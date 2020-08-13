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来源 创科实业 创科实业上半年业绩亮丽 营业额及溢利同创新高

香港, 2020年8月12日 - (亚太商讯) - 全球领先的电动工具及地板护理公司创科实业有限公司（「创科实业」或「集团」）（香港联交所股份代号：669；美国 ADR：TTNDY）公布于截至二零二零年六月三十日止六个月取得出色的上半年业绩。集团销售额按呈报货币计算增长12.8%至4,200,000,000美元，以当地货币计算增长14.0%。集团毛利率上升40个基点，达到38.0%。除利息及税项前盈利增加15.6%，达到363,000,000美元。纯利及每股盈利分别增长16.3%及16.2%，纯利达到332,000,000美元，而每股盈利则增加至约18.14美仙。上半年业绩亮丽主要受集团推出创新产品、加快产品开发步伐、拓展全球销售网络、提高生产效率及强化供应链所带动。此外，创科实业的营运资金占销售额的比例亦由18.4%改善至15.8%。



- 二零二零年上半年业绩骄人，销售额增长12.8%至 4,200,000,000 美元，按当地货币计算上升 14.0%

- 电动工具业务销售增长强劲，按当地货币计算上升14.0%

- 地板护理业务销售增长强劲，按当地货币计算增加13.6%

- 毛利率连续第十二个上半年度录得增长，上升40个基点至38.0%

- 纯利增加16.3%至332,000,000美元

- 营运资金占销售额的百分比由18.4%改善至15.8%



核心的电动工具业务分部以当地货币计算增长达到14.0%，销售额超过3,700,000,000美元。MILWAUKEE专业业务增长13.3%，而RYOBI户外园艺工具业务亦录得骄人的双位数增长。于二零二零年上半年，全球地板护理业务按当地货币计算增长13.6%，销售额超过458,000,000美元。新产品的推出有助我们成功抵销全球的不利因素，同时使集团保持增长动力。



创科实业主席Horst Pudwill先生表示：「创科实业以独特的定位持续领先同业。我们专心致志，致力保持下半年业绩稳健，积极研发引领市场的创新产品。」



创科实业行政总裁Joseph Galli先生表示：「开发崭新产品是创科实业的核心优势，我们的研发流程正在全速前进。集团具备良好条件，在下半年和未来数年带来出色的财务表现。」



关于创科实业

创立于一九八五年，并于一九九零年在香港联交所挂牌上市。创科实业乃是电动工具、户外园艺工具、地板护理产品及配件等充电式技术的全球领导者，专为工业、专业人士及消费者用家提供家居装修、建筑、维修、工业及基建业产品。集团专注于四大策略基础：强劲品牌、创新产品、优秀人才及卓越营运，以优化充电式技术为长远扩展的愿景。努力不懈追求产品创新的精神为集团全球增长策略，巩固集团的行业领导地位。创科实业旗下强大品牌组合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 电动工具、配件及手动工具、RYOBI 及HOMELITE 户外园艺工具、EMPIRE 绘图及计量产品，以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板护理产品及器具。



创科实业乃恒生指數、富时发达市场指数及摩根士丹利资本国际(MSCI)所有国家全球指数之成份股之一。详情请浏览 www.ttigroup.com。



以上所有商标均为创科实业集团之商标(惟AEG及RYOBI除外)。AEG为AB Electrolux(publ.)之注册商标，集团获授权使用。RYOBI为Ryobi Limited 之注册商标，集团获授权使用。



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