，拥有散剂、口服溶液剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂等多种剂型的《药品生产许可证》和《药品GMP证书》。集团拥有二十余年药品生产经验，已设立严格的质量管理标准和规范，以保证产品质量，为海外创新产品实现中国制剂本土化生产带来保障。



林刚先生总结道：「紧紧抓住医药产业链中两大核心价值：产品力和推广力，本集团将继续利用全球广泛资源不断扩充创新管线，并在中国实现药物进一步开发及商业化，以提升产品力。同时不断提升专业、合规、高效的推广体系，为本集团带来可持续的、稳健的成长。以「提供有竞争力的产品和服务，满足中国尚未满足的医疗需求」为使命，康哲药业将为中国患者提供更有效、更安全、更具效益比的药物，造福患者。」







Aug 13, 2020 08:57 HKT/SGT

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