中广核矿业发布2020年中期业绩正面盈利预告

香港, 2020年8月12日 - (亚太商讯) - 香港主板上市,产量最大的铀业集团 —— 中广核矿业有限公司(「中广核矿业」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:1164),欣然宣布,集团截至2020年6月30日止六个月的财务表现预计将录得显著增长。



基于公司管理层对于集团截至2020年6月30日止六个月未经审核综合管理账目之初步审阅,公司董事会预期集团截至2020年6月30日止六个月之纯利较2019年同期将录得介乎30%至50%的增长。根据董事会目前所得资料,集团纯利增长主要由于天然铀贸易毛利及应占合营企业业绩较2019年同期有大幅增长。



中广核矿业抓住天然铀市场的低谷机会,2015年收购哈萨克斯坦的谢米兹拜伊铀合伙企业49%权益及相应比例产品包销权。2016年收购加拿大Fission Uranium公司19.99%股权及20%的产品包销权及额外的15%产品包销选择权。2019年收购英国的国际天然铀销售公司100%股权。2020年,公司全力推动与哈萨克斯坦国家原子能工业公司就4万吨的铀矿项目达成合作,如该项目顺利交割,公司的年度天然铀包销量将从588吨一举提升至1838吨铀。未来公司将抓住全球核电复苏和天然铀需求持续增长的机遇,获取强成本竞争力的铀资源项目,成为国际一流的天然铀供货商。



中广核矿业总裁兼执行董事安军靖先生表示:「2020年公司注重经营与发展并重。一是我们要确保哈萨克斯坦谢公司稳健生产;第二,我们将继续深耕天然铀贸易业务,提高长期贸易合同比例,争取更多直接针对核电业主的销售机会,助力公司业绩持续高质量增长;第三,我们将继续推动Fission公司开展可行性研究,潜心做好PLS项目的开发准备工作;第四,全力推动哈萨克斯坦新铀矿项目落地,并充分利用市场低谷期寻找优质项目投资机会,建立可持续发展的低成本铀资源梯队。公司对2020年实现良好业绩有充足信心,并将持续为各位股东创造价值。」



关于中广核矿业有限公司

中广核矿业有限公司是全球第三大核电集团—中国广核集团上市子公司之一,亦是中国广核集团旗下海外铀资源开发的投、融资平台,是香港主板上市产量最大的铀业集团,股份代号1164,主要业务为核能企业使用的天然铀资源的开发与贸易。



