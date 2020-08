Thursday, 13 August 2020, 08:57 HKT/SGT Share: 康哲药业控股有限公司2020年中期业绩公布 还原两票制营业额升4.6%至人民币35.57亿 溢利增11.4%至人民币13.01亿

创新管线持续扩充 中国注册及临床工作取得积极进展

产品力、推广力、高效管理体系共同推动

经营业绩再创新高



香港, 2020年8月13日 - (亚太商讯) - 一家全球创新驱动,聚焦中国市场的专业医药企业,康哲药业控股有限公司(「康哲药业」或「公司」,香港联交所股份代号:867)及其附属公司(「集团」),公布截至2020年6月30日止六个月(「报告期」)之未经审核之综合业绩。



二零二零年上半年,集团录得营业额为人民币3,108.1百万元(二零一九年中期:人民币2,964.4百万元),同比增长4.8%;若将「两票制」收入还原则营业额为人民币3,557.1百万元(二零一九年中期:人民币3,401.5百万元),同比增长4.6%。期间溢利为人民币1,300.5百万元(二零一九年中期:人民币1,167.5百万元),同比增长11.4%。宣派中期股息每股人民币0.2105元,较去年同期增长11.8%(二零一九年中期:人民币0.1883元)。



康哲药业主席兼行政总裁,林刚先生表示:「可持续的产品力是未来企业发展的关键竞争要素。本集团秉持以创新产品为核心的发展战略,持续扩充创新管线,并加快创新产品在中国注册上市的步伐,以满足中国医药市场未被满足的医疗需求。同时,本集团不断优化专业的推广体系与合规、精细化的管理体系。在产品力、推广力以及高效管理体系的共同助力下,实现稳健、良好的业绩增长。」



产品管线

集团专注于全球首创或拥有创新制剂、创新给药方式等以达到同类治疗效果最佳、最具效益比的创新药物。凭借二十余年积累的全球产品拓展资源及良好的市场声誉,集团已与全球多个领先药企建立了战略合作关系,并已投资英国、法国、美国、瑞士等多家创新研发公司股权,获得了包含20个创新等级较高、市场潜力大、有竞争差异性优势的创新产品的产品管线。治疗领域覆盖神经系统、眼科、皮肤科、内分泌系统、肿瘤、肾内科、免疫系统、消化系统、抗感染等。



于报告期内,集团创新管线得以持续扩充,先后获得创新产品德度司他(受专利保护的新分子实体,用于治疗慢性肾病患者的贫血)和PLENITY®(美国FDA批准的由天然来源材料制成的安全有效的口服体重管理产品)在中国大陆、香港、澳门、台湾及(或)亚洲其他国家的独家权限利;同时,创新产品的注册及临床进程加速推进,2个重磅创新产品(地西泮鼻喷雾剂、0.09%环孢素滴眼液)分别获得中国NMPA签发的比较PK研究和验证性临床试验批准,1个重磅创新产品(替拉珠单抗注射液)的验证性临床试验申请获中国NMPA受理,1个创新产品(CF102)的以色列II期临床试验取得积极顶线结果。



截至2020年6月30日,集团创新管线列表及发展进程如下:



同时,集团对复杂仿制药和有竞争力的仿制药进行布局,并积极推进仿制药在中国的注册上市工作,将藉助国家带量采购机遇,为集团未来发展带来额外驱动力。截至2020年6月30日,2个仿制药处于中国上市申请中,1个仿制药已获得中国临床批件。



现售产品发展

集团现售产品主要涉及心脑血管线(主要包括波依定、新活素及黛力新)、消化线(主要包括优思弗、莎尔福、亿活及慷彼申)、眼科线(主要包括施图伦滴眼液)与皮肤线(主要包括喜辽妥)。通过深度挖掘与完善现售产品的循证医学证据、加强专家网络建设与学术平台整合,集团不断扩大产品学术影响力,巩固现售产品的竞争优势。于报告期内,集团核心产品线录得稳健增长,心脑血管线还原「两票制」实现收入人民币2,026.6百万元,同比增长4.4%;消化线实现收入人民币1,157.9百万元,同比增长12.7%。眼科线实现收入人民币113.8百万元,同比下降1.2%;皮肤线实现收入人民币85.2百万元,同比下降0.9%。



推广体系

于报告期内,集团着力拓展推广网络覆盖版图,加强市场细分与基层渗透。在稳固现有推广体系的基础之上,积极探索推广模式的改良与创新,为创新产品的学术推广积累经验、提前布局。同时,集团进一步完善岗位任职资格和员工培训体系、优化薪酬激励制度、加强合规培训与检查,以打造更专业、更合规、更高执行力的推广团队。此外,集团积极利用数字化工具,开展高频次的在线学术会议。并把握行业趋势,稳步推进零售网络建设,扩展连锁与终端门店覆盖,加强与电商合作。



于报告期内,集团推广网络覆盖全国约57,000家医院及医疗机构。



生产设施

截至2020年6月30日,集团在湖南、河北、深圳已设立生产基地,总占地面积超过11万平方米,拥有散剂、口服溶液剂、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂等多种剂型的《药品生产许可证》和《药品GMP证书》。集团拥有二十余年药品生产经验,已设立严格的质量管理标准和规范,以保证产品质量,为海外创新产品实现中国制剂本土化生产带来保障。



林刚先生总结道:「紧紧抓住医药产业链中两大核心价值:产品力和推广力,本集团将继续利用全球广泛资源不断扩充创新管线,并在中国实现药物进一步开发及商业化,以提升产品力。同时不断提升专业、合规、高效的推广体系,为本集团带来可持续的、稳健的成长。以「提供有竞争力的产品和服务,满足中国尚未满足的医疗需求」为使命,康哲药业将为中国患者提供更有效、更安全、更具效益比的药物,造福患者。」







Aug 13, 2020 08:57 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network